https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/kayip-doktor-olu-bulundu-1084640384.html

Kayıp doktor ölü bulundu

Kayıp doktor ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Antalya'da 4 gündür kayıp olan doktor Deniz Toman ormanlık alanda ölü bulundu. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T14:31+0300

2024-06-08T14:31+0300

2024-06-08T14:33+0300

türkiye

doktor

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ceset

ölü

antalya

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Antalya'nın Serik ilçesinde Jandarma Komando Arama Kurtarma ekiplerinin Aşağıoba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kadavra ve iz takip köpekleriyle yaptığı aramada doktor Deniz Toman’ın cansız bedenine ulaşıldı.Toman’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret eden Toman'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu.Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesindeki ekiplerce Kargıcak mevkiinde yer alan ormanlık alanda arama çalışması başlatılmıştı.

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