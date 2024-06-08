https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/oto-hirsizliginda-6-subat-detayi-change-yontemiyle-trafige-cikariyorlar-1084639366.html

Oto hırsızlığında 6 Şubat detayı: 'Change' yöntemiyle trafiğe çıkarıyorlar

Oto hırsızlığında 6 Şubat detayı: 'Change' yöntemiyle trafiğe çıkarıyorlar

Sputnik Türkiye

Bingöl merkezli Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir illerinde yapılan oto hırsızlığı operasyonlarında şüphelilerin 6 Şubat depreminde trafiğe çıkması mümkün olmayan... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T13:59+0300

2024-06-08T13:59+0300

2024-06-08T14:00+0300

türkiye

otomobil

operasyon

hırsızlık

6 şubat kahramanmaraş depremi

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğince 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, oto hırsızlarına yönelik şafak operasyonu yapıldı.Şahısların 6 Şubat depremlerinde kullanılmaz hale gelen ve trafiğe çıkması mümkün olmayan araçların, şasi ve motor numaralarını alarak çaldıkları araçları 'change' yönetimiyle trafiğe çıkardıkları tespit edildi. Yaşanan durum üzerine harekete geçen Bingöl İl Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği, çalıntı olan 17 araca el koyarak şahıslara yönelik 5 ilde şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.Araçları çalınanların mağduriyetlerinin giderildiğini bildiren Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında “Ülke genelinde 6 Şubat depreminde kullanılmaz hale gelen tamiriyle trafiğe çıkması mümkün olmayan araçların kötü niyetli şahıslar tarafından çalıntı, yakalama-hacizli ve yurtdışından getirilen araçların özel yöntemlerle şasi ve motor numaralarını değiştirildiği, değiştirilen araçların ‘change’ yapılarak trafiğe çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 12 ilde 17 aracın el koyma işlemleri yapılmış ve araçların yaptırılan kriminal incelemelerde sonucunda 8 adet aracın farklı illerden çalıntı araç olduğu, 1 adet aracın yurt dışı çalıntı araç olduğu, 4 adet aracın yurtdışı aracı olduğu, 4 aracın haciz-yakalama araç olduğu anlaşılmıştır. Bingöl merkezli Bursa, Muş, Hatay, Eskişehir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.'Ümidimizi kestiğimiz anda aracımı buldular'Aracı İstanbul’dan çalınan ve Bingöl’e gelerek aracını emniyetten teslim alanlardan Ömercan Topçu, “Aracım 2023 yılında İstanbul’da park halindeyken çalındı. Bingöl Oto Hırsızlık Büro amirliğince bulundu. Ümidimizi kesmişken telefon çaldı Bingöl’den aradıklarını söylediler ve aracın bulunduğu duyunca çok sevindim” şeklinde konuştu.Çalıntı araçlar ise emniyet bahçesinde sergilenerek drone ile görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/sosyal-medyadan-canli-yayin-acarak-enistesini-bicakladi-1084637601.html

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otomobil, operasyon, hırsızlık, 6 şubat kahramanmaraş depremi