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Leon Goretzka'dan sarı kırmızıları heyecanlandıran beğeni: 'Come to Galatasaray'
Leon Goretzka'dan sarı kırmızıları heyecanlandıran beğeni: 'Come to Galatasaray'
Sputnik Türkiye
Almanya 1. Futbol Ligi ekibi Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka'nın sosyal medyadaki Galatasaray mesajına yaptığı beğeni dikkati çekti. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
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Leon Goretzka'nın Instagram hesabından, Borussia Mönchengladbach futbolcusu Christoph Kramer'in Galatasaray mesajını beğenmesi sosyal medyada gündem oldu. 33 yaşındaki futbolcu Christoph Kramer, eski takım arkadaşı Leon Goretzka'nın paylaşımının altında "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajını paylaştı.Alman yıldız ise Kramer'in bu mesajını beğendi. Goretzka'nın bu beğenisi, sosyal medyadaki sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Leon Goretzka, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu 6 isimden biri.İşte Goretzka'nın beğendiği fotoğraf: Leon Goretzka kimdir? Leon Goretzka, 6 Şubat 1995 doğumlu Alman profesyonel futbolcudur. Orta saha mevkisinde oynayan Goretzka, futbol kariyerine VfL Bochum'un altyapısında başladı. 2013 yılında Schalke 04'e transfer oldu ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Bayern Münih'e transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı. Bayern Münih formasıyla birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan Goretzka, aynı zamanda Almanya Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biridir.Leon Goretzka, Bochum'dan sonra Schalke 04'e transfer oldu ve burada geçirdiği beş yıl boyunca takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. 2018'de Bayern Münih'e transfer oldu ve burada Bundesliga, DFB-Pokal ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere birçok kupa kazandı. Almanya Milli Takımı ile de büyük turnuvalarda boy gösteren Goretzka, özellikle güçlü fiziği, top kontrolü ve oyun görüşüyle tanınır.Piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Leon Goretzka, önceki sezon Bayern Münih formasıyla 42 maçta forma giydi. Goretzka bu maçlarda 6 kez ağları havalandırırken, 11 de asist yaptı.
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Leon Goretzka'dan sarı kırmızıları heyecanlandıran beğeni: 'Come to Galatasaray'

19:39 10.06.2024 (güncellendi: 19:44 10.06.2024)
Leon Goretzka
Leon Goretzka - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
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Almanya 1. Futbol Ligi ekibi Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka'nın sosyal medyadaki Galatasaray mesajına yaptığı beğeni dikkati çekti.
Leon Goretzka'nın Instagram hesabından, Borussia Mönchengladbach futbolcusu Christoph Kramer'in Galatasaray mesajını beğenmesi sosyal medyada gündem oldu. 33 yaşındaki futbolcu Christoph Kramer, eski takım arkadaşı Leon Goretzka'nın paylaşımının altında "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajını paylaştı.
Alman yıldız ise Kramer'in bu mesajını beğendi. Goretzka'nın bu beğenisi, sosyal medyadaki sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Leon Goretzka, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu 6 isimden biri.
İşte Goretzka'nın beğendiği fotoğraf:
Leon Goretzka - Sputnik Türkiye
1/1
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Leon Goretzka kimdir?

Leon Goretzka, 6 Şubat 1995 doğumlu Alman profesyonel futbolcudur. Orta saha mevkisinde oynayan Goretzka, futbol kariyerine VfL Bochum'un altyapısında başladı. 2013 yılında Schalke 04'e transfer oldu ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Bayern Münih'e transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı. Bayern Münih formasıyla birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan Goretzka, aynı zamanda Almanya Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biridir.
Leon Goretzka, Bochum'dan sonra Schalke 04'e transfer oldu ve burada geçirdiği beş yıl boyunca takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. 2018'de Bayern Münih'e transfer oldu ve burada Bundesliga, DFB-Pokal ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere birçok kupa kazandı. Almanya Milli Takımı ile de büyük turnuvalarda boy gösteren Goretzka, özellikle güçlü fiziği, top kontrolü ve oyun görüşüyle tanınır.
Piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Leon Goretzka, önceki sezon Bayern Münih formasıyla 42 maçta forma giydi. Goretzka bu maçlarda 6 kez ağları havalandırırken, 11 de asist yaptı.
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