https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/tatilden-donus-oncesi-tabelalar-tekrar-degisiyor-akaryakita-2-zam-birden-geliyor-1084997236.html
Tatil dönüşü öncesi tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıta 2 zam birden geliyor
Tatil dönüşü öncesi tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıta 2 zam birden geliyor
Sputnik Türkiye
Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika haberlerine göre, akaryakıta çifte zam kapıda. Tatil dönüşü öncesi... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T11:30+0300
2024-06-19T11:30+0300
2024-06-19T11:41+0300
ekonomi
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Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrolde yükseliş yüzde 3.5'i aştı. Yeni haftada 'akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi, indirim olacak mı' sorusu da cevap buldu.Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 21 Haziran Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 35 kuruş zam yapılacak. Ayrıca, motorin fiyatlarında da 1.30 TL civarında bir artış bekleniyor.Zam sonrası yeni fiyatlarZamların ardından, benzin fiyatlarının İstanbul'da 41.56 TL'ye, Ankara'da 42.54 TL'ye ve İzmir'de 42.82 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Motorin fiyatları ise İstanbul'da 41.95 TL, Ankara'da 42.93 TL ve İzmir'de 43.30 TL olacak.Güncel akaryakıt fi̇yatları (19 hazi̇ran 2024 çarşamba)İSTANBUL ANADOLU YAKASIBenzin fiyatı: 40,14 TLMotorin litre fiyatı: 40,56 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TLİSTANBUL AVRUPA YAKASIBenzin fiyatı: 40,26 TLMotorin litre fiyatı: 40,65 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TLANKARABenzin litre fiyatı: 41,24 TLMotorin litre fiyatı: 41,63 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TLİZMİRBenzin litre fiyatı: 41,52 TLMotorin litre fiyatı: 42,00 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL
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Tatil dönüşü öncesi tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıta 2 zam birden geliyor
11:30 19.06.2024 (güncellendi: 11:41 19.06.2024)
Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika haberlerine göre, akaryakıta çifte zam kapıda. Tatil dönüşü öncesi benzin litre fiyatı için 21 Haziran'dan itibaren 1 lira 35 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Ayrıca, motorin fiyatlarında da 1.30 TL civarında bir artış bekleniyor.
Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrolde yükseliş yüzde 3.5'i aştı. Yeni haftada 'akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi, indirim olacak mı' sorusu da cevap buldu.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 21 Haziran Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 35 kuruş zam yapılacak. Ayrıca, motorin fiyatlarında da 1.30 TL civarında bir artış bekleniyor.
Zam sonrası yeni fiyatlar
Zamların ardından, benzin fiyatlarının İstanbul'da 41.56 TL'ye, Ankara'da 42.54 TL'ye ve İzmir'de 42.82 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Motorin fiyatları ise İstanbul'da 41.95 TL, Ankara'da 42.93 TL ve İzmir'de 43.30 TL olacak.
Güncel akaryakıt fi̇yatları (19 hazi̇ran 2024 çarşamba)
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 40,14 TL
Motorin litre fiyatı: 40,56 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 40,26 TL
Motorin litre fiyatı: 40,65 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
Motorin litre fiyatı: 41,63 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
Motorin litre fiyatı: 42,00 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL