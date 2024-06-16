https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/hamas-lideri-haniye-hamasin-ateskes-onerisine-cevabi-bidenin-aciklamalari-ve-bm-karariyla-uyumlu-1084906295.html

Hamas lideri Haniye: Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı, Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu

Hamas lideri Haniye: Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı, Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu

Sputnik Türkiye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik cevaplarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları ve... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T16:33+0300

2024-06-16T16:33+0300

2024-06-16T16:33+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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ismail haniye

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israil-filistin sorunu

filistin sorunu

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Hamas lideri İsmail Haniye, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD'nin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasıyla ilgili önerisinden uzaklaştığı yönündeki suçlamaları reddetti.Haniye, "Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu" ifadesini kullandı.Filistinlilerin tüm cephelerde işgalcilere karşı mücadele ettikleri bir bayrama daha girdiklerini belirten Haniye, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Filistin halkı, göçlerden göçlere, bombardımandan bombardımana, kayıplardan başka kayıplara kadar ağır bir kuşatma ve acının en ağır türünü yaşıyor" diye konuştu.İsrail'in Filistin halkından işgale karşı daha fazla direniş ve sebattan başka bir şey görmeyeceğini vurgulayan Haniye, herkesi İsrail'in acilen sınır kapılarını açması ve Gazze halkının ihtiyaçlarının ulaştırılması için acil harekete geçmeye çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/israil-ordusu-gazzenin-guneyindeki-bazi-kesimlerde-gunluk-taktik-ara-ilan-etti-1084898980.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

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