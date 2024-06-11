Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması: 'Galatasaray'a küsmek yanlış'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:10
78 dk
HABER MASASI
Bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Dolaylı vergilerde artışlar ekonomide nasıl sonuç verir?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
16:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
16:24
2 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski Japonya Başbakanı: İsviçre konferansında barış inşa edilemez
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
17:17
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
17:27
2 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
18:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
19:15
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/dursun-ozbekten-erden-timur-aciklamasi-galatasaraya-kusmek-yanlis--1084741668.html
Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması: 'Galatasaray'a küsmek yanlış'
Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması: 'Galatasaray'a küsmek yanlış'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden ayrılan Erden Timur hakkında sitem dolu sözler sarf etti. Özbek "Galatasaray'a küsmek son... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T23:47+0300
2024-06-11T23:47+0300
spor
dursun özbek
galatasaray
erden timur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082408159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_49d800631b15bb0f15125d8d3b8241d4.jpg
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kazanılan şampiyonluk, transfer çalışmaları, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma, Kemerburgaz ve Florya projeleri, Erden Timur'un ayrılığı ve daha birçok konu hakkında konuştu.Çok zorlu bir sezonun geçtiğini ifade eden Özbek, "Çok zorlu bir sezon geçti. Daha keyifli olabilirdi. Yarış iki takım arasında geçti. Küme düşme potası çok daha keyifliydi. Heyecan sın dakikaya kadar sürdü. Bu kadar büyük puan farkı olması bence iyi değildi. İnşallah önümüzdeki sene daha çok kulübün katıldığı bir yarış olur. Biz zaten 24. şampiyonluğa kenetlenmiştik" dedi." Geçen sene bir takım vardı ve ona bir takviye yapıp şampiyonluğa ulaştık" diye devam eden Özbek, "Daha erken de şampiyon olabilirdi. Ama bazı parametreleri burada açıklamaya gerek yok. Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon bir tık daha yukarı çekeceğiz" diye ekledi.'Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım'Geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü oynamadıklarını ifade eden Özbek "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacağız. bu sezonki format biraz daha değişik olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım. Onun için çalışmalarımızı yapıyoruz. İç saha maçlarımız çok talep görüyor. Stadın kapasitesini artırma düşüncesi hakim. Eğer Galatasaray Stadı 70 bin kişilik planlansaydı taraftarlar doldururdu. Galatasaray seyri güzel futbol oynadığı için talep artıyor. 230 tane locamız var yaklaşık, 70 tane de bekleme listesi var. Talep artıyor! Bu Galatasaray'ın seyredenleri memnun ettiğini gösteren bir olay. Bu bize de şevk veriyor" değerlendirmesinde bulundu.'Tesadüf bir gol yedik ve 1 hafta uzadı'Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdİ:Özbek, "Yaklaşık 50 senelik bir ticaret hayatım var. Eğer birine güveniyorsanız ona hareket kabiliyetini sağlamak zorundasınız. Florya'ya gidip orada gözükmek gerekmiyor" dedi.'Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim'Erden Timur'un istifasına ilişkin de konuşan Özbek "Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Seçime girmedi, sportif AŞ. atamayla oluyor. Biz daha önce de çalışıyorduk. Ben başkanken 2016'da forma sponsorumuzdu. Galatasaray'la ilgisi Mustafa Cengiz döneminde de devam etti. Biz 2022'de seçilince tekrar çağırdım. Başarılı bir dönem geçirdik. İşi delege ettikten sonra o kişinin işine müdahale etmemize gerek yok. Galatasaray bir başkanlık sistemi. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün sonunda hesap başkana sorulur. Bu manada biz de Erden Timur'un başarılı olması için elimizden geleni yaptık. Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim. Bana işleriyle ilgili, ailevi bazı problemleri olduğu noktasında devam etmek istemediğini söyledi. Bu gönüllü yapılan bir iş. Saygı duydum. Bu dönemde bizimle olmayacak" diye konuştu.'Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor'"Galatasaray'ın futbol aklı kim olacak? sorusuyla çok karşılaştığını anlatan Özbek, "Erden Timur ile faaliyet unsurumuz farklıydı. Daha sonra futbolla ilgilenmesini rica ettim ve kabul etti. Bu sene ise olmayacağını söyledi. Buna alışmak lazım. Galatasaray başka kulüplere benzemiyor. Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor. Galatasaray bu şekilde büyümüş. Benim daha önceki dönemlerimi hatırlayın. Her türlü ağır eleştiriye maruz kaldık. Bu eleştirilerden dolayı Galatasaray'a küsmek son derece yanlış. Erden genç bir ve hassas bir kardeşim. O bu eleştirilerden rahatsız oldu. Ama eğer Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız bu eleştirilere tahammüllü olmanız lazım" yorumunda bulundu."Fikir ayrılığı Galatasaray'da her zaman vardır. Herkesin aynı şeyi söylemesi normal bir şey olmaz" diyen Özbek, "Fikir ayrılığının getirdiği pozitif şeyler de çoktur. Daha önceki başkanlık dönemlerimizde yaptığımız hatalar elbet vardı ama bu dönemde bu hataları yapmamaya çalıştık. 26 senede 9 başkan değişmiş olması bence iyi bir şey. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir dünya markasını yönetmek kolay bir şey değil. 26 sene dediğiniz zaman futbol ekonomisinin nerelere geldiğini de düşünmek lazım. Herkes eleştirilebilir. Genel kurul sizi kantara çıkarır. Bu genel kurul başarılı olan herkesi desteklemiştir. Başka takımlarla Galatasaray'ın yapısını kıyaslamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.'Son imza başkanın imzasıdır'Özbek, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:'Yapılandırmadan çıkacağımızı belirttik'"Barış Alper Yılmaz'ı, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri satmayacağız diyorsunuz, iyi bir teklif gelirse de satılmayacaklar mı?" sorusuna ise Özbek "Satmıyoruz zorla mı? Sacha Boey gibi yüksek bir teklif gelirse bakarız" yantını verdi.Transferlerle ilgili de konuşan Özbek, "Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmayabilir" diye konuştu.'Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı'Özbek, "Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Galatasaray aşığı bir arkadaş. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Rakip takımlarda da kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör. Bizim Galatasaray'a getirdiğimiz bu aşı her yönüyle tutmuştur. Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho. 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar" dedi.""Ara transfer döneminde Okan Buruk'a 'Öyle bir transfer politikası yap ki kadroyu 2024-25 yılına göre hazırla' dedim. Ara transfer dönemlerinde çok başarı alınamıyor" diyen Özbek "Onu farklı değerlendirdiler. Başkan para harcamak istemiyor dediler ama o doğru değildi. Aldığımız sol bek gelecek sezon için yapılan bir transferdi" ifadesini kullandı.Özbek, "Mauro Icardi bir ikon haline geldi ve bize büyük bir jenerasyon kazandırıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/leon-goretzkadan-sari-kirmizilari-heyecanlandiran-begeni-come-to-galatasaray-1084697611.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082408159_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ae59d750f692320732e573cd7a0660e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dursun özbek, galatasaray, erden timur
dursun özbek, galatasaray, erden timur

Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması: 'Galatasaray'a küsmek yanlış'

23:47 11.06.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-Dursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-
Abone ol
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden ayrılan Erden Timur hakkında sitem dolu sözler sarf etti. Özbek "Galatasaray'a küsmek son derece yanlış. Erden genç bir ve hassas bir kardeşim. O bu eleştirilerden rahatsız oldu. Ama eğer Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız bu eleştirilere tahammüllü olmanız lazım" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kazanılan şampiyonluk, transfer çalışmaları, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma, Kemerburgaz ve Florya projeleri, Erden Timur'un ayrılığı ve daha birçok konu hakkında konuştu.
Çok zorlu bir sezonun geçtiğini ifade eden Özbek, "Çok zorlu bir sezon geçti. Daha keyifli olabilirdi. Yarış iki takım arasında geçti. Küme düşme potası çok daha keyifliydi. Heyecan sın dakikaya kadar sürdü. Bu kadar büyük puan farkı olması bence iyi değildi. İnşallah önümüzdeki sene daha çok kulübün katıldığı bir yarış olur. Biz zaten 24. şampiyonluğa kenetlenmiştik" dedi.
" Geçen sene bir takım vardı ve ona bir takviye yapıp şampiyonluğa ulaştık" diye devam eden Özbek, "Daha erken de şampiyon olabilirdi. Ama bazı parametreleri burada açıklamaya gerek yok. Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon bir tık daha yukarı çekeceğiz" diye ekledi.

'Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım'

Geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü oynamadıklarını ifade eden Özbek "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacağız. bu sezonki format biraz daha değişik olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım. Onun için çalışmalarımızı yapıyoruz. İç saha maçlarımız çok talep görüyor. Stadın kapasitesini artırma düşüncesi hakim. Eğer Galatasaray Stadı 70 bin kişilik planlansaydı taraftarlar doldururdu. Galatasaray seyri güzel futbol oynadığı için talep artıyor. 230 tane locamız var yaklaşık, 70 tane de bekleme listesi var. Talep artıyor! Bu Galatasaray'ın seyredenleri memnun ettiğini gösteren bir olay. Bu bize de şevk veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

