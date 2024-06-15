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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/brezilya-lideri-lula-rusya-olmadan-muzakere-olmaz-1084873065.html
Brezilya lideri Lula: Rusya olmadan müzakere olmaz
Brezilya lideri Lula: Rusya olmadan müzakere olmaz
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsviçre'de düzenlenecek ‘Rusyasız’ Ukrayna Barış Konferansı'nın tek taraflılığına dikkat çekerek, "Rusya... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T09:08+0300
2024-06-15T09:08+0300
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luiz inacio lula da silva
g7 zirvesi
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Brezilya basınında çıkan habere göre, Lula da Silva, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nın Rusya olmadan çözüme ulaşmasını mümkün görmediğini belirtti.İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ile Cenevre'de görüşmesinin ardından Lula, "Bir anlaşma olmalı, Zelenskiy, Putin'le konuşmak istemediğini söylerse ve Putin de aynı şekilde Zelenskiy ile konuşmak istemediğini belirtirse, bunun nedeni savaştan hoşlanmaları anlamına gelecek. Aski takdirde oturup barışçıl bir çözüm bulmak için konuşurlardı" ifadelerini kullandı.Basına göre Lula, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmadan kısa süre önce Cenevre'de Amherd ile Ukrayna-Rusya arasındaki soruna ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.Lula, çatışmalar ve savaşlar yüzünden trilyonlarca doların harcandığını vurgulayarak, "Brezilya, Rusya'nın Ukrayna işgalini şiddetle kınadı ve her iki tarafın da hedeflerine askeri yollarla ulaşamayacağı zaten belli" ifadesini kullandı.Rusya-Ukrayna savaşının çözümü için tüm tarafların katılımıyla uluslararası barış konferansı çağrısını yineleyen Lula, pozisyonlarının bu yönde olduğunu bildirdi.Lula, İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı.15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.G7 Bildirisi'nde ‘Ukrayna için 50 milyar dolar’ vurgusuİtalya'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin 2. gününde yayımlanan zirve bildirisinde Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini desteklemek üzere dayanışma içinde durulduğu belirtilerek, “Dondurulan Rus egemen varlıklarının olağanüstü gelirlerinden yararlanarak yaklaşık 50 milyar doları kullanıma sunmaya karar verdik” ifadeleri yer aldı.İtalya'nın Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin bildirisi yayımlandı. Bildiride liderlerin uluslararası toplumun çok sayıda krizle yüzleştiği bir anda liderleri bir araya geldiği belirtildi. Küresel zorlukların üstesinden gelme konusundaki kalıcı birlikteliğin ve kararlılığın teyit edildiği aktarılan bildiride, “Demokratik ilkelere ve özgür toplumlara, evrensel insan haklarına, sosyal ilerlemeye, çok taraflılığa ve hukukun üstünlüğüne saygıya olan ortak inancımızı yineliyoruz. Fırsatlar sağlamayı ve ortak refahı sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Herkesin yararı için uluslararası kural ve normları güçlendirmeye çalışıyoruz” denildi.Çalışmaların BM Şartına saygı gösterme, uluslararası barış ile güvenliği koruma, özgür ve açık kurallara dayalı uluslararası düzeni sürdürme taahhüdüne dayandığı aktarılan bildiride, “Değişen dünyamızı yansıtan daha etkin, kapsayıcı ve adil bir küresel yönetimi destekleyeceğiz. Dünyanın her yerinde insan onurunu ve hukukun üstünlüğünü koruma taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.'Putin'e açık bir sinyal gönderdik'Liderlerin çağın acil sorunlarını ele almak için çalıştığı kaydedilen bildiride, “Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini ve yeniden inşasını gerektiği sürece desteklemek üzere dayanışma içinde duruyoruz. Başkan Zelenskiy'nin huzurunda, dondurulmuş haldeki Rus egemen varlıklarının olağanüstü gelirlerinden yararlanarak yaklaşık 50 milyar ABD dolarını kullanıma sunmaya karar verdik. Başkan Putin'e açık bir sinyal gönderdik. Rusya'nın askeri sanayi kompleksini silahsızlandırmak ve tasfiye etmek için ortak çabalarımızı arttırıyoruz” denildi.Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması çağrısının yer aldığı bildiride, "Tüm esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli bir çözüme giden barış yolunda güvenilir bir yol bulunması için ortaya konan kapsamlı anlaşmayı destekleme konusunda birleşmiştir. Ayrıca insani yardımın önemli ölçüde ve sürekli olarak arttırılması çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.Afrika ülkeleriyle eşitlikçi ve stratejik ortaklık ruhu içinde çalışıldığı aktarılan açıklamada, “Afrika halkları için sürdürülebilir kalkınma ve endüstriyel büyüme sağlamaya çalışırken, PGII de dahil olmak üzere sürdürülebilir altyapıya yatırım yapma çabalarımızı ilerletiyoruz ve çeşitli Afrikalı ortaklarla birlikte Afrika'da Büyüme için Enerji girişimini başlattık” denildi.Ülkelerin geleceklerine yatırım yapmalarını ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmalarını sağlamak için hareket edildiği belirtilen bildiride, “Daha iyi, daha büyük ve daha etkin Çok Taraflı Kalkınma Bankaları için üzerimize düşeni yapıyor ve Dünya Bankası'nın önümüzdeki on yıl içerisinde kredi hacmini 70 milyar ABD Doları artırmasını mümkün kılıyoruz. Borç yükünün hafifletilmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/cumhurbaskani-erdogandan-g7-ulkelerine-sorunlara-daha-adil-bir-yaklasim-cagrisi-1084862193.html
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ukrayna, rusya, brezilya, luiz inacio lula da silva, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, barış, isviçre

