Türkiye'nin EURO2024 macerası başlıyor: İstatistikler neyi gösteriyor?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında yarın Dortmund şehrinde bulunan BVB Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası macerası başlıyor. Milliler, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak.A Milliler, Gürcistan maçını kazanıp, turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor.Gürcistanla altıncı randevu Türkiye ile Gürcistan bugüne kadar 2'si resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. 1 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.İki ülke son olarak 24 Mayıs 2012 yılında Avusturya'da oynanan hazırlık maçında karşılaştı ve milliler 3-1'lik skorla rakibini yendi.Millilerin 627. müsabakasıA Milli Futbol Takımı, Gürcistan karşılamasıyla tarihindeki 627. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 341'i resmi, 285'i özel olmak üzere toplamda 626 karşılaşmada 1'i hükmen 242 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 236 mağlubiyet ve 148 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 853 gol kaydederken, kalesinde ise 897 gole engel olamadı.Vincenzo Montella 9. maçındaA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 3'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 8 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.Gürcistan ilk kez Avrupa Şampiyonası'ndaGürcistan ise Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Grubu'nda İspanya, İskoçya, Norveç ve Güney Kıbrıs ile oynadı. Grubunu 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 4. sırada tamamlayan Gürcistan, turnuvaya gitmek için play-off'ta mücadele etti. Play-off C Yolu yarı finalinde Lüksemburg'u 2-0 ile geçerken, finalde de Yunanistan'ı penaltılarla yenen Gürcistan, bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldı.A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu şöyle:Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan ÇakırDefans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi KadıoğluOrta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih ÖzcanForvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

