https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/tatilden-donus-oncesi-tabelalar-tekrar-degisiyor-akaryakita-2-zam-birden-geliyor-1084997236.html

Tatil dönüşü öncesi tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıta 2 zam birden geliyor

Tatil dönüşü öncesi tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıta 2 zam birden geliyor

Sputnik Türkiye

Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika haberlerine göre, akaryakıta çifte zam kapıda. Tatil dönüşü öncesi... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T11:30+0300

2024-06-19T11:30+0300

2024-06-19T11:41+0300

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Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrolde yükseliş yüzde 3.5'i aştı. Yeni haftada 'akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi, indirim olacak mı' sorusu da cevap buldu.Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 21 Haziran Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 35 kuruş zam yapılacak. Ayrıca, motorin fiyatlarında da 1.30 TL civarında bir artış bekleniyor.Zam sonrası yeni fiyatlarZamların ardından, benzin fiyatlarının İstanbul'da 41.56 TL'ye, Ankara'da 42.54 TL'ye ve İzmir'de 42.82 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Motorin fiyatları ise İstanbul'da 41.95 TL, Ankara'da 42.93 TL ve İzmir'de 43.30 TL olacak.Güncel akaryakıt fi̇yatları (19 hazi̇ran 2024 çarşamba)İSTANBUL ANADOLU YAKASIBenzin fiyatı: 40,14 TLMotorin litre fiyatı: 40,56 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TLİSTANBUL AVRUPA YAKASIBenzin fiyatı: 40,26 TLMotorin litre fiyatı: 40,65 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TLANKARABenzin litre fiyatı: 41,24 TLMotorin litre fiyatı: 41,63 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TLİZMİRBenzin litre fiyatı: 41,52 TLMotorin litre fiyatı: 42,00 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL

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