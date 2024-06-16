https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/israil-ordusu-gazzenin-guneyindeki-bazi-kesimlerde-gunluk-taktik-ara-ilan-etti-1084898980.html

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki bazı kesimlerde 'günlük taktik ara' ilan etti

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki bazı kesimlerde 'günlük taktik ara' ilan etti

Sputnik Türkiye

İsrail, uzun süredir yoğun bir şekilde saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki bazı kesimlerde günlük ara taktik verileceğini açıkladı. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T10:01+0300

2024-06-16T10:01+0300

2024-06-16T10:06+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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insani yardım

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), insani yardımların daha etkin şekilde ulaştırılması amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki bazı kesimlerde 'günlük taktik ara' verileceğini duyurdu.IDF'nin açıklamasına göre günlük taktik ara, bir sonraki duyuruya kadar her gün saat 08:00-19:00 arasında uygulanacak.IDF'den yapılan açıklamada, "IDF ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) Gazze Şeridi'ne giren insani yardım hacmini artırmaya yönelik devam eden çabaları kapsamında ve BM ve uluslararası kuruluşlarla yapılan istişarelerin ardından dünden (Cumartesi) başlayarak Kerem Şalom Kapısı'ndan Selahaddin karayoluna ve oradan kuzeye giden yol boyunca, bir sonraki duyuruya kadar her gün saat 08.00'den 19.00'a dek insani amaçlar için askeri faaliyetlere lokal, taktik ara verilecektir" dendi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Gazze'de 5 yaş altında 8.000'den fazla çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi görüyor.

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