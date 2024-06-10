https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/sigara-yasagi-icin-yeni-kanun-adiminda-ingiliz-modeli-masada-tutun-fabrikalari-kapatilacak-mi-1084669400.html
'Sigara yasağı' için yeni kanun adımında 'İngiliz Modeli' masada: Tütün fabrikaları kapatılacak mı?
'Sigara yasağı' için yeni kanun adımında 'İngiliz Modeli' masada: Tütün fabrikaları kapatılacak mı?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldiği toplantıda sigaraya karşı yeni bir düzenleme sinyali verdi. Erdoğan, sigaranın... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T07:42+0300
2024-06-10T07:42+0300
2024-06-10T07:42+0300
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
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elektronik sigara
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türkiye
yasak
sağlık
recep tayyip erdoğan
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Vahdettin Köşkü'nde Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yapılan programda konuşan Erdoğan, sigara karşıtı mücadelenin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Tütün endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi her yıl yedi yüz milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor" dedi.Türkiye'de her yıl 85 bin ölümErdoğan, Türkiye'de her yıl 85 bin insanın sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. "Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor" diyen Erdoğan, sigaraya karşı hem kendisinin hem de hükümetin yıllarca mücadele ettiğini ifade etti.Yeni kanun sinyali ve i̇ngiliz modeliCumhurbaşkanı, İspanyol bir öğrencinin ülkesindeki tütün mamulleri ile ilgili düzenlemelerden bahsetmesinin ardından, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den bu kanun metnini isteyeceğini söyledi. Erdoğan, ayrıca İngiltere modeline dikkat çekerek, "2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayan yasa ile ilgili Birleşik Krallık'la iletişime geçebiliriz" dedi.Sigara fabrikaları kapatılacak mı?Toplantıda 9 yaşındaki Nilay Akman'ın "Sigara fabrikalarını kaldırabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Olabilir" diyerek yanıt verdi.Erdoğan, geçmişte alınan sigara karşıtı kararlara atıfta bulunarak, "Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar önemli adımlar attık. Elektronik sigaralarla mücadeleye de devam ediyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ozel-calisma-yapilacak-dogalgaz-faturalari-icin-destek-yolda-1084669028.html
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sigara yasağı, sigara yasaklanacak mı
sigara yasağı, sigara yasaklanacak mı
'Sigara yasağı' için yeni kanun adımında 'İngiliz Modeli' masada: Tütün fabrikaları kapatılacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldiği toplantıda sigaraya karşı yeni bir düzenleme sinyali verdi. Erdoğan, sigaranın zararlarından bahsederken, sigara firmalarının insanları zehirleyerek kazanç sağladığını vurguladı ve İngiliz modelinin değerlendirildiğini belirtti. Peki, düzenlemede 'İngiliz modeli' ne demek?
Vahdettin Köşkü'nde Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yapılan programda konuşan Erdoğan, sigara karşıtı mücadelenin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Tütün endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi her yıl yedi yüz milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor" dedi.
Türkiye'de her yıl 85 bin ölüm
Erdoğan, Türkiye'de her yıl 85 bin insanın sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. "Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor" diyen Erdoğan, sigaraya karşı hem kendisinin hem de hükümetin yıllarca mücadele ettiğini ifade etti.
Yeni kanun sinyali ve i̇ngiliz modeli
Cumhurbaşkanı, İspanyol bir öğrencinin ülkesindeki tütün mamulleri ile ilgili düzenlemelerden bahsetmesinin ardından, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den bu kanun metnini isteyeceğini söyledi. Erdoğan, ayrıca İngiltere modeline dikkat çekerek, "2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayan yasa ile ilgili Birleşik Krallık'la iletişime geçebiliriz" dedi.
Sigara fabrikaları kapatılacak mı?
Toplantıda 9 yaşındaki Nilay Akman'ın "Sigara fabrikalarını kaldırabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Olabilir" diyerek yanıt verdi.
Erdoğan, geçmişte alınan sigara karşıtı kararlara atıfta bulunarak, "Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar önemli adımlar attık. Elektronik sigaralarla mücadeleye de devam ediyoruz" dedi.