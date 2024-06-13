https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/icisleri-bakani-yerlikaya-acikladi-bozdogan-42-operasyonlarinda-58-supheli-yakalandi-1084788514.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarafından yapılan açıklamada Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T08:39+0300
2024-06-13T08:39+0300
2024-06-13T08:55+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
terör
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4894adb37590fbf67449894e74c12bc8.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bozdoğan-42 operasyonun detaylarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 58 şüphelinin yakalandığı belirtti.Son dönemde emniyet ve jandarma ekipleri Türkiye genelinde suç örgütleri ve terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son yapılan operasyonda 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 58 kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-odeme-almak-icin-sure-5-ay-kisaldi-1084787729.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_55178658830f5f3a9807675123e0f24a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, operasyon, terör, terör örgütü
ali yerlikaya, operasyon, terör, terör örgütü
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı
08:39 13.06.2024 (güncellendi: 08:55 13.06.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarafından yapılan açıklamada Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bozdoğan-42 operasyonun detaylarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 58 şüphelinin yakalandığı belirtti.
Son dönemde emniyet ve jandarma ekipleri Türkiye genelinde suç örgütleri ve terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son yapılan operasyonda 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 58 kişi gözaltına alındı.