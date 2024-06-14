https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/cumhurbaskani-erdogandan-g7-ulkelerine-sorunlara-daha-adil-bir-yaklasim-cagrisi-1084862193.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7 ülkelerine 'sorunlara daha adil bir yaklaşım' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7 ülkelerine 'sorunlara daha adil bir yaklaşım' çağrısı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'nun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Küresel sorunların ve bölgesel... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T19:14+0300

2024-06-14T19:14+0300

2024-06-14T19:14+0300

türkiye

g7

g7 zirvesi

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya temaslarını sürdürüyor. Puglia bölgesindeki Borgo Egnezia'da gerçekleştirilen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-bir-araya-geldi-1084855547.html

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g7, g7 zirvesi, recep tayyip erdoğan