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Milli Savunma Bakanlığı: 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 1181 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Milli Savunma Bakanlığı: 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 1181 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 30 teröristin, 1 Ocak'tan bugüne kadar 531'i... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T12:27+0300
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.Aktürk, bu kapsamda son bir haftada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar 531'i Irak'ın, 650'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1181'e ulaştığını ifade etti.Aktürk, hudutlarla ilgili daha önce de karşılaşıldığı gibi yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayan ve insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren görüntüler üzerinden asılsız iddiaların ortaya atıldığını söyledi.Tuğamiral Aktür hudutlara ilişkin şu cümleleri kaydetti:Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz korunduğunu dile getiren Aktürk, "Hudutlarımızda, 210'u son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 215 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen 1344 şahısla birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 59 bin 636 olmuştur. Ayrıca icra edilen operasyonlarda bu hafta içerisinde yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişti" ifadelerini kullandı.Bölgesel ve küresel barışa katkıTuğamiral Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi heyetinin, 7 Haziran'da Yunanistan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret ettiğini bildirdi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, önemli bir adım olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Aktürk şu cümleleri kaydetti:Aktürk, TCG Nusret müze gemisinin, deniz müzeleri ile Türk deniz tarihinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında 20 Nisan'da başladığı Ege ve Akdeniz liman ziyaretlerini 8 Haziran'da Ayvalık liman ziyaretiyle tamamladığını söyledi. Bu kapsamda 16 liman ziyareti gerçekleştiren gemiyi yaklaşık 34 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Aktürk, "Gemimize yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.Pakistan Deniz Kuvvetleri için ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi Babur korvetinin, 28 Mayıs-6 Haziran'da Gölcük liman ziyareti ve eğitimlerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Aktürk, Babur korvetinin bunun ardından 10-11 Haziran'da düzenlenen Turgutreis-9 Tatbikatı'na katıldığını aktardı.NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen ve 1 Haziran'da görevini devreden birliğin geri dönüş sürecinin 7 Haziran'da tamamlandığını kaydeden Aktürk, SOLOTÜRK'ün 15-16 Haziran'da Finlandiya'da 'Uluslararası Hava Gösterisi' kapsamında uçuş yapacağını söyledi.Tuğamiral Aktürk, 39'uncu Yıl Amiral Kupası İstanbul Boğaz Komutanlığı Etabı Yat Yarışı'nda IRC-4 kategorisinde birinci olan Donanma Komutanlığı Yat Takımı ile Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.'TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam ediliyor'Aktürk, yerli ve milli ve savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğini belirtti.Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 denizaltının üçüncüsü olan TCG Muratreis'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza 7 Haziran'da çekildiğini bildirdi.Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE A.Ş.) Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı olacak BORAN'ın, Karapınar Atış Alanı'nda yapılan sevkiyat öncesi test ve muayene işlemlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde üretilen 46 adet 'Vuran' aracı Gürcistan'a ihraç edilmiştir. Yine, Malezya ile ASFAT arasında 'A400M, S-70A, CN-235 ve C-130' uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin işbirliği çerçeve anlaşması imzalanmıştır" ifadelerini kullandı.'25 bin uzman erbaş alımı planlanıyor'Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.Bu kapsamda, 25 bin uzman erbaş alımının planlandığı 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini' başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini hatırlatan Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında icra edilecektir" dedi.
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Milli Savunma Bakanlığı: 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 1181 terörist etkisiz hale getirilmiştir

12:27 13.06.2024 (güncellendi: 12:28 13.06.2024)
© AA / Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA / Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 30 teröristin, 1 Ocak'tan bugüne kadar 531'i Irak'ın, 650'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 1181'e ulaştığın duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.
Aktürk, bu kapsamda son bir haftada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar 531'i Irak'ın, 650'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1181'e ulaştığını ifade etti.
Aktürk, hudutlarla ilgili daha önce de karşılaşıldığı gibi yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayan ve insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren görüntüler üzerinden asılsız iddiaların ortaya atıldığını söyledi.
Tuğamiral Aktür hudutlara ilişkin şu cümleleri kaydetti:
Yurt içinde gördüğü her yabancıyı hudutlardan yasa dışı yollarla ülkemize gelmiş zanneden veya kasıtlı olarak bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sınırlarımızı koruyan 60 bin Mehmetçiğimize yapmakta ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmaktadır. Sınırlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz
Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz korunduğunu dile getiren Aktürk, "Hudutlarımızda, 210'u son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 215 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen 1344 şahısla birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 59 bin 636 olmuştur. Ayrıca icra edilen operasyonlarda bu hafta içerisinde yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişti" ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel barışa katkı

Tuğamiral Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi heyetinin, 7 Haziran'da Yunanistan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret ettiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, önemli bir adım olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Aktürk şu cümleleri kaydetti:
Gazze'de katliamın sona ermesi bakımından tarafları bu karara uymaya davet ediyoruz. Bugüne kadar alınan kararları ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in, söz konusu kararı derhal uygulaması şarttır. Ülkemiz, 7 Ekim'den bu yana göstermiş olduğu adaletli ve insani tutumunu ve savaşın kalıcı olarak sona ermesi için katkı vermeyi sürdürecektir
Aktürk, TCG Nusret müze gemisinin, deniz müzeleri ile Türk deniz tarihinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında 20 Nisan'da başladığı Ege ve Akdeniz liman ziyaretlerini 8 Haziran'da Ayvalık liman ziyaretiyle tamamladığını söyledi. Bu kapsamda 16 liman ziyareti gerçekleştiren gemiyi yaklaşık 34 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Aktürk, "Gemimize yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Pakistan Deniz Kuvvetleri için ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi Babur korvetinin, 28 Mayıs-6 Haziran'da Gölcük liman ziyareti ve eğitimlerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Aktürk, Babur korvetinin bunun ardından 10-11 Haziran'da düzenlenen Turgutreis-9 Tatbikatı'na katıldığını aktardı.
NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen ve 1 Haziran'da görevini devreden birliğin geri dönüş sürecinin 7 Haziran'da tamamlandığını kaydeden Aktürk, SOLOTÜRK'ün 15-16 Haziran'da Finlandiya'da 'Uluslararası Hava Gösterisi' kapsamında uçuş yapacağını söyledi.
Tuğamiral Aktürk, 39'uncu Yıl Amiral Kupası İstanbul Boğaz Komutanlığı Etabı Yat Yarışı'nda IRC-4 kategorisinde birinci olan Donanma Komutanlığı Yat Takımı ile Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

'TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam ediliyor'

Aktürk, yerli ve milli ve savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğini belirtti.
Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 denizaltının üçüncüsü olan TCG Muratreis'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza 7 Haziran'da çekildiğini bildirdi.
Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE A.Ş.) Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı olacak BORAN'ın, Karapınar Atış Alanı'nda yapılan sevkiyat öncesi test ve muayene işlemlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde üretilen 46 adet 'Vuran' aracı Gürcistan'a ihraç edilmiştir. Yine, Malezya ile ASFAT arasında 'A400M, S-70A, CN-235 ve C-130' uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin işbirliği çerçeve anlaşması imzalanmıştır" ifadelerini kullandı.

'25 bin uzman erbaş alımı planlanıyor'

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.
Bu kapsamda, 25 bin uzman erbaş alımının planlandığı 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini' başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini hatırlatan Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında icra edilecektir" dedi.
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