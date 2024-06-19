https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/netanyahunun-suclamalari-abd-israil-gorusmesini-iptal-ettirdi-1084998857.html
Netanyahu’nun suçlamaları ABD-İsrail görüşmesini iptal ettirdi
Netanyahu’nun suçlamaları ABD-İsrail görüşmesini iptal ettirdi
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray’ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ABD’yi silah sevkiyatını geciktirmekle suçladığı video mesajını yayınlaması nedeniyle iki ülke arasında... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T11:49+0300
2024-06-19T11:49+0300
2024-06-19T11:49+0300
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Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Axios haber sitesine açıklamasında, “Amerikalılar çok öfkeli. Bibi’nin (Benyamin Netanyahu) videosu çok zarar verdi” ifadesini kullandı.ABD’li kaynakların sözlerine göre de Netanyahu’nun, İsrail’e yapılan askeri yardım konusunda sergilediği “nankörlük” Joe Biden yönetimini rahatsız etti.Biden’in danışmanı Amos Hochstein’in, bizzat İsrail Başbakanı ile görüşerek video mesajının ve ABD’ye yönelik benzer suçlamaların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.Daha önce Joe Biden, Netanyahu ile görüşmede, ülkesinin Gazze Şeridi’ndeki savaşa yönelik politikasını değiştirebileceğini söylemişti.Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, ABD yönetiminin, İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirtmişti.İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 10-11 Haziran tarihlerinde Orta Doğu turuna ilişkin açıklamalarda bulunuldu.Açıklamada, Netanyahu'nun, Blinken'ın İsrail'e yaptığı son ziyaretindeki görüşmesinde "ABD'nin savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e sağladığı desteği çok takdir ettiği" belirtildi.Blinken'a, ABD'nin son aylarda İsrail'e silah ve mühimmat sağlamamasını "mantıksız" olarak nitelendiren Netanyahu'nun, "ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, canı için savaşıyor, İran ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı da savaşıyor" dediği aktarıldı.Açıklamada, Blinken'ın, ABD yönetiminin, İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirten Netanyahu'nun, "Blinken, İsrail'e silah satışı konusunda, ABD yönetiminin engelleri kaldırmaya çalıştığı hususunda bana güvence verdi" ifadelerine yer verildi.ABD, İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana milyarlarca dolar yardımda bulunurken, ABD Temsiciler Meclisi ise 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikinin durdurulduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/israil-basbakani-netanyahu-savas-kabinesini-feshetti-1084921097.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netanyahu, soykırım, abd, washington dc, antony blinken, joe biden
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netanyahu, soykırım, abd, washington dc, antony blinken, joe biden
Netanyahu’nun suçlamaları ABD-İsrail görüşmesini iptal ettirdi
Beyaz Saray’ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ABD’yi silah sevkiyatını geciktirmekle suçladığı video mesajını yayınlaması nedeniyle iki ülke arasında yapılması planlanan üst düzey görüşmeyi iptal ettiği belirtildi.
Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Axios haber sitesine açıklamasında, “Amerikalılar çok öfkeli. Bibi’nin (Benyamin Netanyahu) videosu çok zarar verdi” ifadesini kullandı.
ABD’li kaynakların sözlerine göre de Netanyahu’nun, İsrail’e yapılan askeri yardım konusunda sergilediği “nankörlük” Joe Biden yönetimini rahatsız etti.
Biden’in danışmanı Amos Hochstein’in,
bizzat İsrail Başbakanı ile görüşerek video mesajının ve ABD’ye yönelik benzer suçlamaların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Daha önce Joe Biden, Netanyahu ile görüşmede, ülkesinin Gazze Şeridi’ndeki savaşa yönelik politikasını değiştirebileceğini söylemişti.
Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, ABD yönetiminin, İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirtmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 10-11 Haziran tarihlerinde Orta Doğu turuna ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
Açıklamada, Netanyahu'nun, Blinken'ın İsrail'e yaptığı son ziyaretindeki görüşmesinde "ABD'nin savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e sağladığı desteği çok takdir ettiği" belirtildi.
Blinken'a, ABD'nin son aylarda İsrail'e silah ve mühimmat sağlamamasını "mantıksız" olarak nitelendiren Netanyahu'nun, "ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, canı için savaşıyor, İran ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı da savaşıyor" dediği aktarıldı.
Açıklamada, Blinken'ın, ABD yönetiminin, İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirten Netanyahu'nun, "Blinken, İsrail'e silah satışı konusunda, ABD yönetiminin engelleri kaldırmaya çalıştığı hususunda bana güvence verdi" ifadelerine yer verildi.
ABD, İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana milyarlarca dolar yardımda bulunurken, ABD Temsiciler Meclisi ise 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikinin durdurulduğunu bildirmişti.