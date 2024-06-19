https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/a-milli-takimin-gurcistan-galibiyeti-sonrasi-galatasaraydan-gondermeli-paylasim-1085001602.html
Türkiye'nin Gürcistan galibiyeti sonrası Galatasaray'dan göndermeli paylaşım
Türkiye'nin Gürcistan galibiyeti sonrası Galatasaray'dan göndermeli paylaşım
Sputnik Türkiye
A Milli Takım, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Bu galibiyet, tüm ülkede sevinçle karşılanırken, Galatasaray'dan da... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T13:17+0300
2024-06-19T13:17+0300
2024-06-19T13:17+0300
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Sabah saatlerinde yapılan paylaşımda, Galatasaray, karşılaşmada Ay-Yıldızlılar'ın ikinci golünü kaydeden Arda Güler ve maçın skorunu belirleyen Kerem Aktürkoğlu'na yer verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:A milli takım'ın performansıGürcistan karşısında alınan 3-1'lik galibiyet, A Milli Takım'ın turnuvaya moralli başlamasını sağladı. Arda Güler'in ve Kerem Aktürkoğlu'nun etkili performansları, taraftarları ve futbolseverleri mutlu etti.Galatasaray'ın bu göndermeli paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarlar arasında büyük beğeni topladı. A Milli Takım'ın başarılı performansı ve kulüplerin destek mesajları, Türkiye futbolunun birlik ve beraberliğini pekiştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-rakibi-belli-oluyor-kura-cekimi-ne-zaman-saat-kacta-1084997188.html
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Türkiye'nin Gürcistan galibiyeti sonrası Galatasaray'dan göndermeli paylaşım
A Milli Takım, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Bu galibiyet, tüm ülkede sevinçle karşılanırken, Galatasaray'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sabah saatlerinde yapılan paylaşımda, Galatasaray, karşılaşmada Ay-Yıldızlılar'ın ikinci golünü kaydeden Arda Güler ve maçın skorunu belirleyen Kerem Aktürkoğlu'na yer verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Bugün güneş yine iyilerin üstüne doğacak! Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar başaramayacak, iyi insanlar yine kazanacak! Günaydın Türkiye!"
A milli takım'ın performansı
Gürcistan karşısında alınan 3-1'lik galibiyet, A Milli Takım'ın turnuvaya moralli başlamasını sağladı. Arda Güler'in ve Kerem Aktürkoğlu'nun etkili performansları, taraftarları ve futbolseverleri mutlu etti.
Galatasaray'ın bu göndermeli paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarlar arasında büyük beğeni topladı. A Milli Takım'ın başarılı performansı ve kulüplerin destek mesajları, Türkiye futbolunun birlik ve beraberliğini pekiştiriyor.