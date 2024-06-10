https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ozel-calisma-yapilacak-dogalgaz-faturalari-icin-destek-yolda-1084669028.html

'Özel çalışma yapılacak': Doğalgaz faturaları için destek yolda

'Özel çalışma yapılacak': Doğalgaz faturaları için destek yolda

Sputnik Türkiye

Dar gelirliler için doğalgaz faturası desteği geliyor. Torba yasa kapsamında, dar gelirli hanelerin doğal gaz faturasının bir kısmını devlet karşılayacak. Bu... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T07:11+0300

2024-06-10T07:11+0300

2024-06-10T07:11+0300

ekonomi

doğalgaz

destek

ekonomik destek paketi

ekonomik destek

gelir

gelir eşitsizliği

gelir dağılımı

düşük gelir

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Bilindiği üzere, Mayıs başında sona eren 25 metreküplük doğalgaz desteğinin ardından, yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyordu. Yeni düzenleme ile dar gelirliler, yüksek faturalarla karşı karşıya kalmadan kış aylarını geçirebilecek.Dar gelirli haneler, doğalgaz faturalarının sadece bir kısmını ödeyecek, kalan kısmı ise devlet tarafından karşılanacak. Örneğin, yüksek gelirli bir haneden 3 bin TL'lik fatura tamamen alınırken, dar gelirli bir haneden sadece yüzde 30'u alınacak, geri kalanı devlet tarafından ödenecek.Gelir kriterleri belirlenecekDestek kapsamında, gelir gruplarının belirlenmesi için özel bir çalışma yapılacak. Bu çalışmanın detayları ilerleyen günlerde netleşecek.Show Haber'in haberine göre kullanıcılar, bu desteği "Yetmez ama belli bir katkı sağlamış olur" şeklinde yorumladı.Bu yeni destek, dar gelirli ailelerin kış aylarında doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanmamaları için önemli bir adım olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/karari-cumhurbaskani-erdogan-duyurmustu-yeni-doviz-uygulamasi-bugun-basladi-1084668841.html

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Sputnik Türkiye

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