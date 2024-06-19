https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/dunyanin-en-buyuk-bankalarindan-biri-olan-barclaysten-dikkat-ceken-tl-analizi-1085000654.html

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Barclays'ten dikkat çeken TL analizi

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Barclays'ten dikkat çeken TL analizi

Sputnik Türkiye

Barclays analistleri, yaz aylarında Türk lirasının belli oranda değer kaybına izin verilebileceğini öngördü. Dolar/TL kurunda ılımlı bir yukarı yönlü hareket... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T12:54+0300

2024-06-19T12:54+0300

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Merkezi İngiltere'de bulunan çok uluslu Barclays bankasının analistleri, yaz dönemi boyunca Türkiye'deki ekonomi yönetiminin Türk lirasında değer kaybına izin verebileceğini öngörüyor. Analizde, 2024 yılı boyunca Türkiye'de politika faizinin sabit tutulacağı beklentisi de paylaşıldı.Banka tahvilleri i̇çin pozitif görünümBarclays, daha önce yaptığı bir analizde, Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyesini yükseltmişti. Analizde, "Körfez bölgesi de dahil olmak üzere EEMEA’daki diğer banka tahvil piyasasına kıyasla Türkiye banka tahvillerini cazip görüyoruz" ifadesi yer aldı. Barclays, Türk bankalarının perp tahvillerinde yüksek carry getirisine dikkat çekerek, özellikle Akbank ve Yapı Kredi perp tahvillerinde alım önerisinde bulundu.Bu gelişmeler, Türk lirasının değer kaybı ve ekonomi politikaları konusundaki beklentileri şekillendirirken, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

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