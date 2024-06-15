https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/mhp-genel-sekreteri-buyukataman-mhp-gecilmeyecek-turkiye-yenilmeyecek-1084888435.html

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: MHP geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecek

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: MHP geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecek

Sputnik Türkiye

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, 'normalleşme tiyatrosunun, CHP öncülüğünde, görünürde MHP'ye, arka planda Türk milleti ve Türkiye... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T16:40+0300

2024-06-15T16:40+0300

2024-06-15T16:40+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

ismet büyükataman

cumhur ittifakı

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecektir. Cumhur İttifakı, büyük Türk milletinin istikbaline sonuna kadar sahip çıkacaktır" ifadesini kullandı.Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'ye saldırmak isteyenlerin, hedeflerine öncelikle milliyetçi-ülkücü hareketi koyduğunu belirten Büyükataman, ülkücü hareketin Kuva-yi Milliye ruhunun bu çağdaki en net yansıması olduğunu söyledi.Büyükataman şunları kaydetti:

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ismet büyükataman, cumhur ittifakı