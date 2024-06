https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/disisleri-bakani-fidan-bu-konferans-kopruden-onceki-son-cikis-olabilir-1084895279.html

Bakan Fidan: Rusya da salonda bulunsaydı bu zirve daha sonuç odaklı olabilirdi

Bakan Fidan: Rusya da salonda bulunsaydı bu zirve daha sonuç odaklı olabilirdi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de 'Ukrayna Barış Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Her iki taraf da diğer tarafın attığı adımların daha geniş kapsamlı... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T21:33+0300

2024-06-15T21:33+0300

2024-06-15T21:44+0300

türkiye

isviçre

hakan fidan

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083371423_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4719f5535a8f447f5d1b8f6a37cc0d80.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen 'Ukrayna Barış Zirvesi'nde konuştu.Konuşmasında '2 yılı aşkın bir süredir Avrupa’nın ortasında Ukrayna’nın işgali ile yıkıcı bir savaş yaşandığını' söyleyen Fidan, “Tahminlere baktığımız zaman kayıpların sayısının 500 binden fazla olduğu görülüyor. Bu artık bir yıpratma savaşına dönmüş durumda. Baktığımız zaman 21. yüzyılda bu trajedinin her gün daha da kötüleşebildiğini görüyoruz” dedi.'Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna’nın da ötesine geçebilir''Savaşın devam etmesiyle 2 önemli riskin ortaya çıktığını' belirten Fidan, “Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna’nın da ötesine geçebilir. Halihazırda zaten bu çatışmada şimdiden hatların derinleştiğini görüyoruz ve küresel düzeyde kutuplaşmanın daha da körüklendiğine şahit oluyoruz. Ukrayna ve Rusya arasındaki bu çatışma yakında bir savaştan daha fazlasına dönüşebilir” şeklinde konuştu.'Rusya da kısa süre önce kendi şartlarını, kendi koşullarını paylaştı'Bu savaşın kitle imha silahlarını içermesi gibi bir riskin de karşı karşıya olduğunu vurgulayan Fidan, “Bugün bu 2 riski önlemek ve savaşa bir son vermek için toplanmış bulunuyoruz. Önümüzde Ukrayna Barış Planı var. Rusya da kısa süre önce kendi şartlarını, kendi koşullarını paylaştı. İçeriği ve öne sürülen koşullardan bağımsız bir şekilde bunların önemli adımlar olduğunu ve umut ışığı olduğunu düşünüyoruz. Ancak her iki taraf da diğer tarafın attığı adımların daha geniş kapsamlı savaş çabalarının bir uzantısı olduğunu düşünüyor. Bu konferans köprüden önceki son çıkış olabilir” ifadelerini kullandı.'Rusya da salonda bulunsaydı bu zirve daha sonuç odaklı olabilirdi'Çatışmanın diğer tarafı olan Rusya’nın da salonda bulunması gerektiğini kaydeden Fidan, “Rusya da salonda bulunsaydı bu zirve daha sonuç odaklı olabilirdi. Halihazırda uygulanmakta olan tedbirleri güçlendirmek için diplomasi ve müzakereleri kullanan kapsamlı ve kapsayıcı bir stratejiye giderek daha fazla ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz” diye konuştu.'Türkiye her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır'Türkiye’nin en başından beri diplomatik çabalara aktif olarak katılım gösterdiğini ifade eden Fidan, “Mart 2022’deki İstanbul görüşmeleri ve Karadeniz Tahıl Girişimi, diplomasi ve müzakerelerin ilerleme sağlayabileceğinin çok önemli işaretleridir. Türkiye her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır. Burada bir hususun altını çizmek isterim. Kapsayıcı niteliği, tahıl girişimini başarılı ve benzersiz kılmıştır. Her iki taraf için de öngörülebilirlik sağlamış ve deniz ihracatı için seyir güvenliğini temin etmiştir. Buradan öğreneceğimiz çok şey var. Benzer bir mekanizmayı hayata geçirmeye yönelik son girişimimiz de neredeyse olumlu bir sonuç vermiştir” dedi.Türkiye’nin daha fazla çaba sarf etmekten kesinlikle kaçınmayacağını vurgulayan Fidan, “Türkiye Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğini kararlılıkla sürdürmektedir. Barış vizyonumuz gerçekçi, kapsayıcı, pratik ve uygulamaya yöneliktir. Bu amaçla ileriye dönük bir yol oluşturmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putin-bricse-ilgi-duyan-ulkelerin-sayisi-giderek-artiyor-1084846501.html

türkiye

isviçre

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

madeni 5 tl özellikleri neler, nerede bulunur? 5 liranın değeri