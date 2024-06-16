Hamas lideri Haniye: Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı, Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu
© AA / Arif Hüdaverdi YamanHamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik cevaplarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.
Hamas lideri İsmail Haniye, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD'nin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasıyla ilgili önerisinden uzaklaştığı yönündeki suçlamaları reddetti.
Haniye, "Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu" ifadesini kullandı.
Filistinlilerin tüm cephelerde işgalcilere karşı mücadele ettikleri bir bayrama daha girdiklerini belirten Haniye, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Filistin halkı, göçlerden göçlere, bombardımandan bombardımana, kayıplardan başka kayıplara kadar ağır bir kuşatma ve acının en ağır türünü yaşıyor" diye konuştu.
İsrail'in Filistin halkından işgale karşı daha fazla direniş ve sebattan başka bir şey görmeyeceğini vurgulayan Haniye, herkesi İsrail'in acilen sınır kapılarını açması ve Gazze halkının ihtiyaçlarının ulaştırılması için acil harekete geçmeye çağırdı.
Haniye, "Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu" ifadesini kullandı.
Filistinlilerin tüm cephelerde işgalcilere karşı mücadele ettikleri bir bayrama daha girdiklerini belirten Haniye, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Filistin halkı, göçlerden göçlere, bombardımandan bombardımana, kayıplardan başka kayıplara kadar ağır bir kuşatma ve acının en ağır türünü yaşıyor" diye konuştu.
İsrail'in Filistin halkından işgale karşı daha fazla direniş ve sebattan başka bir şey görmeyeceğini vurgulayan Haniye, herkesi İsrail'in acilen sınır kapılarını açması ve Gazze halkının ihtiyaçlarının ulaştırılması için acil harekete geçmeye çağırdı.