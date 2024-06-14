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Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi
Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi
Sputnik Türkiye
Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen talebi karşılayabilmek amacıyla yoğun çalışıyor. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
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'Bayram üzeri büyük bir indirim yaptık'Bayrama iki gün kala yoğunluğun arttığına dikkati çeken Bakır, şöyle devam etti:Müşterilerden Halil Karakam ise bayram dolayısıyla baklava aldığını belirterek, "Gaziantep'in en önemli tatlıları arasında baklava bulunuyor. Fiyatının da uygun olması sebebiyle baklavamızı almış olduk" dedi.
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фото, gaziantep, kurban, kurban, kurban bayramı, fotoğraf, baklava, baklava ustası
фото, gaziantep, kurban, kurban, kurban bayramı, fotoğraf, baklava, baklava ustası

Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi

01:49 14.06.2024
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Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen talebi karşılayabilmek amacıyla yoğun çalışıyor.
© AA / Adsız Günebakan

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep'le özdeşleşen baklava, özel günlerde en çok tüketilen tatlıların başında geliyor.

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep&#x27;le özdeşleşen baklava, özel günlerde en çok tüketilen tatlıların başında geliyor. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Adsız Günebakan

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep'le özdeşleşen baklava, özel günlerde en çok tüketilen tatlıların başında geliyor.

© AA / Adsız Günebakan

Bayrama sayılı günler kala siparişleri yetiştirmeye çalışan baklavacıların mesaisi de arttı.

Bayrama sayılı günler kala siparişleri yetiştirmeye çalışan baklavacıların mesaisi de arttı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Adsız Günebakan

Bayrama sayılı günler kala siparişleri yetiştirmeye çalışan baklavacıların mesaisi de arttı.

© AA / Adsız Günebakan

Ustaların mesaisini iki vardiyaya çıkaran işletmeler, 24 saat esasına göre çalışıyor.

Ustaların mesaisini iki vardiyaya çıkaran işletmeler, 24 saat esasına göre çalışıyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Adsız Günebakan

Ustaların mesaisini iki vardiyaya çıkaran işletmeler, 24 saat esasına göre çalışıyor.

© AA / Adsız Günebakan

Hamuru merdaneyle adeta kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Tereyağı ve fıstıkla süslenen baklava, yaklaşık 1 saat fırında bekledikten sonra şerbeti dökülüp hazır hale getiriliyor.

Hamuru merdaneyle adeta kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Tereyağı ve fıstıkla süslenen baklava, yaklaşık 1 saat fırında bekledikten sonra şerbeti dökülüp hazır hale getiriliyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Adsız Günebakan

Hamuru merdaneyle adeta kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Tereyağı ve fıstıkla süslenen baklava, yaklaşık 1 saat fırında bekledikten sonra şerbeti dökülüp hazır hale getiriliyor.

© AA / Adsız Günebakan

Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, AA muhabirine, yaklaşık bir hafta önce bayram hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, AA muhabirine, yaklaşık bir hafta önce bayram hazırlıklarına başladıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Adsız Günebakan

Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, AA muhabirine, yaklaşık bir hafta önce bayram hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

© AA / Adsız Günebakan

Bayram yoğunluğundan dolayı üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiği kadar gelen siparişlere cevap vermeye ve üretimi en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Yurt içi ve dışına kargo gönderimlerini sağlamaya çalışıyoruz. Yurt içindeki müşterilerimiz siparişlerini 24 saat, yurt dışındaki de 48 saatte teslim alır. Gaziantep baklavacıları olarak normal üretim kapasitesi günlük 30-40 ton arasındadır. Bayram yoğunluğunda bu 60 ton, bayram arifesinde de 90 tona çıkıyor. Üretilen baklavaların 3'te 2'si dışarıya gidiyor, 3'te birini ise Gaziantep halkına sunuyoruz."