'Tesadüf bir gol yedik ve 1 hafta uzadı'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdİ:
"Öyle bir seviyeye geldik ki kombine satışlarını direk ben takip ediyorum. Bıraksak bir günde bitecek. Galatasaray'ı teşvik eden, bağıran, destek veren taraftara ihtiyaç var. Ona göre planlama yapıyoruz. Fenerbahçe maçında bunun etkisini gördük. 6 puan farkla maça çıktık. O takımın performansını etkiledi. Tesadüf bir gol yedik ve 1 hafta uzadı. Belki de uzaması iyi oldu. Galatasaray'da şampiyonluklar alışkanlık haline geldi. Ufacık çocuğa sorsan şampiyon Galatasaray olur der. 2023'te 23., 2024'te 24. şampiyonluk gelince ister istemez 2025'te de 25. şampiyonluğu istiyorsunuz."
Özbek, "Yaklaşık 50 senelik bir ticaret hayatım var. Eğer birine güveniyorsanız ona hareket kabiliyetini sağlamak zorundasınız. Florya'ya gidip orada gözükmek gerekmiyor" dedi.

'Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim'

Erden Timur'un istifasına ilişkin de konuşan Özbek "Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Seçime girmedi, sportif AŞ. atamayla oluyor. Biz daha önce de çalışıyorduk. Ben başkanken 2016'da forma sponsorumuzdu. Galatasaray'la ilgisi Mustafa Cengiz döneminde de devam etti. Biz 2022'de seçilince tekrar çağırdım. Başarılı bir dönem geçirdik. İşi delege ettikten sonra o kişinin işine müdahale etmemize gerek yok. Galatasaray bir başkanlık sistemi. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün sonunda hesap başkana sorulur. Bu manada biz de Erden Timur'un başarılı olması için elimizden geleni yaptık. Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim. Bana işleriyle ilgili, ailevi bazı problemleri olduğu noktasında devam etmek istemediğini söyledi. Bu gönüllü yapılan bir iş. Saygı duydum. Bu dönemde bizimle olmayacak" diye konuştu.

'Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor'

"Galatasaray'ın futbol aklı kim olacak? sorusuyla çok karşılaştığını anlatan Özbek, "Erden Timur ile faaliyet unsurumuz farklıydı. Daha sonra futbolla ilgilenmesini rica ettim ve kabul etti. Bu sene ise olmayacağını söyledi. Buna alışmak lazım. Galatasaray başka kulüplere benzemiyor. Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor. Galatasaray bu şekilde büyümüş. Benim daha önceki dönemlerimi hatırlayın. Her türlü ağır eleştiriye maruz kaldık. Bu eleştirilerden dolayı Galatasaray'a küsmek son derece yanlış. Erden genç bir ve hassas bir kardeşim. O bu eleştirilerden rahatsız oldu. Ama eğer Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız bu eleştirilere tahammüllü olmanız lazım" yorumunda bulundu.
"Fikir ayrılığı Galatasaray'da her zaman vardır. Herkesin aynı şeyi söylemesi normal bir şey olmaz" diyen Özbek, "Fikir ayrılığının getirdiği pozitif şeyler de çoktur. Daha önceki başkanlık dönemlerimizde yaptığımız hatalar elbet vardı ama bu dönemde bu hataları yapmamaya çalıştık. 26 senede 9 başkan değişmiş olması bence iyi bir şey. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir dünya markasını yönetmek kolay bir şey değil. 26 sene dediğiniz zaman futbol ekonomisinin nerelere geldiğini de düşünmek lazım. Herkes eleştirilebilir. Genel kurul sizi kantara çıkarır. Bu genel kurul başarılı olan herkesi desteklemiştir. Başka takımlarla Galatasaray'ın yapısını kıyaslamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'Son imza başkanın imzasıdır'

Özbek, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Teknik ekip ve scout ekibimiz değişmedi. Yönetim kurulundan birinin o sistemin içine girme ihtimali olabilir mi? Futbol aklı orada oluşuyor. Eksikleri hoca tespit ediyor ve scout ekibiyle çalışıyor. Yönetim hocanın koyduğu hedefle takımı kurmak. Erden Bey'in oradaki fonksiyonu oradaki düzenle ilgili. Yapılacak bütün harcamalarda son imza başkanın imzasıdır. Birinin bu koordinasyonu sağlaması lazım. Bu bir ekip işi! Tek bir kişiyle bunu adlandırmak doğru değil. Ayhan Akman var sportif direktör Cenk Ergün var. Futbol aklını oluşturmak için Galatasaray'a gelmedim. 17 branşıyla birlikte Galatasaray'ı yönetmeye geldim."

