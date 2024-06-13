https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/icisleri-bakani-yerlikaya-acikladi-bozdogan-42-operasyonlarinda-58-supheli-yakalandi-1084788514.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarafından yapılan açıklamada Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T08:39+0300

2024-06-13T08:39+0300

2024-06-13T08:55+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

terör

terör örgütü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bozdoğan-42 operasyonun detaylarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 58 şüphelinin yakalandığı belirtti.Son dönemde emniyet ve jandarma ekipleri Türkiye genelinde suç örgütleri ve terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son yapılan operasyonda 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 58 kişi gözaltına alındı.

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ali yerlikaya, operasyon, terör, terör örgütü