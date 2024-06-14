Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi

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Bayram yoğunluğundan dolayı üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiği kadar gelen siparişlere cevap vermeye ve üretimi en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Yurt içi ve dışına kargo gönderimlerini sağlamaya çalışıyoruz. Yurt içindeki müşterilerimiz siparişlerini 24 saat, yurt dışındaki de 48 saatte teslim alır. Gaziantep baklavacıları olarak normal üretim kapasitesi günlük 30-40 ton arasındadır. Bayram yoğunluğunda bu 60 ton, bayram arifesinde de 90 tona çıkıyor. Üretilen baklavaların 3'te 2'si dışarıya gidiyor, 3'te birini ise Gaziantep halkına sunuyoruz."