https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/tarkanin-yeni-albumu-kuantum-51-muzikseverlerle-bulustu-1084957621.html

Tarkan'ın yeni albümü 'Kuantum 51' müzikseverlerle buluştu

Tarkan'ın yeni albümü 'Kuantum 51' müzikseverlerle buluştu

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın 7 yıl aradan sonra kaydettiği ilk albümü 'Kuantum 51', tüm dünyadaki dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle buluştu. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T12:36+0300

2024-06-18T12:36+0300

2024-06-18T12:36+0300

yaşam

tarkan

albüm

müzik albümü

megastar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0a/1061052341_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4b52fa6d4b4d96e449f122248fcc6159.jpg

Pro İletişim'den yapılan açıklamaya göre, albüm ABD'den Almanya'ya, Brezilya'dan Rusya'ya, Fransa'dan Arap dünyasına farklı ülkelerde Apple Music dijital platformların ana sayfalarında ve çalma listelerinde yayımlandığı günden itibaren kapsamlı şekilde yer buldu.Albüm aynı zamanda dünya müzik platformlarında etkin tanıtım alan ilk Türkçe albüm oldu. Tarkan'ın Hitt Müzik etiketi ile yayımlanan albümünde 12 şarkı yer alıyor.Albümü ilk olarak Apple Music, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Lüksemburg'da ana sayfaya taşıdı. Apple Fransa ana sayfada ve World Music listesinde albüme yer verdi.Ayrıca Kuantum 51'in, 1 hafta boyunca Apple Fransa'da önerilen çıkışlar bölümünde yer alacağı açıklandı. Apple Music Brezilya ve ABD'de de albümü ana sayfadan tanıttı.Spotify globalde ilk kez Türkiye haricinde, Almanya, Amerika, Hollanda ve Meksika'da Türkçe bir albüme ana sayfalarında yer verdi.Rusya'da Yandex The Big Names ve Worlwide Pop Hits listelerinde birinci sıraya ve MTS Music Pop ise Premier listesinde Kuantum 51'i ilk sıraya taşıdı.Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nin bir numaralı müzik platformu Anghami'de New Turkish Playlist'te kapakta Slovenya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan ve Litvanya, Letonya, Estonya ekipleri de albümü 'New Music' alanlarında Tarkan ve yeni albümü yer aldı.Prodüktörlüğü Tarkan'a ait olan albümde söz ve müziği sanatçının yine kendisine ait çıkış parçası 'Yo' parçasının yanı sıra Aysel Gürel, Günay Çoban, Güler Özince, İskender Paydaş, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer ve Serkan İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.Albümdeki şarkıların düzenlemeleri ise Ozan Çolakoğlu, Ateş Berker Öngören, İskender Paydaş, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer ve Mert Kemancı'ya ait.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231026/tarkan-norm-ender-ve-kirac-100-yil-marslarini-duyurdu-dogulunun-yazdigi-mars-yarin-yayinlanacak-1076750283.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarkan, albüm, müzik albümü, megastar