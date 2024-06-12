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İstanbul'da Rusya Günü resepsiyonla kutlandı: 'Türkiye ile ortaklığımızı derinleştirmeye kararlıyız'
İstanbul'da Rusya Günü resepsiyonla kutlandı: 'Türkiye ile ortaklığımızı derinleştirmeye kararlıyız'
Sputnik Türkiye
Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin (RSFSC) 12 Haziran 1990'da Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan ettiği "Rusya Günü", İstanbul'da... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T08:30+0300
2024-06-12T08:45+0300
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türkiye-sovyetler birliği ilişkileri
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resepsiyon
andrey buravov
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Rusya Günü, her yıl 12 Haziran'da kutlanan ve ülkenin ulusal bağımsızlığını simgeleyen önemli bir milli bayram olarak Ruslar tarafından kutlanıyor. Bu maksatla Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyona çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve davetliler katıldı. Resepsiyon, saygı duruşu ve ardından Türk ve Rus milli marşlarının okunmasıyla başladı.Başkonsolos Buravov'dan konuşmaRusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, yaptığı konuşmada Türk makamlarına, kamuoyuna ve medyanın değerli temsilcilerine teşekkür etti. Buravov, 34 yıl önce kabul edilen Devlet Egemenliği Bildirgesi'nin Rusya'nın modern tarihinin başlangıcı olduğunu vurguladı.'Rusya, dünya kalkınmasının egemen merkezlerinden biri'Başkonsolos Buravov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin Daimi Üyesi olarak dünya kalkınmasının egemen merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Ülkenin çok kutuplu bir uluslararası sistemin inşası için çalıştığını ve halkının bu politikayı desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın 2030 ve 2036 ulusal kalkınma hedeflerine yönelik büyük ölçekli projeleri hakkında bilgi verdi.Türkiye ile i̇şbirliği vurgusu: 'Ortaklığımızı daha da sürdürmeye ve derinleştirmeye kararlıyız'Buravov, Türkiye ile çok yönlü ve karşılıklı yarara dayalı ortaklığı derinleştirmeye kararlı olduklarını belirtti. Türkiye'nin dengeli ve ulusal odaklı politikasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Buravov, BRICS ortaklığına Türkiye'nin gösterdiği ilgiyi de memnuniyetle not ettiklerini ekleyerek şunları söyledi:BRICS ve uluslararası i̇şbirliğiRusya'nın bu yıl BRICS'e başkanlık ettiğini hatırlatan Buravov, farklı medeniyetler, dinler ve kültürler arasında eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı işbirliğini vurguladı. Türkiye'nin BRICS ile temas kurma konusundaki ilgisini olumlu bir adım olarak nitelendirdi.Katılımcılara teşekkür ettiResepsiyonda, Buravov katılımcılara bu önemli günde yanlarında oldukları için teşekkür etti ve hoş bir akşam geçirmelerini diledi. Rusya Günü, katılımcılar arasında dostluk ve işbirliğini pekiştiren anlamlı bir etkinlik olarak kutlandı.Rusya Günü nedir?Rusya Günü, her yıl 12 Haziran'da kutlanan ve Rusya'nın ulusal bağımsızlığını simgeleyen önemli bir milli bayramdır. 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan eden Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC), bu tarihten itibaren 12 Haziran'ı "Rusya Günü" olarak kutlamaya başlamıştır. İşte Rusya Günü'nün tarihi ve önemi hakkında bilmeniz gerekenler:Rusya Günü: Tarihi ve önemiRusya Günü, ilk olarak 12 Haziran 1990'da RSFSC Parlamentosu tarafından kabul edilen Devlet Egemenliği Bildirgesi'ne dayanmaktadır. Bu bildiri, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsız bir devlet olma yolundaki ilk adımıdır. Tam bir yıl sonra, 12 Haziran 1991'de, Rusya Federasyonu'nun ilk başkanlık seçimleri yapılmış ve Boris Yeltsin Rusya'nın ilk devlet başkanı olmuştur.Günün anlam ve önemiRusya Günü, modern Rusya devletinin kuruluşunu ve bağımsızlığını kutlamak amacıyla her yıl düzenlenen resmi ve halk etkinlikleri ile anılmaktadır. Bu bayram, Rusya'nın tarihi, kültürel ve siyasi gelişimini yansıtan önemli bir dönüm noktasıdır. Aynı zamanda, Rus halkının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir bayramdır.Rusya Günü nasıl kutlanıyor?Rusya Günü, başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanır. Resmi törenler, askeri geçitler, konserler, sergiler ve halk şenlikleri bu kutlamaların başlıca unsurlarıdır. Devlet yetkilileri, ulusal marşın okunmasının ardından halka hitap eder ve bağımsızlık mesajları verir.Rusya Günü, yurt dışında da kutlanmaktadır. Özellikle Rusya'nın diplomatik temsilciliklerinde düzenlenen resepsiyonlar, diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleşir. Bu etkinlikler, Rusya'nın uluslararası ilişkilerini pekiştirmek ve kültürel tanıtımını yapmak açısından önemlidir.Rusya Günü'nün önemiRusya Günü, sadece bir bayram değil, aynı zamanda Rusya'nın bağımsızlık mücadelesini ve egemenlik kazanımını simgeleyen bir semboldür. Rus halkı için büyük bir gurur kaynağı olan bu bayram, geçmişten günümüze Rusya'nın devlet yapısını ve ulusal kimliğini güçlendiren bir dönüm noktasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/putin-erdogan-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-iki-lider-ne-zaman-nerede-bir-araya-gelecek-1084741370.html
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istanbul, rusya günü, boris yeltsin, sovyetler birliği, türkiye-sovyetler birliği ilişkileri, türkiye, rusya, resepsiyon, andrey buravov
istanbul, rusya günü, boris yeltsin, sovyetler birliği, türkiye-sovyetler birliği ilişkileri, türkiye, rusya, resepsiyon, andrey buravov

