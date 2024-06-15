https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/meteorolojiden-bazi-iller-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1084885356.html
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Yurdun bazı illeri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunulurken, bu gece saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de gök gürültülü sağanak yağmurun etkili... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T15:25+0300
2024-06-15T15:25+0300
2024-06-15T15:25+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
trabzon
rize
karadeniz
yağış
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın doğusu ve Erzincan'ın batı kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/bayramda-hava-sicakliklari-azalacak-yer-yer-saganak-ve-gok-gurultulu-saganak-yagis-1084881003.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, trabzon, rize, karadeniz, yağış, sağanak yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, trabzon, rize, karadeniz, yağış, sağanak yağış
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Yurdun bazı illeri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunulurken, bu gece saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın doğusu ve Erzincan'ın batı kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.