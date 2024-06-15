https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/mhp-genel-sekreteri-buyukataman-mhp-gecilmeyecek-turkiye-yenilmeyecek-1084888435.html
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: MHP geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecek
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: MHP geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecek
Sputnik Türkiye
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, 'normalleşme tiyatrosunun, CHP öncülüğünde, görünürde MHP'ye, arka planda Türk milleti ve Türkiye... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T16:40+0300
2024-06-15T16:40+0300
2024-06-15T16:40+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
ismet büyükataman
cumhur ittifakı
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecektir. Cumhur İttifakı, büyük Türk milletinin istikbaline sonuna kadar sahip çıkacaktır" ifadesini kullandı.Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'ye saldırmak isteyenlerin, hedeflerine öncelikle milliyetçi-ülkücü hareketi koyduğunu belirten Büyükataman, ülkücü hareketin Kuva-yi Milliye ruhunun bu çağdaki en net yansıması olduğunu söyledi.Büyükataman şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/ak-parti-genel-baskanvekili-ala-ozgur-ozelin-aciklamalarina-yanit-verdi-talihsiz-ve-yakisiksiz-1084880776.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ismet büyükataman, cumhur ittifakı
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ismet büyükataman, cumhur ittifakı
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: MHP geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecek
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, 'normalleşme tiyatrosunun, CHP öncülüğünde, görünürde MHP'ye, arka planda Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletine kurnazca yürütülen bir operasyon olduğunun artık açığa çıktığını' dile getirdi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecektir. Cumhur İttifakı, büyük Türk milletinin istikbaline sonuna kadar sahip çıkacaktır" ifadesini kullandı.
Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'ye saldırmak isteyenlerin, hedeflerine öncelikle milliyetçi-ülkücü hareketi koyduğunu belirten Büyükataman, ülkücü hareketin Kuva-yi Milliye ruhunun bu çağdaki en net yansıması olduğunu söyledi.
Büyükataman şunları kaydetti:
100 yıl önce vatanımızı işgal etmek isteyenler tam da bu sebepten kurşun askerlerini; iftira, yalan ve dolanla milliyetçi hareketin üzerine salmışlardır. Bu sinsi saldırı vatan toprağımıza, devletimize ve Türk milletinin istikbalinedir. Sinsi operasyonun sahipleri şunu iyi bilsinler, MHP geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecektir. Cumhur İttifakı, büyük Türk milletinin istikbaline sonuna kadar sahip çıkacaktır.