İstanbul'da Rusya Günü resepsiyonla kutlandı: 'Türkiye ile ortaklığımızı derinleştirmeye kararlıyız'

08:30 12.06.2024 (güncellendi: 08:45 12.06.2024)
© Sputnikİstanbul'da Rusya Günü resepsiyonla kutlandı: 'Türkiye ile ortaklığımızı derinleştirmeye kararlıyız'
İstanbul'da Rusya Günü resepsiyonla kutlandı: 'Türkiye ile ortaklığımızı derinleştirmeye kararlıyız' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
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Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin (RSFSC) 12 Haziran 1990'da Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan ettiği "Rusya Günü", İstanbul'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Etkinlikte konuşan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, Türkiye ile işbirliği vurgusu yaparak BRICS ile temasa dair açıklamalarda bulundu.
Rusya Günü, her yıl 12 Haziran'da kutlanan ve ülkenin ulusal bağımsızlığını simgeleyen önemli bir milli bayram olarak Ruslar tarafından kutlanıyor. Bu maksatla Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyona çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve davetliler katıldı. Resepsiyon, saygı duruşu ve ardından Türk ve Rus milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Başkonsolos Buravov'dan konuşma

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, yaptığı konuşmada Türk makamlarına, kamuoyuna ve medyanın değerli temsilcilerine teşekkür etti. Buravov, 34 yıl önce kabul edilen Devlet Egemenliği Bildirgesi'nin Rusya'nın modern tarihinin başlangıcı olduğunu vurguladı.

'Rusya, dünya kalkınmasının egemen merkezlerinden biri'

Başkonsolos Buravov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin Daimi Üyesi olarak dünya kalkınmasının egemen merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Ülkenin çok kutuplu bir uluslararası sistemin inşası için çalıştığını ve halkının bu politikayı desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın 2030 ve 2036 ulusal kalkınma hedeflerine yönelik büyük ölçekli projeleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile i̇şbirliği vurgusu: 'Ortaklığımızı daha da sürdürmeye ve derinleştirmeye kararlıyız'

Buravov, Türkiye ile çok yönlü ve karşılıklı yarara dayalı ortaklığı derinleştirmeye kararlı olduklarını belirtti. Türkiye'nin dengeli ve ulusal odaklı politikasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Buravov, BRICS ortaklığına Türkiye'nin gösterdiği ilgiyi de memnuniyetle not ettiklerini ekleyerek şunları söyledi:
Rusya Federasyonu bu yıl, farklı medeniyetleri, dinleri ve kültürleri temsil eden farklı ülkelerin İletişim kurduğu ve tam eşitlik, karşılıklı saygı, açıklık ve çıkarlar dengesi ilkelerine dayalı ortak kararlar geliştirdiği benzersiz bir devletlerarası format olan BRICS'e başkanlık ediyor.

Üye sayısının son zamanlarda iki katına çıkması ve yaklaşık 30 devletin başvuruda bulunması ve BRICS ile yakınlaşma niyetini şu veya bu şekilde ifade etmesi, bu ortaklığa mevcut olan ilginin açık kanıtıdır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu ortaklıkla temas kurma konusunda gösterdiği ilgiyi memnuniyetle not ediyoruz. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın 10-11 Haziran'da Nizhny Novgorod'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısına katılması bunun somut bir teyidi oldu.

İyi komşumuz Türkiye Cumhuriyeti ile çok yönlü, karşılıklı yarara dayalı ortaklığımızı daha da sürdürmeye ve derinleştirmeye kararlıyız. Türk dostlarımızın, kolektif Batı'nın benzeri görülmemiş baskıları karşısında Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm potansiyelini gerçekleştirmeyi amaçlayan dengeli ve ulusal odaklı politikasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin sürdürülmesini ümit ediyoruz.

BRICS ve uluslararası i̇şbirliği

Rusya'nın bu yıl BRICS'e başkanlık ettiğini hatırlatan Buravov, farklı medeniyetler, dinler ve kültürler arasında eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı işbirliğini vurguladı. Türkiye'nin BRICS ile temas kurma konusundaki ilgisini olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Katılımcılara teşekkür etti

Resepsiyonda, Buravov katılımcılara bu önemli günde yanlarında oldukları için teşekkür etti ve hoş bir akşam geçirmelerini diledi. Rusya Günü, katılımcılar arasında dostluk ve işbirliğini pekiştiren anlamlı bir etkinlik olarak kutlandı.

Rusya Günü nedir?

Rusya Günü, her yıl 12 Haziran'da kutlanan ve Rusya'nın ulusal bağımsızlığını simgeleyen önemli bir milli bayramdır. 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan eden Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC), bu tarihten itibaren 12 Haziran'ı "Rusya Günü" olarak kutlamaya başlamıştır. İşte Rusya Günü'nün tarihi ve önemi hakkında bilmeniz gerekenler:

Rusya Günü: Tarihi ve önemi

Rusya Günü, ilk olarak 12 Haziran 1990'da RSFSC Parlamentosu tarafından kabul edilen Devlet Egemenliği Bildirgesi'ne dayanmaktadır. Bu bildiri, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsız bir devlet olma yolundaki ilk adımıdır. Tam bir yıl sonra, 12 Haziran 1991'de, Rusya Federasyonu'nun ilk başkanlık seçimleri yapılmış ve Boris Yeltsin Rusya'nın ilk devlet başkanı olmuştur.

Günün anlam ve önemi

Rusya Günü, modern Rusya devletinin kuruluşunu ve bağımsızlığını kutlamak amacıyla her yıl düzenlenen resmi ve halk etkinlikleri ile anılmaktadır. Bu bayram, Rusya'nın tarihi, kültürel ve siyasi gelişimini yansıtan önemli bir dönüm noktasıdır. Aynı zamanda, Rus halkının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir bayramdır.

Rusya Günü nasıl kutlanıyor?

Rusya Günü, başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanır. Resmi törenler, askeri geçitler, konserler, sergiler ve halk şenlikleri bu kutlamaların başlıca unsurlarıdır. Devlet yetkilileri, ulusal marşın okunmasının ardından halka hitap eder ve bağımsızlık mesajları verir.
Rusya Günü, yurt dışında da kutlanmaktadır. Özellikle Rusya'nın diplomatik temsilciliklerinde düzenlenen resepsiyonlar, diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleşir. Bu etkinlikler, Rusya'nın uluslararası ilişkilerini pekiştirmek ve kültürel tanıtımını yapmak açısından önemlidir.

Rusya Günü'nün önemi

Rusya Günü, sadece bir bayram değil, aynı zamanda Rusya'nın bağımsızlık mücadelesini ve egemenlik kazanımını simgeleyen bir semboldür. Rus halkı için büyük bir gurur kaynağı olan bu bayram, geçmişten günümüze Rusya'nın devlet yapısını ve ulusal kimliğini güçlendiren bir dönüm noktasıdır.
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