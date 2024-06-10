https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/20-ilde-ortak-operasyonu-bakan-yerlikaya-duyurdu-157-zehir-taciri-yakalandi--1084670034.html

20 ilde ortak operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 157 zehir taciri yakalandı

20 ilde ortak operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 157 zehir taciri yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen Narkoçelik-22 operasyonlarında 663 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T08:32+0300

2024-06-10T08:32+0300

2024-06-10T09:05+0300

türkiye

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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-22" operasyonlarında; 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 157 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını da bildirdi..

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