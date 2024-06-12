https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ayse-ates-karamollaoglu-ile-gorustu-ates-saadet-partisi-genel-baskanini-ilk-durusmaya-davet-etti-1084768041.html

Ayşe Ateş, Karamollaoğlu ile görüştü: Ateş, Saadet Partisi Genel Başkanı'nı ilk duruşmaya davet etti

Ayşe Ateş, Karamollaoğlu ile görüştü: Ateş, Saadet Partisi Genel Başkanı'nı ilk duruşmaya davet etti

Sputnik Türkiye

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile parti genel merkezinde görüştü. Ateş, Karamollaoğlu'nu eşinin cinayetiyle ilgili... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T16:40+0300

2024-06-12T16:40+0300

2024-06-12T16:41+0300

türkiye

ayşe ateş

temel karamollaoğlu

sinan ateş

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü.Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında açıklama yapan Ayşe Ateş, Karamollaoğlu'na teşekkürlerini ilettiğini ve desteklerinin devamını istediğini söyledi.Ateş, Karamollaoğlu'nu eşinin cinayetiyle ilgili açılan davanın 1 Temmuz'daki ilk duruşmasına davet ettiğini bildirdi.Ayşe Ateş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle ilgili Karamollaoğlu'yla arasında bir konuşma geçip geçmediği yönündeki soruya, "Kamuoyuyla paylaştığım şeylerden ona da bahsettim. Onun dışında farklı bir şey olmadı" yanıtını verdi.Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise aileyi dinlediklerini belirterek, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun, konunun takipçisi olacağını söylediğini ifade etti.

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ayşe ateş, temel karamollaoğlu, sinan ateş