https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bakan-yerlikaya-bir-yillik-calismalarini-anlatti-teroristler-gokyuzune-bakamaz-hale-geldi-1084801236.html

Bakan Yerlikaya bir yıllık çalışmalarını anlattı: 'Teröristler gökyüzüne bakamaz hale geldi'

Bakan Yerlikaya bir yıllık çalışmalarını anlattı: 'Teröristler gökyüzüne bakamaz hale geldi'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara 365 Medya Buluşmaları' toplantısında basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek İçişleri Bakanlığı'nın son... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T13:35+0300

2024-06-13T13:35+0300

2024-06-13T13:35+0300

türkiye

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organize suç örgütü

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen 'Ankara 365 Medya Buluşmaları' toplantısında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.Toplantıda konuşan Yerlikaya, göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, görevi üstlendiği ilk gün, '85 milyon vatandaşı huzur ve güven içinde yaşatmanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmenin varlık sebepleri' olduğunu söylediğini hatırlattı.Milletin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını bildiren Yerlikaya, temel referanslarının, hukuk ve insan hakları olduğunu ifade etti.Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ettiklerini dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı'nda bakanlığımızın misyonu, Türkiye'nin huzurudur. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin terör örgütleri, organize suç yapılanmaları, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve suç odaklarıyla mücadelemizi yılın 365 günü gece gündüz demeden sürdürüyoruz" dedi.40 yılı aşkın süredir milletin huzuruna ve kardeşliğine kast eden bölücü terör örgütüne karşı devam eden kararlı bir mücadelenin olduğuna işaret eden Yerlikaya, bugün gelinen noktada terörü kazıyıp attıklarını, artık Munzur Çayı'nda huzurun sesinin hakim olduğunu söyledi.'Teröristler gökyüzüne bakamaz hale geldi'Yerlikaya, yılın 365 günü durmadan, duraksamadan operasyon yaptıklarını anlatarak, içeride İçişleri Bakanlığı, dışarıda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere, nefes aldıkları yerde teröristlerin tepelerine çöktüklerini kaydetti.Terör örgütüne katılıma değinen Yerlikaya, geçen yıl terör örgütüne 56 katılımın gerçekleştiğini ve bunun en düşük katılım olduğunu bildirdi.Kırsalda ve şehirlerde bir yıl içerisinde 31 bin 994 operasyonun düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Bunun neticesinde ne yapıldı? İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetimiz olarak 1022 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.Yerlikaya, 2016'nın sonunda yerli ve milli teknoloji ürünlerinin envanterlerine katılmasıyla güçlerine güç kattıklarını bildirerek, İHA, SİHA, İKU gibi hava unsurlarıyla 46 bin 678 saat uçuş gerçekleştirildiğini ve bu sayede teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiklerini ifade etti.'Bin 595 kişi FETÖ'den tutuklandı'FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleriyle mücadeleye işaret eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle "Su uyur, FETÖ ve FETÖ vari örgütler uyumaz" mottosunu akıllarından hiçbir zaman çıkarmadıklarını söyledi.Yerlikaya, FETÖ ile kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Bakın, 5 bin 543 operasyonda 1595 tutuklu. Hakeza, DEAŞ da bir başka din istismarcısı terör örgütü. Dünyada DEAŞ'le ilgili başından bugüne en kararlı mücadele yapan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bakın, 1607 operasyon ve tutuklama 903" diye konuştu.Sol terör örgütlerine yönelik operasyonları anlatan Yerlikaya, "Bu dönemde engellenen 119'u bombalı olmak üzere 160 eylem. Bizim birinci görevimiz, önlemek, önleyici olmak" dedi.Bakan Yerlikaya, parasal kaynağı olmadığında terör örgütlerinin nefes alamayacağını kaydederek, "Terör örgütlerine 1 liranın bile gitmesine tahammül edemiyoruz, edemeyiz. Dolayısıyla 52 milyon 525 bin lira ele geçirilmiştir. Buradaki 5 lira da bizim için önemli. Rakam küçük ya da büyük fark etmiyor" ifadelerini kullandı.Terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Son bir yılda sözde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi" bilgisini paylaştı.'Şehir eşkiyalarının aziz milletimize şekil yapmasına fırsat veremeyiz'Terör örgütlerinin ardından önem verdikleri bir diğer konunun organize suç örgütleri olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle şehir eşkiyaları. Şehir eşkiyalarının sokaklarımızda, mahallemizde, caddelerimizde, özür dileyerek söylüyorum, aziz milletimize şekil yapmasına, onların iradesinin üzerinde tahakküm kurmasına, helal kazançlarının üstüne söz söylemesine fırsat veremeyiz. Suç işlemekte sözüm ona kibirlenen bu yapılanmaların da kararlılıkla üzerlerine gidiyoruz" diye konuştu.Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik bir yılda 1451 operasyon düzenlediklerini belirterek şöyle devam etti:Uluslararası bir teşkilat olan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) faaliyetlerine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Burada biliyorsunuz, bizim gri listeyle ilgili bir durum söz konusuydu. Dört başlıkla ilgili görev dağılımında üç başlık İçişleri Bakanlığını ilgilendiriyordu. Bir başlık da Adalet Bakanlığımızı ilgilendiriyordu. İşi sıkı tuttuk. Bunların her biri o gri listeden çıkmaya giden bir kilometre taşları" ifadelerini kullandı.Geçen yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da FATF yönetimiyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını anımsatan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinin örnek vaka sunumu yaptıklarını ve FATF'ın bu çalışmaları takdirle karşıladığını anlattı.Sınır aşan suçlarla mücadele rol oynayan uluslararası polis işbirliği teşkilatı olan Interpol-Europol'e Türk Polis Teşkilatının da üyesi olduğunu anımsatan Yerlikaya, "Bizim aradığımız ve bülten çıkardıklarımızı diğer ülkelerden, onların istedikleri eğer bizim ülkedeyse bizim de onları adalete teslim etmekle ilgili kararlılığımız 497 ile taçlandı. 344 kırmızı bülten, 153 difüzyon" diye konuştu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranının yüzde 972, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının ise yüzde 74.2 olduğunu bildirdi.Sokaklardaki zehir tacirlerinin 'küçük, büyük, ortasına' bakmadıklarını vurgulayan Yerlikaya, arz cephesinin 'nefesini kesmek', gençleri, vatandaşları zehirlemeye cüret edilemez hale getirmenin en büyük hedefleri olduğunu ifade etti."Arz ve talep cephesini birbirinden ayırt edemeyiz. Topyekun mücadele etmemiz lazım." diyen Yerlikaya, 'seferberlik ruhuyla' hareket edilmesi gerektiğini söyledi."Satıcı olmasa, bunun sunumu olmasa hiç kimse buna ulaşamaz" demenin olayı son derece basit bir anlatım tarzına indirgeyeceğini belirten Yerlikaya, burada medyaya, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere çok büyük görev düştüğünü, toplumun tüm bileşenleriyle arz ve talep cephesinde mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.Arzla ilgili en büyük görevin ve sorumluluğun İçişleri Bakanlığına ait olduğunu dile getiren Yerlikaya, "44 bin 937, en büyük operasyonumuz, daha çok burada projeli çalışıyoruz, imal ve ticaret noktasında. Bununla ilgili 31 bin 792 tutuklanma var. 13 bin 915 adli kontrol" dedi.Serbest bırakılan şüphelilere de değinen Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:Kullanıcılıkla ilgili 246 bin operasyon düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, geçen hafta sonu itibarıyla cezaevlerindeki 337 bin hükümlü ve tutukludan yüzde 30'dan fazlasının uyuşturucu hükümlüsü olduğunu söyledi.Narkotik verileri de paylaşan Yerlikaya, "Kilogram esaslı olanların toplamı 128 ton, adet esaslı olanların toplamı 63 milyon ve kök olarak 162.5 milyon kök, bir yıllık bizim uyuşturucu arzıyla ilgili olan mücadeledeki sizlerin huzuruna getirmiş olduğumuz rakamlar" ifadelerini kullandı.Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 3.8 düşüş'Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 3,8, mal varlığına karşı işlenen suç sayısında ise 14.6 oranında düşüş kaydettiklerini belirtti.İçişleri Bakanlığı'nın önleme ve yakalama görevlerinin bulunduğunu hatırlatan Yerlikaya, suçluları yakalayıp adalete teslim etme kısmını 'aydınlatmak' olarak tanımladıklarını söyledi.Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 9.2. Mal varlığına karşı aydınlatma oranımız 74.2, bir yıl ortalaması ama geçen yıl 71'miş. Şimdi evden hırsızlık bir yılda yüzde 33,4 düşmüş. Günlük, daha önceki yıl 185 evden hırsızlık olayı yaşanırken bu olay sayısı yüzde 23'e düşmüş" şeklinde konuştu.Gıyabında yargılanırken hapis cezası verilenlerin yakalanmasına ilişkin verileri aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:'5 ayda 96 bin 795 yakalama'Bu yılın 5 aylık dönemiyle 2023'ün aynı dönemine ilişkin rakamları paylaşan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:Yerlikaya, bu suç türündeki planlı çalışmalarının da milletin ve medyanın desteğiyle devam edeceğini vurguladı.'"Sınırlarımızdan girişi engellenen 194 bin 450 düzensiz göçmen