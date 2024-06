https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/mhpli-buyukataman-hakkari-belediyesi-terorun-pencesinden-kurtarilmistir-1084938566.html

MHP'li Büyükataman: Hakkari Belediyesi terörün pençesinden kurtarılmıştır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı, silahlı terör örgütü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm almış, Türk Devleti ve... 17.06.2024

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığ'ınca Kültürpark'taki bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde, dargınlıkların, küslüklerin son bulmasını, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye ve Türk İslam alemine birlik, beraberlik ve barış getirmesini temenni etti.'Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur asla olmayacaktır'31 Mart Mahalli İdare Seçimleri'nde Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış’ın 19 yıl 6 ay hapis cezası hakkında konuşan Büyükataman, “Türkiye’nin aleyhinde çalışan iç ve dış odaklar ülkemizi ve milletimizi her alanda tehdit etmeye devam etmektedir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra terör örgütünün şehir ofisi olan DEM Parti’nin kazandığı belediyelerin terörle bağlantıları çarşaf çarşaf ortaya dökülmüş, sözde belediye başkanlarının terör örgütü PKK ile ilişkileri belgelenmiştir. DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı, silahlı terör örgütü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm almış, Türk Devleti ve bağımsız yargı gereğini yapmış, Hakkari Belediyesi terörün pençesinden kurtarılmıştır. DEM’li belediyelerin nereden talimat aldığı, belediye imkanlarını ve hazineden aktarılan paraları terör örgütüne peşkeş çektiği gün gibi ortadadır. Kandan ve ihanetten beslenen PKK terör örgütünün siyasi ofisi tarafından kaynakları çalınan ve teröristlere aktarılan diğer belediyelerin de bir an evvel araştırılması ve kurtarılması şart olmuştur. Diğer taraftan, DEM Partili sözde bir milletvekili TBMM kürsüsüne çıkıp 'Kürdistan’da işgalcisiniz' diyerek adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan nefretini saçmıştır. Bu sözde milletvekilinin TBMM çatısı altında olması, terör partisinin hala varlığını sürdürmesi milletimizin vicdanını kanatan bir demokrasi ayıbıdır. Şunu herkes aklına iyi soksun, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur asla olmayacaktır” şeklinde konuştu.'Suriye topraklarında terör örgütünü meşrulaştırmak için sinsi bir plan devreye sokulmuştur'MHP'li Büyükataman, DEM Parti'li milletvekillerini eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Büyükataman, 'Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD sponsorluğunda bir terör devletinin provasının yapıldığını' dile getirerek, "Bölücü terör örgütünün kanlı işgaline 'sözde yerel seçim' adı altında sinsice meşruiyet aranmaktadır. Terörün ve silahların gölgesinde yapılması planlanan bu gayrimeşru seçimle Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulması ve sınırımızda bir terör devleti kurulması, asla kabul edilemez. Güney sınırlarımızda milletimizin bekasını tehdit edecek gayrimeşru bir terör devleti kurma hayalinde olanlar bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti, terörün başını ezmeye her zaman hazır ve sınırlarındaki terör çetelerini temizlemeye sonuna kadar kararlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak, bu konudaki irademiz son derece nettir" ifadesini kullandı.'Bizim için her şeyden önce Türkiye gelir'Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan düşmanlık yapanlar karşısında milletin bekası için kurulduğuna ve yalnızca büyük Türk milletine bağlı bir milli irade olduğuna dikkati çeken Büyükataman, şunları kaydetti:İsmet Büyükataman, milli birliğe düşmanlık besleyen çevrelerin MHP'ye saldırmalarının tesadüf olmadığını, partisinin parçalanmış Türkiye hayali kuranların önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

