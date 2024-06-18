https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/bayram-tatilinin-uc-gunluk-bilancosu-22-kisi-hayatini-kaybetti-4-bin-43-kisi-yaralandi-1084947612.html

Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: '22 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 43 kişi yaralandı'

Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: '22 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 43 kişi yaralandı'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T09:02+0300

2024-06-18T09:02+0300

2024-06-18T09:02+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

kurban bayramı

bayram tatili

kaza

ölü

yaralı

trafik kazası

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü, 24 saat esasına göre kontrollerin devam ettiğini belirtti.Bayram tatilinin üçüncü günü 17 Haziran Pazartesi 24 saatlik sürede 824 trafik kazası meydana geldiğini vurgulayan Yerlikaya, bu kazalarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, ️1327 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.Ekiplerin, ️375 bin 311 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, ️23 bin 857 araca hız ve radar işlemi,️ 26 bin 786 araca diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/istanbulda-bayramin-ikinci-gununde-trafik-yogunlugu-yuzde-2ye-kadar-dustu-1084927674.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kurban bayramı, bayram tatili, kaza, ölü, yaralı, trafik kazası