Bayram yoğunluğundan dolayı üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:&quot;Elimizden geldiği kadar gelen siparişlere cevap vermeye ve üretimi en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Yurt içi ve dışına kargo gönderimlerini sağlamaya çalışıyoruz. Yurt içindeki müşterilerimiz siparişlerini 24 saat, yurt dışındaki de 48 saatte teslim alır. Gaziantep baklavacıları olarak normal üretim kapasitesi günlük 30-40 ton arasındadır. Bayram yoğunluğunda bu 60 ton, bayram arifesinde de 90 tona çıkıyor. Üretilen baklavaların 3&#x27;te 2&#x27;si dışarıya gidiyor, 3&#x27;te birini ise Gaziantep halkına sunuyoruz.&quot; - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Adsız Günebakan

Bayram yoğunluğundan dolayı üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiği kadar gelen siparişlere cevap vermeye ve üretimi en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Yurt içi ve dışına kargo gönderimlerini sağlamaya çalışıyoruz. Yurt içindeki müşterilerimiz siparişlerini 24 saat, yurt dışındaki de 48 saatte teslim alır. Gaziantep baklavacıları olarak normal üretim kapasitesi günlük 30-40 ton arasındadır. Bayram yoğunluğunda bu 60 ton, bayram arifesinde de 90 tona çıkıyor. Üretilen baklavaların 3'te 2'si dışarıya gidiyor, 3'te birini ise Gaziantep halkına sunuyoruz."

© AA / Adsız Günebakan

Bir baklava üretim firmasının yönetim kurulu üyesi Murat Bakır ise Antep baklavasının diğerlerinden farklı olduğunu, yapımında elle açılan ince hamurun kullanıldığını anlattı.

Bir baklava üretim firmasının yönetim kurulu üyesi Murat Bakır ise Antep baklavasının diğerlerinden farklı olduğunu, yapımında elle açılan ince hamurun kullanıldığını anlattı. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Adsız Günebakan

Bir baklava üretim firmasının yönetim kurulu üyesi Murat Bakır ise Antep baklavasının diğerlerinden farklı olduğunu, yapımında elle açılan ince hamurun kullanıldığını anlattı.

© AA / Adsız Günebakan

Baklava yapımında işçiliğin önemli olduğunu vurgulayan Bakır, "Baklava tepsileri taş fırında pişirilir. Kesinlikle elektrikli fırın kullanmıyoruz. Hamurumuz ince, fıstığımız ve yağımız çok kalitelidir. İlk hasatta elde ettiğimiz yeşil Antep fıstığını kullanıyoruz. Piyasadan ayıran özellikleri bunlardır. Makine hamuru kullanmıyoruz" dedi.

Baklava yapımında işçiliğin önemli olduğunu vurgulayan Bakır, &quot;Baklava tepsileri taş fırında pişirilir. Kesinlikle elektrikli fırın kullanmıyoruz. Hamurumuz ince, fıstığımız ve yağımız çok kalitelidir. İlk hasatta elde ettiğimiz yeşil Antep fıstığını kullanıyoruz. Piyasadan ayıran özellikleri bunlardır. Makine hamuru kullanmıyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Adsız Günebakan

Baklava yapımında işçiliğin önemli olduğunu vurgulayan Bakır, "Baklava tepsileri taş fırında pişirilir. Kesinlikle elektrikli fırın kullanmıyoruz. Hamurumuz ince, fıstığımız ve yağımız çok kalitelidir. İlk hasatta elde ettiğimiz yeşil Antep fıstığını kullanıyoruz. Piyasadan ayıran özellikleri bunlardır. Makine hamuru kullanmıyoruz" dedi.

'Bayram üzeri büyük bir indirim yaptık'

Bayrama iki gün kala yoğunluğun arttığına dikkati çeken Bakır, şöyle devam etti:
"Bizim yöremizde baklava olmazsa olmazımızdır. Her evde mutlaka baklava bulunur. Günlük 3 ton baklava üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz baklavaları dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Talep çok fazla oluyor. Arkadaşlarımız yoğun mesai harcıyor. Şu an neredeyse günlük 14 saat çalışılıyor. 200'e yakın çalışanımız var. Halkımıza ulaşmak için bayram üzeri büyük bir indirim yaptık. 950 lira olan baklava fiyatını 599 liraya indirdik. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çağrısına uyduk. Bu indirimin ardından taleplerimiz 5'e katlandı. Şu an yoğun ilgi görüyoruz. "
Müşterilerden Halil Karakam ise bayram dolayısıyla baklava aldığını belirterek, "Gaziantep'in en önemli tatlıları arasında baklava bulunuyor. Fiyatının da uygun olması sebebiyle baklavamızı almış olduk" dedi.
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