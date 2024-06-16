İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki bazı kesimlerde 'günlük taktik ara' ilan etti
10:01 16.06.2024 (güncellendi: 10:06 16.06.2024)
© AA / Ali Jadallahİsrail ordusu kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na savaş uçakları ile saldırdı
© AA / Ali Jadallah
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İsrail, uzun süredir yoğun bir şekilde saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki bazı kesimlerde günlük ara taktik verileceğini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), insani yardımların daha etkin şekilde ulaştırılması amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki bazı kesimlerde 'günlük taktik ara' verileceğini duyurdu.
IDF'nin açıklamasına göre günlük taktik ara, bir sonraki duyuruya kadar her gün saat 08:00-19:00 arasında uygulanacak.
IDF'den yapılan açıklamada, "IDF ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) Gazze Şeridi'ne giren insani yardım hacmini artırmaya yönelik devam eden çabaları kapsamında ve BM ve uluslararası kuruluşlarla yapılan istişarelerin ardından dünden (Cumartesi) başlayarak Kerem Şalom Kapısı'ndan Selahaddin karayoluna ve oradan kuzeye giden yol boyunca, bir sonraki duyuruya kadar her gün saat 08.00'den 19.00'a dek insani amaçlar için askeri faaliyetlere lokal, taktik ara verilecektir" dendi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.
IDF'nin açıklamasına göre günlük taktik ara, bir sonraki duyuruya kadar her gün saat 08:00-19:00 arasında uygulanacak.
IDF'den yapılan açıklamada, "IDF ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) Gazze Şeridi'ne giren insani yardım hacmini artırmaya yönelik devam eden çabaları kapsamında ve BM ve uluslararası kuruluşlarla yapılan istişarelerin ardından dünden (Cumartesi) başlayarak Kerem Şalom Kapısı'ndan Selahaddin karayoluna ve oradan kuzeye giden yol boyunca, bir sonraki duyuruya kadar her gün saat 08.00'den 19.00'a dek insani amaçlar için askeri faaliyetlere lokal, taktik ara verilecektir" dendi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Gazze'de 5 yaş altında 8.000'den fazla çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi görüyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Gazze'de 5 yaş altında 8.000'den fazla çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi görüyor.