https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-cin-bedel-odemeli-1084950780.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Çin bedel ödemeli

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Çin bedel ödemeli

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Pekin'in Ukrayna krizi sırasında Rusya'ya yardım ettiği için bir bedel ödemesi gerektiğini savundu. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T09:55+0300

2024-06-18T09:55+0300

2024-06-18T09:55+0300

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını desteklediği iddiasıyla bir bedel ödemesi gerektiğini söyledi ve Pekin'in Moskova'ya mikro elektronik ve diğer kilit bileşenler tedarik ederek çatışmayı 'körüklediğini' iddia etti.Stoltenberg "Gerçek şu ki Çin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor. Aynı zamanda da Batı ile iyi ilişkiler sürdürmek istiyor. Pekin her ikisine de sahip olamaz. Bir noktada, Çin rotasını değiştirmediği sürece, müttefiklerin bir bedel ödemesi gerekecek" cümlelerini kaydetti.NATO üyelerinin Çin'in Rusya'ya desteği konusunda neler yapabileceği sorusuna yanıt veren Stoltenberg, olası yaptırımlar konusunda 'devam eden bir görüşme' olduğunu söyleyerek, "Çin davranışını değiştirmezse bir aşamada bir tür ekonomik maliyeti dikkate almalıyız" dedi. Bu yılın başlarında Çin Dışişleri Bakanlığı NATO'yu 'gittiği her yerde kaosa neden olan yürüyen bir 'savaş makinesi' olarak adlandırarak kınamıştı. Buna ek olarak NATO'yu Asya'nın işlerine karışmakla suçlayan Pekin, bloğun 'korkunç bir canavar' olduğunu ve bölgeye 'kara bir el' uzattığını dile getirmişti.

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