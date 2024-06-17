https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/gurcistan-maci-oncesi-montelladan-arda-guler-ve-kadioglu-karari--1084918419.html

Gürcistan maçı öncesi Montella'dan Arda Güler ve Kadıoğlu kararı

Gürcistan maçı öncesi Montella'dan Arda Güler ve Kadıoğlu kararı

Sputnik Türkiye

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye - Gürcistan maçında 11'de yer alması bekleniyor. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T10:26+0300

2024-06-17T10:26+0300

2024-06-17T10:26+0300

spor

arda güler

ferdi kadıoğlu

maç

euro

gürcistan

milli takım

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EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takım, 18 Haziran Salı saat 19.00'da Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kafasındaki 11 şekilleniyor.Milliyet'te yer alan habere göre hafif sakatlığı bulunan ve hazırlık maçlarında görev almayan Ferdi Kadıoğlu'nun akıbeti belli oldu.Montella'nın Gürcistan maçında Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans vereceği belirtildi.Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Arda Güler'in ilk 11'de forma giymesi için net ifadeler kullanmayan Montella'nın genç yıldız ile ilgili de bir karara vardığı belirtiliyor.İtalyan hocanın, Real Madrid forması giyen Arda Güler'i Gürcistan karşılaşmasında ilk 11'de başlatması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/euro2024te-hollandayi-zafere-tasiyan-oyuncudan-besiktas-aciklamasi-orasi-hep-kalbimde-olacak-1084914915.html

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arda güler, ferdi kadıoğlu, maç, euro, gürcistan, milli takım