var'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sınırlarımızdan girişi engellenen 194 bin 450 düzensiz göçmen var. 141 bin 187 kişi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin başarılı çalışmalarıyla deport edildi. Yani kendi ülkesine geri gönderilen düzensiz göçmen. Bu rakam, İçişleri Göç İdaresinin 2014'ten bu yana bütün zamanların en iyi rakamı" dedi.Ruhsatsız silah cezasının caydırıcılığıyla ilgili kanun tasarısının Meclis'in onayından geçmesi durumunda caydırıcılıktaki güçlerinin çok daha ileri boyuta ulaşacağını ifade eden Yerlikaya, son bir yılda 108 bin 320 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirtti.Kara vatan ve mavi vatanın yanı sıra bir de siber vatanın varlığına işaret eden Yerlikaya, daha geniş ve ucu bucağı olmayan bu alanın içerisinde 'eşkiyaların ve zehir tacirlerinin' bulunduğunu vurguladı.Yerlikaya, bu kapsamda insanın aklına gelmeyen, yeni keşfedilen suç türleriyle karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Devlet olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, Milli İstihbarat olarak, siber vatanında da biz siber devriyelerimizle az önce de ifade ettiğim gibi durmuyoruz, duraksamıyoruz" dedi.Suç unsuru olabileceği değerlendirilen 209 binin üzerinde sosyal medya hesabının incelendiğini aktaran Yerlikaya, bunlardan 39 bin 671'inin terörle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini, 297 kişinin tutuklandığını, bilişim-ödeme-yasa dışı bahisle ilgili 3 bin 63 kişinin tutuklandığını, çevrimiçi çocuk istismarında ise 237 kişinin tutuklandığını söyledi.Yerlikaya, incelenen 661 milyon X hesabının 191 milyonunun bot hesap olduğunu ve bu hesaplardan 14 milyar paylaşım yapıldığını kaydederek, "Bizde öyle bir sistem var ki tek tek sayıyoruz, görüyoruz ve bu paylaşımların 5.4 milyarı yani yüzde 39'u olumsuz ve spekülatif nitelikli paylaşım. Böyle bir sosyal medya mecrası olduğunu da hassasiyetle belirtmek istiyorum" diye konuştu.'Düzensiz göçmenle mücadelede 7 bin 599 operasyon yapıldı, 4 bin 493 göçmen kaçakçısı yakalandı'Bakan Yerlikaya, dünyanın en büyük uğraş alanının göç konusu olduğunu bildirdi. Türkiye'nin göç konusunda mücadele ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:Düzenli göçmenlere ilişkin ülke genelindeki verileri paylaşan Yerlikaya, 3 milyon 114 bin 99 geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 125 bin 623 ikamet izinli, 234 bin 528 ise uluslararası koruma altında olan yasal göçmen bulunduğunu söyledi.'Sınırlarımızdan girişi engellenen 194 bin 450 düzensiz göçmen var'Bakan Yerlikaya, 19 Temmuz 2023'te İstanbul'da başlattıkları Mobil Göç Noktası'na ilişkin verileri de paylaştı.Mobil Göç Noktası'nın büyük işler yaptığını belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Yerlikaya, Kurban Bayramı'ndan sonra bu araçlardan 100'ünün daha envanterlerine katılacağını aktardı.Sorgulanan 746 bin kişiden 81 bin 198'inin geri gönderme merkezlerine gönderildiğini kaydeden Yerlikaya, bu uygulamaların umuma açık olan yerlerde yapıldığını söyledi.Yerlikaya, düzensiz göçmenlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:'Kurban Bayramı'nda 66 bin 92 arkadaşımız görevli'Yerlikaya, 15 Nisan-11 Haziran'da trafikte 20 milyon 140 bin denetim yaptıklarını belirterek, hız, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve çakar kullanımı olmak üzere 3 milyon 39 bin 766 işlem yapıldığı bilgisini verdi.Dünya Sağlık Örgütü tarafından trafik kazalarının bir halk sağlığı sorunu olarak görüldüğünü hatırlatan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:'Yolun sonunun bayram olmasını canıgönülden istiyoruz'Yerlikaya, trafik denetim ve kontrollerinin sayısının kesintisiz olarak güçlü yapılmasının, kazalarla ters orantı olduğunu vurgulayarak, "Daha önceki bayram tatillerindeki en az ölümlü kaza, geçen Ramazan Bayramı'nda oldu" dedi.Motto"larının "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun, çünkü hayatla yarışılmaz" olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır. Gelin, trafik kurallarına uyalım, kemerimizi takalım, kırmızı ışık ve trafik işaretlerine uyalım, birbirimize yardımcı olalım, dinlenerek gidelim. Yolun sonunun bayram olmasını canıgönülden istiyoruz" diye konuştu.İçişleri Bakanlığı olarak çok büyük bir aile olduklarını ifade eden Yerlikaya, ülke ve millet için can vermeyi şeref sayan kahramanlarla çalıştıklarını ve tüm mesai arkadaşlarının bu mücadeleye omuz verdiğini söyledi.Yerlikaya, vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirerek, başta Filistinliler olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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