https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bayram-tatilinin-dort-gunluk-bilancosu-26-kisi-hayatini-kaybetti-5-bin-345-kisi-yaralandi-1084987529.html

Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: ‘26 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 345 kişi yaralandı'

Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: ‘26 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 345 kişi yaralandı'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T09:13+0300

2024-06-19T09:13+0300

2024-06-19T09:13+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

kurban bayramı

kaza

radar

ölü

yaralı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü, 24 saat esasına göre kontrollerin devam ettiğini belirtti.Bayram tatilinin dördüncü günü 18 Haziran Pazartesi 24 saatlik sürede 693 trafik kazası meydana geldiğini vurgulayan Yerlikaya, bu kazalarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, ️1302 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.Ekiplerin, ️343 bin 95 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, ️25 bin 518 araca hız ve radar işlemi,️ 30 bin 390 araca diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.Denetimlerin tek bir maksadı olduğunun altını çizen Yerlikaya, bu maksadı ‘vatandaşların sağ salim ailelerine ulaşması ve onlara sarılması’ olarak açıkladı.Aşırı hız yapılmaması gerektiği uyarısında bulunan İçişleri Bakanı, “Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım” cümlelerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/bayram-tatilinin-uc-gunluk-bilancosu-22-kisi-hayatini-kaybetti-4-bin-43-kisi-yaralandi-1084947612.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kurban bayramı, kaza, radar, ölü, yaralı