https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/putin-erdogan-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-iki-lider-ne-zaman-nerede-bir-araya-gelecek-1084741370.html

Putin-Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu: İki lider ne zaman, nerede bir araya gelecek?

Putin-Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu: İki lider ne zaman, nerede bir araya gelecek?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in ne zaman görüşeceği merak edilirken, beklenen görüşmeyle ilgili açıklama Putin'den geldi. Rus lider Kremlin'de... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T23:58+0300

2024-06-11T23:58+0300

2024-06-12T00:52+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

putin-erdoğan görüşmesi

moskova. kremlin. putin

astana

türkiye-rusya ilişkileri

hakan fidan

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze bir araya gelecekleri tarihi ve yeri açıkladı.BRICS+ toplantısına katılmak üzere Rusya'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Fidan'a temmuz ayında Erdoğan ile Astana’da görüşme fırsatı bulacaklarını ifade etti.Erdoğan-Putin görüşmesi ne zaman?Vladimir Putin'in yaptığı açıklamaya göre iki lider 3-4 Temmuz’da Astana'da görüşecek. Erdoğan ile en kısa zamanda görüşmeyi umduğunu belirten Putin "Sanırım 3-4 Temmuz’da uluslararası bir etkinlik kapsamında Astana’da olacak ve orada görüşme ve tüm güncel konuları tartışma imkanı bulacağız” dedi.Putin'in Türkiye ziyaretiPutin'in Türkiye ziyaretinin ise ne zaman olacağı bir süredir merak konusu. Rus liderin Türkiye ziyaretiyle ilgili 12 Şubat tarihi öne sürülmüş ancak sonrasında Rusya ve Türkiye'deki seçim süreçleri tamamlandıktan sonra ziyaretin yapılabileceği konuşulmaya başlanmıştı.Rusya tarafından iki liderin görüşmesine ilişkin son olarak nisan ayında açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov iki liderin yakın gelecekte bir araya gelebileceğini söylerken henüz kesin tarihin belli olmadığını belirtmişti.İki liderin görüşme tarihiyle ilgili Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerine dikkat çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayında yaptığı açıklamada "Seçimler sonrasında da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'i ağırlayacağız" demişti. Dünya gündeminde de merakla beklenen Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili tarih henüz netleşmedi. Erdoğan son olarak nisan ayında yaptığı açıklamada "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir" demişti.Erdoğan'ın son Rusya ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan, en son 4 Eylül 2023'de Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi kentine ziyarette bulunmuş ve burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-gorusmesi-socide-basladi-1075166656.html

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