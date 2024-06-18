https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/bidenin-danismani-hochstein-gazzedeki-ateskes-israil-hizbullah-catismasini-sonlandirabilir-1084959999.html

Biden'ın danışmanı Hochstein: Gazze'deki ateşkes, İsrail-Hizbullah çatışmasını sonlandırabilir

Biden'ın danışmanı Hochstein: Gazze'deki ateşkes, İsrail-Hizbullah çatışmasını sonlandırabilir

Sputnik Türkiye

İsrail ve Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasındaki... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T13:47+0300

2024-06-18T13:47+0300

2024-06-18T14:13+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

filistin sorunu

hizbullah

lübnan

abd

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Hochstein, dünkü İsrail ziyaretinin ardından geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.Berri ile görüşmesinden sonra gazetecilere konuşan Hochstein, "Gazze'de bir ateşkes ve diplomatik çözüm Mavi Hat (İsrail Lübnan sınırı) üzerindeki çatışmalara da bir son verebilir" ifadelerini kullandı.İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalardan dolayı evlerine geri dönemeyen Lübnan ve İsrailli sivillerin artık güvenli bir şekilde evlerine dönüşlerinin sağlanması gerektiğini belirten Hochstein, şunları söyledi:Son haftalarda İsrail-Lübnan sınırı üzerindeki çatışmaların giderek arttığını ve Başkan Biden'ın çatışmaların daha da şiddetlenip büyük bir savaşa dönüşmesinden kaçınılmasına vurgu yaptığını aktaran Hochstein, bunun için diplomatik çözüm üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.Hochstein, dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/israil-basbakani-netanyahu-savas-kabinesini-feshetti-1084921097.html

israil

gazze

gazze şeridi

lübnan

abd

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