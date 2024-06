https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/sigara-yasagi-icin-yeni-kanun-adiminda-ingiliz-modeli-masada-tutun-fabrikalari-kapatilacak-mi-1084669400.html

'Sigara yasağı' için yeni kanun adımında 'İngiliz Modeli' masada: Tütün fabrikaları kapatılacak mı?

'Sigara yasağı' için yeni kanun adımında 'İngiliz Modeli' masada: Tütün fabrikaları kapatılacak mı?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldiği toplantıda sigaraya karşı yeni bir düzenleme sinyali verdi. Erdoğan, sigaranın... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T07:42+0300

2024-06-10T07:42+0300

2024-06-10T07:42+0300

sigara

sigara paketi

sigara yasağı

sigara içmek

elektronik sigara

mentollü sigara

türkiye

yasak

sağlık

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0b/1070946003_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_f6dff308940f1cf62102d2bc47fea500.jpg

Vahdettin Köşkü'nde Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yapılan programda konuşan Erdoğan, sigara karşıtı mücadelenin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Tütün endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi her yıl yedi yüz milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor" dedi.Türkiye'de her yıl 85 bin ölümErdoğan, Türkiye'de her yıl 85 bin insanın sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. "Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor" diyen Erdoğan, sigaraya karşı hem kendisinin hem de hükümetin yıllarca mücadele ettiğini ifade etti.Yeni kanun sinyali ve i̇ngiliz modeliCumhurbaşkanı, İspanyol bir öğrencinin ülkesindeki tütün mamulleri ile ilgili düzenlemelerden bahsetmesinin ardından, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den bu kanun metnini isteyeceğini söyledi. Erdoğan, ayrıca İngiltere modeline dikkat çekerek, "2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayan yasa ile ilgili Birleşik Krallık'la iletişime geçebiliriz" dedi.Sigara fabrikaları kapatılacak mı?Toplantıda 9 yaşındaki Nilay Akman'ın "Sigara fabrikalarını kaldırabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Olabilir" diyerek yanıt verdi.Erdoğan, geçmişte alınan sigara karşıtı kararlara atıfta bulunarak, "Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar önemli adımlar attık. Elektronik sigaralarla mücadeleye de devam ediyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ozel-calisma-yapilacak-dogalgaz-faturalari-icin-destek-yolda-1084669028.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigara yasağı, sigara yasaklanacak mı