Ata tohumu ile ekim yapan çiftçi konuştu: 'Diğer buğdaylara oranla 3 katı verim veriyor'

Yozgat'ta çiftçilik yapan Latif Şahin, 15 dekar alana diğer buğday çeşitlerine oranla verimi yüksek olan ata tohumunun ekimini yaptı.

2024-06-18T13:09+0300

2024-06-18T13:09+0300

2024-06-18T13:09+0300

Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Başköy köyü çiftçilerinden Latif Şahin, geçen yıl Kayseri’den 40 kilogram ata buğdayı tohumu temin etti. Her yıl Pehlivan cinsi buğday eken ancak geçen yıl tarlasına ektiği 40 kilogram ata buğdayından 2 ton ürün alan Şahin, bu yıl ekim alanını genişleterek 15 dekar alana ata tohumunun ekimini gerçekleştirdi. Bu yıl doğal afetlere bağlı olarak hububat veriminde gözle görülür düşüşün yaşanması beklenilen Yozgat’ta ata buğdayı tohumu ektiği tarlasını zamanında sulayan çiftçi Şahin, diğer yıllara oranla bu yıl yüksek verim bekliyor. Filizlenip boylanan buğdayın insan boyuna ulaştığını da belirten Şahin, ata tohumu ile elde edilen buğdayın samanının diğer buğday türlerine göre daha fazla olduğunu söyledi.'Diğer buğdaylara oranla 3 katı verim veriyor'Geçen yıl Kayseri’den temin ettikleri 40 kilogram atalık buğdaydan 2 ton verim aldıklarını ifade eden Şahin, “Bunu 3-5 dekar alana ektik, 2 ton verim aldık. Onu elimizde tuttuk, bir bölümünü isteyenlere verdik. Ancak 15 dekara kadar kendimiz ekebildik. Şimdi ise görüyorsunuz öteki buğdaya göre iki üç katı ürün aldık. Diğer buğday çeşitlerinde dekarda 400-500 kilo veriyorsa, atalık tohumla bin 200 kilo, bin 300 kilo verim veriyor. Diğer buğday türleri masrafımızı kurtarmıyor, ama bu atalık tohumla masraflarımız kurtulacak. Burası 15 dekar buradan hemen hemen 17-18 ton buğday almayı düşünüyorum. Çiftçiler de gelsinler görsünler, ekini görsünler. Bu buğday her yerde yok. Talep de çok şu an da” dedi.'Samanı da daha fazla oluyor'Diğer buğday çeşitlerine oranla ata tohumun gelirinin üç katı olduğunu belirten Şahin, “Yıllarca Pehlivan türü buğday ekiyoruz ama bu atalık tohum elimize geçti, bu bizim için bir fırsat. Bu ikinci yılımız. Geçen sene 5 dekar kadar alana ekebildik, sularsan güzel bakarsan çok güzel buğday verecek. Yedinci ayın 15’inde hasat zamanı olacak. Diğer buğday saplarından 10-20 metreden bir balya oluyorsa bu beş metreden çıkıyor, çok da güzel samanı oluyor” şeklinde konuştu.Öte yandan, yetkililer ise Şefaatli ilçesindeki bu buğdayın makarnalık buğday olduğunu, genel olarak melezlemede kullanılan ve ‘Dallı’ buğday ya da ‘Peygamber’ buğdayı olarak bilindiğini ifade ettiler.

