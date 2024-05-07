https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ucretsiz-ata-tohum-dagitiminda-izdiham-yasandi--1083572163.html

Ücretsiz ata tohum dağıtımında izdiham yaşandı

Ücretsiz ata tohum dağıtımında izdiham yaşandı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de yerli üretime destek sağlamak maksadıyla belediyenin ata tohumlarından yetiştirdiği sebze fidelerinin ücretsiz dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T15:19+0300

2024-05-07T15:19+0300

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türkiye

tohum

yerli tohum

kırıkkale

belediye

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Kırıkkale Belediyesi tarafından yerli üretime katkı sağlamak amacıyla yetiştirilen ata tohumlarının dağıtımı sırasında izhidam yaşandı. İnsanlar sebze fidelerini ücretsiz almak için uzun sıralar oluştururken, Kırıkkale Belediye Başkanı Önal "Kırıkkale Belediye'mizin ata tohumlarından ürettiği fideleri vatandaşlara vermeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Katılım çoktu, yoğun ilgi var. Talep var şuanda da halen devam ediyor belediyemizin ata tohumlarını dağıtma işlemi. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Önal, yerli üretime de katkı sağlayacaklarını belirterek, "Bu aynı zamanda yerli üretimi de artıracak bir husus. Ata tohumu daha sağlıklı, bölgemize ve coğrafyamıza daha uygun. Hem de atalarımızın dedelerimizin kullandığı tohumlar" dedi.

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