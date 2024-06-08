https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/kayip-doktor-olu-bulundu-1084640384.html
Kayıp doktor ölü bulundu
Kayıp doktor ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya'da 4 gündür kayıp olan doktor Deniz Toman ormanlık alanda ölü bulundu. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T14:31+0300
2024-06-08T14:31+0300
2024-06-08T14:33+0300
türkiye
doktor
kayıp
ceset
ölü
antalya
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Antalya'nın Serik ilçesinde Jandarma Komando Arama Kurtarma ekiplerinin Aşağıoba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kadavra ve iz takip köpekleriyle yaptığı aramada doktor Deniz Toman’ın cansız bedenine ulaşıldı.Toman’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret eden Toman'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu.Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesindeki ekiplerce Kargıcak mevkiinde yer alan ormanlık alanda arama çalışması başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/oto-hirsizliginda-6-subat-detayi-change-yontemiyle-trafige-cikariyorlar-1084639366.html
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kayıp doktor bulundu mu, kayıp doktor ölü bulundu, doktor deniz toman kim
kayıp doktor bulundu mu, kayıp doktor ölü bulundu, doktor deniz toman kim
Kayıp doktor ölü bulundu
14:31 08.06.2024 (güncellendi: 14:33 08.06.2024)
Antalya'da 4 gündür kayıp olan doktor Deniz Toman ormanlık alanda ölü bulundu.
Antalya'nın Serik ilçesinde Jandarma Komando Arama Kurtarma ekiplerinin Aşağıoba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kadavra ve iz takip köpekleriyle yaptığı aramada doktor Deniz Toman’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Toman’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret eden Toman'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesindeki ekiplerce Kargıcak mevkiinde yer alan ormanlık alanda arama çalışması başlatılmıştı.