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CHP'den açıklama: Genel Başkanımız emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılmasını iletti
CHP'den açıklama: Genel Başkanımız emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılmasını iletti
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün bir araya geldiğini belirterek, "Görüşmede Genel Başkanımız, emekli... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T18:57+0300
2024-06-12T18:57+0300
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CHP Sözcüsü Yücel, Amasya Tamimi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla kentte bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.CHP Sözcüsü Yücel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Amasya'da il ve ilçe belediyeleri kazanmanın, 47 yıl sonra ilde Atatürk'ün partisini birinci parti yapmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.'20 milyon nüfus artmasına rağmen yarım milyon çiftçimiz eksildi'Yücel, elma, çay, buğday üreticilerine kadar ülkenin sorunlarını bildiklerini belirterek tüm çiftçileri 14 Haziran'da Tekirdağ'da düzenleyecekleri buğday mitingine davet etti.Türkiye'de 20 yıl önce 2,8 milyon çiftçi varken bugün 2.3 milyon çiftçi bulunduğunu söyleyen Yücel, "20 yılda 20 milyon nüfus artmasına rağmen yarım milyon çiftçimiz eksildi. Çiftçiye önem veren, üretime önem veren bir ülke olsaydık, bu sayının 3.2 milyona çıkmasını beklerdik. Türkiye tarımda kendi kendine yeten ve hatta üstüne ihraç eden bir ülke iken, artık ekenin dikenin pişman olduğu, üreticinin mahsulünün elinde kaldığı bir ülke haline geldi" diye konuştu.Deniz Yücel, oluşturdukları diyalog kanallarıyla, çiftçinin, emeklinin, emekçinin, asgari ücretlinin, esnafın, öğretmenin sesi olan tematik mitinglerle ve adaletli vergi sistemini tesis etmek amacıyla TBMM'ye sunacakları kanun teklifiyle, "ekonomik darboğazdan" çıkışı yolunu mutlaka bulacaklarını bildirdi.'Diyalog zemininden MHP'nin de rahatsız olduğuna kanaat getireceğiz'Yücel, dün Genel Başkanları Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geldiğini anımsatarak, "Görüşmede Genel Başkanımız, emekli maaşlarının ivedi bir şekilde asgari ücret seviyesine çıkartılmasını, 9.25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a iletti" ifadesini kullandı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bugün yaptığı yazılı açıklamayı eleştiren Yücel, tesis edilen diyalog, normalleşme ve siyasi nezaket ortamının birilerini rahatsız ettiğinin farkında olduklarını belirtti. Deniz Yücel, "Görüyoruz ki rahatsız olanlardan biri de MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'dır. Sayın Yalçın'ın bugünkü mesnetsiz söylemlerine MHP'den bir açıklama gelmediği müddetçe biz bu açıklamaları MHP'yi bağlayan açıklamalar olarak kabul edeceğiz ve bu normalleşme sürecinden, diyalog zemininden MHP'nin de rahatsız olduğuna kanaat getireceğiz" diye konuştu.'Bunu Edip Semih Yalçın'dan biliriz'"Semih Yalçın'ın çelişkili ve saldırgan tavrına artık MHP'nin de bir çözüm bulması gerektiğini düşündüklerini" dile getiren Yücel, "Sayın Yalçın, birçok medya kuruluşunun ve gazetecinin adını açık bir şekilde vererek, tek gayeleri kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecileri hedef göstermektedir. İsim isim saydığı gazetecilerin kılına dahi zarar gelirse bunu Edip Semih Yalçın'dan biliriz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bahceli-mhp-mezkur-davanin--1-temmuz-2024-tarihinde-yapilacak--durusmasinda-mutlaka-hazir-bulunacak-1084769322.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, recep tayyip erdoğan
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, recep tayyip erdoğan

CHP'den açıklama: Genel Başkanımız emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılmasını iletti

18:57 12.06.2024
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW225235 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW225235
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün bir araya geldiğini belirterek, "Görüşmede Genel Başkanımız, emekli maaşlarının ivedi bir şekilde asgari ücret seviyesine çıkartılmasını, 9.25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a iletti" dedi.
CHP Sözcüsü Yücel, Amasya Tamimi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla kentte bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.
CHP Sözcüsü Yücel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Amasya'da il ve ilçe belediyeleri kazanmanın, 47 yıl sonra ilde Atatürk'ün partisini birinci parti yapmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

'20 milyon nüfus artmasına rağmen yarım milyon çiftçimiz eksildi'

Yücel, elma, çay, buğday üreticilerine kadar ülkenin sorunlarını bildiklerini belirterek tüm çiftçileri 14 Haziran'da Tekirdağ'da düzenleyecekleri buğday mitingine davet etti.
Türkiye'de 20 yıl önce 2,8 milyon çiftçi varken bugün 2.3 milyon çiftçi bulunduğunu söyleyen Yücel, "20 yılda 20 milyon nüfus artmasına rağmen yarım milyon çiftçimiz eksildi. Çiftçiye önem veren, üretime önem veren bir ülke olsaydık, bu sayının 3.2 milyona çıkmasını beklerdik. Türkiye tarımda kendi kendine yeten ve hatta üstüne ihraç eden bir ülke iken, artık ekenin dikenin pişman olduğu, üreticinin mahsulünün elinde kaldığı bir ülke haline geldi" diye konuştu.
Deniz Yücel, oluşturdukları diyalog kanallarıyla, çiftçinin, emeklinin, emekçinin, asgari ücretlinin, esnafın, öğretmenin sesi olan tematik mitinglerle ve adaletli vergi sistemini tesis etmek amacıyla TBMM'ye sunacakları kanun teklifiyle, "ekonomik darboğazdan" çıkışı yolunu mutlaka bulacaklarını bildirdi.

'Diyalog zemininden MHP'nin de rahatsız olduğuna kanaat getireceğiz'

Yücel, dün Genel Başkanları Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geldiğini anımsatarak, "Görüşmede Genel Başkanımız, emekli maaşlarının ivedi bir şekilde asgari ücret seviyesine çıkartılmasını, 9.25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a iletti" ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bugün yaptığı yazılı açıklamayı eleştiren Yücel, tesis edilen diyalog, normalleşme ve siyasi nezaket ortamının birilerini rahatsız ettiğinin farkında olduklarını belirtti. Deniz Yücel, "Görüyoruz ki rahatsız olanlardan biri de MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'dır. Sayın Yalçın'ın bugünkü mesnetsiz söylemlerine MHP'den bir açıklama gelmediği müddetçe biz bu açıklamaları MHP'yi bağlayan açıklamalar olarak kabul edeceğiz ve bu normalleşme sürecinden, diyalog zemininden MHP'nin de rahatsız olduğuna kanaat getireceğiz" diye konuştu.

'Bunu Edip Semih Yalçın'dan biliriz'

"Semih Yalçın'ın çelişkili ve saldırgan tavrına artık MHP'nin de bir çözüm bulması gerektiğini düşündüklerini" dile getiren Yücel, "Sayın Yalçın, birçok medya kuruluşunun ve gazetecinin adını açık bir şekilde vererek, tek gayeleri kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecileri hedef göstermektedir. İsim isim saydığı gazetecilerin kılına dahi zarar gelirse bunu Edip Semih Yalçın'dan biliriz" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
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