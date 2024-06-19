https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/kura-sonuclandi-fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-2-on-eleme-turundaki-rakibi-belli-oldu-1085001879.html

Kura sonuçlandı: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Kura sonuçlandı: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti. 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T13:24+0300

2024-06-19T13:24+0300

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek ve taraftarlar bu heyecanı yakından takip ediyor.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Seri başı olarak kura çekiminde yer alacak olan Sarı-Lacivertli ekibin rakiplerinin de belli olduğu kura çekimi UEFA'nın İsviçre Nyon’da bulunan merkezinde gerçekleşti.Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakibi kim?Sarı-Lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre'den Lugano ile eşleşti.

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