'Yapılandırmadan çıkacağımızı belirttik'

"Florya projesi Galatasaray için önemli ama sadece Galatasaray için önemli değil. Biliyorsunuz ki Bankalar Birliği diye bir konsorsiyum var. Bu borçlanmanın getirdiği faiz yükü kadar bu yapılandırmanın şartları da Galatasaray için çok önemliydi. Bu sistem bazı kısıtlamalar getiriyor. Biz Bankalar Birliği konsorsiyumunu ikna ederek bu yapılandırmadan çıkacağımızı belirttik. Mayıs ayı itibariyle Bankalar Birliği'ne olan borcu bitirmemiz mümkündü ama bazı eleştiriler gelince apar topar bitirmek yerine yeni yönetime bırakmak istedik. Şimdi sevinerek söylüyorum diğer takımlar da böyle yapmaya başladı. Bunu bana konsorsiyum bankaları da söyledi ve teşekkür etti. Diğer kulüplere de teşvik olduğunu söylediler."
"Galatasaray, sponsorluk gelirlerini yeteri derecede artırmış bir kulüptü. Bu gelirler Bankalar Birliği borcunu kapattıktan sonra size daha geniş bir finansal alan bırakıyor. Florya'dan gelecek para büyük bir para. Borçları kapattıktan sonra gelen geliri oluşturduğumuz fona bırakacağız. Bütün gelirler bu fonda toplanacak ve yönetimler de bu fonun sadece getirisini kullanacak. Florya projesi sadece futbol değil diğer amatör branşlar için de önemli."
"Transferi son dakikaya bırakma gibi bir lüksümüz yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon maalesef EURO 2024 var. Orada oynayan oyuncuların finansal yapısı değişiyor. Bizim hedefimiz ihtiyacımız olan oyuncuları kampa yetiştirmek. Hoca ile de konuştum! Şu anki hedefimiz bu yönde. Ama Avrupa Şampiyonası'nı beklemek zorunda olduğumuz oyuncular da var. Şu anda sabit bir bütçe ortaya koymak çok kolay değil. Bizim en büyük şansımız Florya projesiyle beraber Bankalar Birliği'nden çıkacak olmamız. Sponsorluk açısından da dolu dolu gidiyor. Bu sene 800 bin tane forma sattık. Önümüzdeki sene hedefimiz 1 milyon forma satmak."
"Altyapıdan gelen Emin Bayram, Baran gibi önemli oyuncularımız var. Florya'da toplam kapalı alan 4500 metre. Bizim Kemerburgaz'da yaptığımız ilk etapta 12.500 metre olacak. Florya'yı yapandan Allah razı olsun ama Galatasaray artık Florya'ya sığmıyor. Galatasaray tesisleşme konusunda geride kalmıştır. Altyapıdan oyuncu çıkmamasını buna bağlamıyorum ama bunun da etkisi çok fazla. Bir organizasyon eksikliği var. Kemerburgaz'daki imkanlar Florya'ya göre çok daha fazla."
"Biz Kemerburgaz'a geçtiğimizde özellikle altyapıda hatırı sayılır değişiklikler olacağına inanıyorum. Çok güzel bir tesis oldu. İnşallah açılışı orada yapacağız. Tesisleşmeyi yapamazsanız, oyunculardan verim almanız da mümkün değil. Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeye bilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor."
"Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz. O kadar geniş bir kadromuz vardı ki performans almamız oyuncun devamlı oynamasıyla alakalı oldu. Sürekli oynayamayan oyuncunun performansı düşüyor. Yanlış oyuncu transfer ettiğimizi düşünmüyorum. Geniş kadro sebebiyle şans bulamayan oyuncular oldu. Tek tek baktığımız zaman bu oyuncuların hepsi yıldız seviyesinde oyunculardı. Bu sene daha zor transfer dönemi geçireceğiz. Göndermek zorunda olacağımız oyuncular da var."
"Barış Alper Yılmaz'ı, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri satmayacağız diyorsunuz, iyi bir teklif gelirse de satılmayacaklar mı?" sorusuna ise Özbek "Satmıyoruz zorla mı? Sacha Boey gibi yüksek bir teklif gelirse bakarız" yantını verdi.
Transferlerle ilgili de konuşan Özbek, "Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmayabilir" diye konuştu.

'Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı'

Özbek, "Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Galatasaray aşığı bir arkadaş. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Rakip takımlarda da kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör. Bizim Galatasaray'a getirdiğimiz bu aşı her yönüyle tutmuştur. Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho. 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar" dedi.
""Ara transfer döneminde Okan Buruk'a 'Öyle bir transfer politikası yap ki kadroyu 2024-25 yılına göre hazırla' dedim. Ara transfer dönemlerinde çok başarı alınamıyor" diyen Özbek "Onu farklı değerlendirdiler. Başkan para harcamak istemiyor dediler ama o doğru değildi. Aldığımız sol bek gelecek sezon için yapılan bir transferdi" ifadesini kullandı.
Özbek, "Mauro Icardi bir ikon haline geldi ve bize büyük bir jenerasyon kazandırıyor" dedi.
Leon Goretzka - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
SPOR
Leon Goretzka'dan sarı kırmızıları heyecanlandıran beğeni: 'Come to Galatasaray'
Dün, 19:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала