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Londra, Filipinler ve Çin'e ait gemilerin çarpışmasından Pekin'i sorumlu tuttu
Londra, Filipinler ve Çin'e ait gemilerin çarpışmasından Pekin'i sorumlu tuttu
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İngiltere, Filipinler'e ait ikmal gemisiyle Çin'e ait geminin Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpışmasının ardından Pekin... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, İkinci Thomas Sığı adı verilen bölgede gerçekleşen olay nedeniyle Çin sert bir şekilde kınandı.Çin'e ait iki geminin ihtilaflı bölgede olaya karıştığı kaydedilen açıklamada, "Çin'in, Filipin hükümet gemilerine çıkma ve gemileri çekme konusunda hukuka aykırı davranışlarına ilişkin raporlar gelirken uluslararası hukuku hiçe sayması son derece endişe vericidir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Çin'in eylemlerinin seyrüsefer özgürlüğüne müdahale olduğuna işaret edilirken, "Filipinler gemisi ve personeli zarar gördü. Bu eylemler bölgesel gerilimi tırmandırıp gereksiz yanlış hesaplamalar ve risklere neden oluyor" değerlendirmesi yapıldı.İngiliz Dışişleri, iki ülkeyi de yasal olarak bağlayıcılığı bulunan mahkeme kararlarına uymaya davet etti.İkinci Thomas SığıGüney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan Sierra Madre savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.Çin Sahil Güvenliğinin, resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.İki ülke arasında yaşanan en son gerginlikte Filipinler, Güney Çin Denizi'nde karaya oturan gemisindeki personeli için 19 Mayıs'ta uçakla havadan atılan yardım paketinin bir kısmına Çin tarafından el konulduğunu iddia etmişti.Çin, ise bu ayın başında Filipinler'in resif çevresinde Çinli balıkçıların kurduğu ağları kestiğini ve kaldırdığını ileri sürmüştü.Güney Çin Denizi anlaşmazlığıGüney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.
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Londra, Filipinler ve Çin'e ait gemilerin çarpışmasından Pekin'i sorumlu tuttu

16:21 19.06.2024
© AFP 2023 / TED ALJIBEGüney Çin Denizi
Güney Çin Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© AFP 2023 / TED ALJIBE
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İngiltere, Filipinler'e ait ikmal gemisiyle Çin'e ait geminin Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpışmasının ardından Pekin yönetimine tepki gösterdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, İkinci Thomas Sığı adı verilen bölgede gerçekleşen olay nedeniyle Çin sert bir şekilde kınandı.
Çin'e ait iki geminin ihtilaflı bölgede olaya karıştığı kaydedilen açıklamada, "Çin'in, Filipin hükümet gemilerine çıkma ve gemileri çekme konusunda hukuka aykırı davranışlarına ilişkin raporlar gelirken uluslararası hukuku hiçe sayması son derece endişe vericidir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Çin'in eylemlerinin seyrüsefer özgürlüğüne müdahale olduğuna işaret edilirken, "Filipinler gemisi ve personeli zarar gördü. Bu eylemler bölgesel gerilimi tırmandırıp gereksiz yanlış hesaplamalar ve risklere neden oluyor" değerlendirmesi yapıldı.
İngiliz Dışişleri, iki ülkeyi de yasal olarak bağlayıcılığı bulunan mahkeme kararlarına uymaya davet etti.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.
Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan Sierra Madre savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.
Çin Sahil Güvenliğinin, resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.
İki ülke arasında yaşanan en son gerginlikte Filipinler, Güney Çin Denizi'nde karaya oturan gemisindeki personeli için 19 Mayıs'ta uçakla havadan atılan yardım paketinin bir kısmına Çin tarafından el konulduğunu iddia etmişti.
Çin, ise bu ayın başında Filipinler'in resif çevresinde Çinli balıkçıların kurduğu ağları kestiğini ve kaldırdığını ileri sürmüştü.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.
Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.
Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Çin bedel ödemeli
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