https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/a-milli-takimin-gurcistan-galibiyeti-sonrasi-galatasaraydan-gondermeli-paylasim-1085001602.html

Türkiye'nin Gürcistan galibiyeti sonrası Galatasaray'dan göndermeli paylaşım

Türkiye'nin Gürcistan galibiyeti sonrası Galatasaray'dan göndermeli paylaşım

Sputnik Türkiye

A Milli Takım, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Bu galibiyet, tüm ülkede sevinçle karşılanırken, Galatasaray'dan da... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T13:17+0300

2024-06-19T13:17+0300

2024-06-19T13:17+0300

spor

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euro 2024

euro 2024

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Sabah saatlerinde yapılan paylaşımda, Galatasaray, karşılaşmada Ay-Yıldızlılar'ın ikinci golünü kaydeden Arda Güler ve maçın skorunu belirleyen Kerem Aktürkoğlu'na yer verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:A milli takım'ın performansıGürcistan karşısında alınan 3-1'lik galibiyet, A Milli Takım'ın turnuvaya moralli başlamasını sağladı. Arda Güler'in ve Kerem Aktürkoğlu'nun etkili performansları, taraftarları ve futbolseverleri mutlu etti.Galatasaray'ın bu göndermeli paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarlar arasında büyük beğeni topladı. A Milli Takım'ın başarılı performansı ve kulüplerin destek mesajları, Türkiye futbolunun birlik ve beraberliğini pekiştiriyor.

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