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Özgür Özel: Partimizin üç ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek’le bir araya gelecek
Özgür Özel: Partimizin üç ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek’le bir araya gelecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Amasya’daki konuşmasında CHP’nin üç ekonomi kurmayının önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T16:58+0300
2024-06-12T16:58+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya Belediye Başkanlığı’nı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ekonomiye değinen Özel şu ifadeleri kullandı: Türkiye’de toplanan verginin çok büyük bir kısmını dolaylı vergilerin oluşturduğunu belirterek “Adaletli vergi tam tersi olmalıdır. Yüzde 90’ı kazananlar vermelidir. Yüzde 10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan’a dün teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek’le bir araya gelecek vergide adalet önerimizi somutlaştıracak” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ayse-ates-karamollaoglu-ile-gorustu-ates-saadet-partisi-genel-baskanini-ilk-durusmaya-davet-etti-1084768041.html
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özgür özel, mehmet şimşek, ekonomi, parti, amasya
özgür özel, mehmet şimşek, ekonomi, parti, amasya

Özgür Özel: Partimizin üç ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek’le bir araya gelecek

16:58 12.06.2024
© ÖMER FARUK KARATAŞ - TOLGA BAŞER-AW219807Özgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© ÖMER FARUK KARATAŞ - TOLGA BAŞER-AW219807
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Amasya’daki konuşmasında CHP’nin üç ekonomi kurmayının önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geleceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya Belediye Başkanlığı’nı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında ekonomiye değinen Özel şu ifadeleri kullandı:
Türkiye’de toplanan verginin çok büyük bir kısmını dolaylı vergilerin oluşturduğunu belirterek “Adaletli vergi tam tersi olmalıdır. Yüzde 90’ı kazananlar vermelidir. Yüzde 10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan’a dün teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek’le bir araya gelecek vergide adalet önerimizi somutlaştıracak” ifadelerini kullandı.
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