Brezilya lideri Lula: Rusya olmadan müzakere olmaz

09:08 15.06.2024
© AP Photo / Eraldo PeresLuiz Inacio Lula da Silva
Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsviçre'de düzenlenecek ‘Rusyasız’ Ukrayna Barış Konferansı'nın tek taraflılığına dikkat çekerek, "Rusya olmadan müzakere olmaz" ifadesini kullandı.
Brezilya basınında çıkan habere göre, Lula da Silva, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nın Rusya olmadan çözüme ulaşmasını mümkün görmediğini belirtti.
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ile Cenevre'de görüşmesinin ardından Lula, "Bir anlaşma olmalı, Zelenskiy, Putin'le konuşmak istemediğini söylerse ve Putin de aynı şekilde Zelenskiy ile konuşmak istemediğini belirtirse, bunun nedeni savaştan hoşlanmaları anlamına gelecek. Aski takdirde oturup barışçıl bir çözüm bulmak için konuşurlardı" ifadelerini kullandı.
Basına göre Lula, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmadan kısa süre önce Cenevre'de Amherd ile Ukrayna-Rusya arasındaki soruna ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.
Lula, çatışmalar ve savaşlar yüzünden trilyonlarca doların harcandığını vurgulayarak, "Brezilya, Rusya'nın Ukrayna işgalini şiddetle kınadı ve her iki tarafın da hedeflerine askeri yollarla ulaşamayacağı zaten belli" ifadesini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşının çözümü için tüm tarafların katılımıyla uluslararası barış konferansı çağrısını yineleyen Lula, pozisyonlarının bu yönde olduğunu bildirdi.
Lula, İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı.
15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.

G7 Bildirisi'nde ‘Ukrayna için 50 milyar dolar’ vurgusu

İtalya'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin 2. gününde yayımlanan zirve bildirisinde Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini desteklemek üzere dayanışma içinde durulduğu belirtilerek, Dondurulan Rus egemen varlıklarının olağanüstü gelirlerinden yararlanarak yaklaşık 50 milyar doları kullanıma sunmaya karar verdik” ifadeleri yer aldı.
İtalya'nın Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin bildirisi yayımlandı. Bildiride liderlerin uluslararası toplumun çok sayıda krizle yüzleştiği bir anda liderleri bir araya geldiği belirtildi. Küresel zorlukların üstesinden gelme konusundaki kalıcı birlikteliğin ve kararlılığın teyit edildiği aktarılan bildiride, “Demokratik ilkelere ve özgür toplumlara, evrensel insan haklarına, sosyal ilerlemeye, çok taraflılığa ve hukukun üstünlüğüne saygıya olan ortak inancımızı yineliyoruz. Fırsatlar sağlamayı ve ortak refahı sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Herkesin yararı için uluslararası kural ve normları güçlendirmeye çalışıyoruz” denildi.
Çalışmaların BM Şartına saygı gösterme, uluslararası barış ile güvenliği koruma, özgür ve açık kurallara dayalı uluslararası düzeni sürdürme taahhüdüne dayandığı aktarılan bildiride, “Değişen dünyamızı yansıtan daha etkin, kapsayıcı ve adil bir küresel yönetimi destekleyeceğiz. Dünyanın her yerinde insan onurunu ve hukukun üstünlüğünü koruma taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

'Putin'e açık bir sinyal gönderdik'

Liderlerin çağın acil sorunlarını ele almak için çalıştığı kaydedilen bildiride, “Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini ve yeniden inşasını gerektiği sürece desteklemek üzere dayanışma içinde duruyoruz. Başkan Zelenskiy'nin huzurunda, dondurulmuş haldeki Rus egemen varlıklarının olağanüstü gelirlerinden yararlanarak yaklaşık 50 milyar ABD dolarını kullanıma sunmaya karar verdik. Başkan Putin'e açık bir sinyal gönderdik. Rusya'nın askeri sanayi kompleksini silahsızlandırmak ve tasfiye etmek için ortak çabalarımızı arttırıyoruz” denildi.
Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması çağrısının yer aldığı bildiride, "Tüm esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli bir çözüme giden barış yolunda güvenilir bir yol bulunması için ortaya konan kapsamlı anlaşmayı destekleme konusunda birleşmiştir. Ayrıca insani yardımın önemli ölçüde ve sürekli olarak arttırılması çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Afrika ülkeleriyle eşitlikçi ve stratejik ortaklık ruhu içinde çalışıldığı aktarılan açıklamada, “Afrika halkları için sürdürülebilir kalkınma ve endüstriyel büyüme sağlamaya çalışırken, PGII de dahil olmak üzere sürdürülebilir altyapıya yatırım yapma çabalarımızı ilerletiyoruz ve çeşitli Afrikalı ortaklarla birlikte Afrika'da Büyüme için Enerji girişimini başlattık” denildi.
Ülkelerin geleceklerine yatırım yapmalarını ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmalarını sağlamak için hareket edildiği belirtilen bildiride, “Daha iyi, daha büyük ve daha etkin Çok Taraflı Kalkınma Bankaları için üzerimize düşeni yapıyor ve Dünya Bankası'nın önümüzdeki on yıl içerisinde kredi hacmini 70 milyar ABD Doları artırmasını mümkün kılıyoruz. Borç yükünün hafifletilmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturum - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7 ülkelerine 'sorunlara daha adil bir yaklaşım' çağrısı
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