https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/meteorolojiden-bazi-iller-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1084885356.html

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Yurdun bazı illeri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunulurken, bu gece saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de gök gürültülü sağanak yağmurun etkili... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T15:25+0300

2024-06-15T15:25+0300

2024-06-15T15:25+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

trabzon

rize

karadeniz

yağış

sağanak yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083342090_0:130:2093:1307_1920x0_80_0_0_3394d1c090566d05acc5c7e2ffb179a7.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın doğusu ve Erzincan'ın batı kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/bayramda-hava-sicakliklari-azalacak-yer-yer-saganak-ve-gok-gurultulu-saganak-yagis-1084881003.html

türkiye

trabzon

rize

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, trabzon, rize, karadeniz, yağış, sağanak yağış