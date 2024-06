https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/dursun-ozbekten-erden-timur-aciklamasi-galatasaraya-kusmek-yanlis--1084741668.html

Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması: 'Galatasaray'a küsmek yanlış'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden ayrılan Erden Timur hakkında sitem dolu sözler sarf etti. Özbek "Galatasaray'a küsmek son... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kazanılan şampiyonluk, transfer çalışmaları, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma, Kemerburgaz ve Florya projeleri, Erden Timur'un ayrılığı ve daha birçok konu hakkında konuştu.Çok zorlu bir sezonun geçtiğini ifade eden Özbek, "Çok zorlu bir sezon geçti. Daha keyifli olabilirdi. Yarış iki takım arasında geçti. Küme düşme potası çok daha keyifliydi. Heyecan sın dakikaya kadar sürdü. Bu kadar büyük puan farkı olması bence iyi değildi. İnşallah önümüzdeki sene daha çok kulübün katıldığı bir yarış olur. Biz zaten 24. şampiyonluğa kenetlenmiştik" dedi." Geçen sene bir takım vardı ve ona bir takviye yapıp şampiyonluğa ulaştık" diye devam eden Özbek, "Daha erken de şampiyon olabilirdi. Ama bazı parametreleri burada açıklamaya gerek yok. Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon bir tık daha yukarı çekeceğiz" diye ekledi.'Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım'Geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü oynamadıklarını ifade eden Özbek "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacağız. bu sezonki format biraz daha değişik olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım. Onun için çalışmalarımızı yapıyoruz. İç saha maçlarımız çok talep görüyor. Stadın kapasitesini artırma düşüncesi hakim. Eğer Galatasaray Stadı 70 bin kişilik planlansaydı taraftarlar doldururdu. Galatasaray seyri güzel futbol oynadığı için talep artıyor. 230 tane locamız var yaklaşık, 70 tane de bekleme listesi var. Talep artıyor! Bu Galatasaray'ın seyredenleri memnun ettiğini gösteren bir olay. Bu bize de şevk veriyor" değerlendirmesinde bulundu.'Tesadüf bir gol yedik ve 1 hafta uzadı'Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdİ:Özbek, "Yaklaşık 50 senelik bir ticaret hayatım var. Eğer birine güveniyorsanız ona hareket kabiliyetini sağlamak zorundasınız. Florya'ya gidip orada gözükmek gerekmiyor" dedi.'Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim'Erden Timur'un istifasına ilişkin de konuşan Özbek "Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Seçime girmedi, sportif AŞ. atamayla oluyor. Biz daha önce de çalışıyorduk. Ben başkanken 2016'da forma sponsorumuzdu. Galatasaray'la ilgisi Mustafa Cengiz döneminde de devam etti. Biz 2022'de seçilince tekrar çağırdım. Başarılı bir dönem geçirdik. İşi delege ettikten sonra o kişinin işine müdahale etmemize gerek yok. Galatasaray bir başkanlık sistemi. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün sonunda hesap başkana sorulur. Bu manada biz de Erden Timur'un başarılı olması için elimizden geleni yaptık. Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim. Bana işleriyle ilgili, ailevi bazı problemleri olduğu noktasında devam etmek istemediğini söyledi. Bu gönüllü yapılan bir iş. Saygı duydum. Bu dönemde bizimle olmayacak" diye konuştu.'Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor'"Galatasaray'ın futbol aklı kim olacak? sorusuyla çok karşılaştığını anlatan Özbek, "Erden Timur ile faaliyet unsurumuz farklıydı. Daha sonra futbolla ilgilenmesini rica ettim ve kabul etti. Bu sene ise olmayacağını söyledi. Buna alışmak lazım. Galatasaray başka kulüplere benzemiyor. Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor. Galatasaray bu şekilde büyümüş. Benim daha önceki dönemlerimi hatırlayın. Her türlü ağır eleştiriye maruz kaldık. Bu eleştirilerden dolayı Galatasaray'a küsmek son derece yanlış. Erden genç bir ve hassas bir kardeşim. O bu eleştirilerden rahatsız oldu. Ama eğer Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız bu eleştirilere tahammüllü olmanız lazım" yorumunda bulundu."Fikir ayrılığı Galatasaray'da her zaman vardır. Herkesin aynı şeyi söylemesi normal bir şey olmaz" diyen Özbek, "Fikir ayrılığının getirdiği pozitif şeyler de çoktur. Daha önceki başkanlık dönemlerimizde yaptığımız hatalar elbet vardı ama bu dönemde bu hataları yapmamaya çalıştık. 26 senede 9 başkan değişmiş olması bence iyi bir şey. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir dünya markasını yönetmek kolay bir şey değil. 26 sene dediğiniz zaman futbol ekonomisinin nerelere geldiğini de düşünmek lazım. Herkes eleştirilebilir. Genel kurul sizi kantara çıkarır. Bu genel kurul başarılı olan herkesi desteklemiştir. Başka takımlarla Galatasaray'ın yapısını kıyaslamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.'Son imza başkanın imzasıdır'Özbek, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:'Yapılandırmadan çıkacağımızı belirttik'"Barış Alper Yılmaz'ı, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri satmayacağız diyorsunuz, iyi bir teklif gelirse de satılmayacaklar mı?" sorusuna ise Özbek "Satmıyoruz zorla mı? Sacha Boey gibi yüksek bir teklif gelirse bakarız" yantını verdi.Transferlerle ilgili de konuşan Özbek, "Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmayabilir" diye konuştu.'Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı'Özbek, "Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Galatasaray aşığı bir arkadaş. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Rakip takımlarda da kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör. Bizim Galatasaray'a getirdiğimiz bu aşı her yönüyle tutmuştur. Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho. 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar" dedi.""Ara transfer döneminde Okan Buruk'a 'Öyle bir transfer politikası yap ki kadroyu 2024-25 yılına göre hazırla' dedim. Ara transfer dönemlerinde çok başarı alınamıyor" diyen Özbek "Onu farklı değerlendirdiler. Başkan para harcamak istemiyor dediler ama o doğru değildi. Aldığımız sol bek gelecek sezon için yapılan bir transferdi" ifadesini kullandı.Özbek, "Mauro Icardi bir ikon haline geldi ve bize büyük bir jenerasyon kazandırıyor" dedi.

