https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ozel-calisma-yapilacak-dogalgaz-faturalari-icin-destek-yolda-1084669028.html
'Özel çalışma yapılacak': Doğalgaz faturaları için destek yolda
'Özel çalışma yapılacak': Doğalgaz faturaları için destek yolda
Sputnik Türkiye
Dar gelirliler için doğalgaz faturası desteği geliyor. Torba yasa kapsamında, dar gelirli hanelerin doğal gaz faturasının bir kısmını devlet karşılayacak. Bu... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T07:11+0300
2024-06-10T07:11+0300
2024-06-10T07:11+0300
ekonomi
doğalgaz
destek
ekonomik destek paketi
ekonomik destek
gelir
gelir eşitsizliği
gelir dağılımı
düşük gelir
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Bilindiği üzere, Mayıs başında sona eren 25 metreküplük doğalgaz desteğinin ardından, yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyordu. Yeni düzenleme ile dar gelirliler, yüksek faturalarla karşı karşıya kalmadan kış aylarını geçirebilecek.Dar gelirli haneler, doğalgaz faturalarının sadece bir kısmını ödeyecek, kalan kısmı ise devlet tarafından karşılanacak. Örneğin, yüksek gelirli bir haneden 3 bin TL'lik fatura tamamen alınırken, dar gelirli bir haneden sadece yüzde 30'u alınacak, geri kalanı devlet tarafından ödenecek.Gelir kriterleri belirlenecekDestek kapsamında, gelir gruplarının belirlenmesi için özel bir çalışma yapılacak. Bu çalışmanın detayları ilerleyen günlerde netleşecek.Show Haber'in haberine göre kullanıcılar, bu desteği "Yetmez ama belli bir katkı sağlamış olur" şeklinde yorumladı.Bu yeni destek, dar gelirli ailelerin kış aylarında doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanmamaları için önemli bir adım olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/karari-cumhurbaskani-erdogan-duyurmustu-yeni-doviz-uygulamasi-bugun-basladi-1084668841.html
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doğalgaz desteği, yeni doğalgaz desteği, doğalgaz destek paketi, doğalgaz fatura ödeme, doğalgaz fatura sorgulama, doğalgaz desteği 2024, doğalgaz desteği ne zaman bitiyor
doğalgaz desteği, yeni doğalgaz desteği, doğalgaz destek paketi, doğalgaz fatura ödeme, doğalgaz fatura sorgulama, doğalgaz desteği 2024, doğalgaz desteği ne zaman bitiyor
'Özel çalışma yapılacak': Doğalgaz faturaları için destek yolda
Dar gelirliler için doğalgaz faturası desteği geliyor. Torba yasa kapsamında, dar gelirli hanelerin doğal gaz faturasının bir kısmını devlet karşılayacak. Bu düzenleme, doğal gaz desteğinin sona ermesiyle zam olup olmayacağını merak edenler için de bir çözüm olarak görülüyor.
Bilindiği üzere, Mayıs başında sona eren 25 metreküplük doğalgaz desteğinin ardından, yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyordu. Yeni düzenleme ile dar gelirliler, yüksek faturalarla karşı karşıya kalmadan kış aylarını geçirebilecek.
Dar gelirli haneler, doğalgaz faturalarının sadece bir kısmını ödeyecek, kalan kısmı ise devlet tarafından karşılanacak. Örneğin, yüksek gelirli bir haneden 3 bin TL'lik fatura tamamen alınırken, dar gelirli bir haneden sadece yüzde 30'u alınacak, geri kalanı devlet tarafından ödenecek.
Gelir kriterleri belirlenecek
Destek kapsamında, gelir gruplarının belirlenmesi için özel bir çalışma yapılacak. Bu çalışmanın detayları ilerleyen günlerde netleşecek.
Show Haber'in haberine göre kullanıcılar, bu desteği "Yetmez ama belli bir katkı sağlamış olur" şeklinde yorumladı.
Bu yeni destek, dar gelirli ailelerin kış aylarında doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanmamaları için önemli bir adım olarak görülüyor.