'Yumruk hesabına' son: '2024'te 13 ay olabilir'

Dünya genelinde kullanılan mevcut takvim sistemine birçok eleştiri getiriliyor. Tarih boyunca farklı kültürler ve toplumlar tarafından çeşitli takvimler kullanılmış olsa da, günümüzde Gregoryen Takvimi en yaygın olanı. Ancak, Uluslararası Sabit Takvim (International Fixed Calendar) önerisi, bu alışkanlıkları değiştirebilecek nitelikte. Peki, bu yeni takvim sisteminin özellikleri neler ve neden 1 yıl 13 ay olmalı?Bilim insanları 1582'den beri kullanılmakta olan mevcut 12 aylık Gregoryen takviminin sınırlamalarını araştırmak ve analiz etmek için yıllarını harcadı.Birleşmiş Milletler'in, 2023 yılında her biri 28 günden oluşan 13 ay ve yıl sonuna bir gün daha tatil olarak eklenen yeni bir takvim sistemine geçilmesine sıcak baktığını açıklaması tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada kullanıcılar '2024'te 13 ay olabilir' hesaplamalarına girişirken, çoğu kişi ise bu sistemin nasıl işleyeceğini merak etti.Uluslararası Sabit Takvim olarak adlandırılan bu sistem, her bir ayın 28 gün olduğu ve yılın 13 aya bölündüğü bir düzenin olması gerekliliğini öneriyor. Bu düzenleme, ayların her zaman aynı günlerle başlamasını ve bitmesini sağlayarak takvimi daha düzenli ve tahmin edilebilir hale getiriyor. Her ayın 28 gün olması, toplamda 364 gün yaparken, yılın sonuna eklenen bir "Yeni Yıl Günü" ile 365 gün tamamlanıyor. Artık yıllarda ise bu güne bir gün daha ekleniyor.Uluslararası Sabit Takvim nedir?1902 yılında Moses B. Cotswort tarafından tasarlanmış bir daimî Güneş takvimi olan Uluslararası Sabit Takvim, her biri 28 gün süren 13 aydan oluşur ve yılın bitimine herhangi aya ait olmayan fazladan bir gün eklenir.Uluslararası Sabit Takvim'in avantajları nelerdir?Zorluklar ve eleştirilerHer ne kadar Uluslararası Sabit Takvim birçok avantaj sunsa da, mevcut takvim sistemine olan alışkanlıklar ve gelenekler değişimin önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Özellikle dini ve kültürel takvimler, bu tür bir değişikliğe karşı büyük direnç gösterebilir. Ayrıca, yeni sistemin kabulü için global bir uzlaşma ve adaptasyon süreci gerekecek.

