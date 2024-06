Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi

"Bizim yöremizde baklava olmazsa olmazımızdır. Her evde mutlaka baklava bulunur. Günlük 3 ton baklava üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz baklavaları dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Talep çok fazla oluyor. Arkadaşlarımız yoğun mesai harcıyor. Şu an neredeyse günlük 14 saat çalışılıyor. 200'e yakın çalışanımız var. Halkımıza ulaşmak için bayram üzeri büyük bir indirim yaptık. 950 lira olan baklava fiyatını 599 liraya indirdik. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çağrısına uyduk. Bu indirimin ardından taleplerimiz 5'e katlandı. Şu an yoğun ilgi görüyoruz. "