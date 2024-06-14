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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7 ülkelerine 'sorunlara daha adil bir yaklaşım' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7 ülkelerine 'sorunlara daha adil bir yaklaşım' çağrısı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'nun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Küresel sorunların ve bölgesel... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T19:14+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya temaslarını sürdürüyor. Puglia bölgesindeki Borgo Egnezia'da gerçekleştirilen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-bir-araya-geldi-1084855547.html
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g7, g7 zirvesi, recep tayyip erdoğan
g7, g7 zirvesi, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7 ülkelerine 'sorunlara daha adil bir yaklaşım' çağrısı

19:14 14.06.2024
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturum - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'nun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya temaslarını sürdürüyor.
Puglia bölgesindeki Borgo Egnezia'da gerçekleştirilen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi
16:39
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