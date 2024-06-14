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Bulgaristan'da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye'ye geliyor: Gök gürültülü sağanak ve dolu yağacak
Bulgaristan'da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye'ye geliyor: Gök gürültülü sağanak ve dolu yağacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre öğleden sonra sert hava koşullarının ülke genelinde etkili olması bekleniyor... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye, cuma sabahı güne sıcak bir hava ile başlasa da, öyle devam etmeyecek. Bulgaristan'da oluşan -69 derecelik soğuk hava kütlesinin Romanya'yı etkilemesinin ardından, şimdi de Türkiye'nin bu durumdan etkilenebileceği uyarısı yapıldı. Meteorolojik kaynaklar, hava akımlarının özellikle Trakya ve Marmara bölgelerinde risk oluşturabileceğini belirtiyor.Hava Forum tarafından Romanya'da yaşanan olumsuzluklarla ilgili yapılan açıklamada, Afrika ve Balkanlar arasındaki hava çatışmalarının Romanya'da ciddi hasarlara yol açtığı bildirildi. Bu durumun sınır bölgeleri ve Trakya için risk oluşturduğu, hatta olası bir senaryoda İstanbul'u da etkileyebileceği vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli yağışlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuz hava olaylarına karşı uyarıda bulundu.Sarı kodlu uyarı verilen şehirlerBugün için 13 il için sarı kodlu alarm verilirken, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak'ta dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de lokal olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.Fırtına geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise öğleden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ve Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
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Bulgaristan'da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye'ye geliyor: Gök gürültülü sağanak ve dolu yağacak

09:12 14.06.2024 (güncellendi: 09:13 14.06.2024)
© İHA / HANIM TÜRKAntalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı.
Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© İHA / HANIM TÜRK
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre öğleden sonra sert hava koşullarının ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Bulgaristan'da oluşan -69 derecelik soğuk hava kütlesinin Romanya'yı etkilemesinin ardından, şimdi de Türkiye'nin bu durumdan etkilenebileceği uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Türkiye, cuma sabahı güne sıcak bir hava ile başlasa da, öyle devam etmeyecek. Bulgaristan'da oluşan -69 derecelik soğuk hava kütlesinin Romanya'yı etkilemesinin ardından, şimdi de Türkiye'nin bu durumdan etkilenebileceği uyarısı yapıldı. Meteorolojik kaynaklar, hava akımlarının özellikle Trakya ve Marmara bölgelerinde risk oluşturabileceğini belirtiyor.
Hava Forum tarafından Romanya'da yaşanan olumsuzluklarla ilgili yapılan açıklamada, Afrika ve Balkanlar arasındaki hava çatışmalarının Romanya'da ciddi hasarlara yol açtığı bildirildi. Bu durumun sınır bölgeleri ve Trakya için risk oluşturduğu, hatta olası bir senaryoda İstanbul'u da etkileyebileceği vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli yağışlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuz hava olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarı verilen şehirler

Bugün için 13 il için sarı kodlu alarm verilirken, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak'ta dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de lokal olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise öğleden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ve Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
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