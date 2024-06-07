'Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenler' iddiasıyla paylaşılan fotoğrafa ilişkin açıklama

📌Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, “Ruanda’dan turizm iş birliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek” iddiası doğru değildir.



Bahse konu görüntülerin Türkiye ile Ruanda arasında yapılan turizm iş birliğiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.… pic.twitter.com/VS1byDMGrV