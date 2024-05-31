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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Ruanda'dan mülteciler geldiği iddiası doğru değildir
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Ruanda'dan mülteciler geldiği iddiası doğru değildir
Sputnik Türkiye
DMM, Ruanda'dan Türkiye'ye mültecilerin turist olarak geleceği iddiasının dezenformasyon olduğunu belirtti. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ruanda ile yapılan Turizm Anlaşması ile İngiltere'den Ruanda'ya gönderilen mültecilerin Türkiye'ye uçak yoluyla geleceğini iddialarını yalanladı. DMM, sosyal medya platformu X'te şu metni paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/umit-ozdag-ingilterenin-ruandaya-gonderecegi-multeciler-ucakla-turkiyeye-geliyor-1084383206.html
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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, ümit özdağ, mülteci, ruanda, türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Ruanda'dan mülteciler geldiği iddiası doğru değildir

15:22 31.05.2024
© Sputnik / Sertaç KayarAfganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor
Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© Sputnik / Sertaç Kayar
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DMM, Ruanda'dan Türkiye'ye mültecilerin turist olarak geleceği iddiasının dezenformasyon olduğunu belirtti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ruanda ile yapılan Turizm Anlaşması ile İngiltere'den Ruanda'ya gönderilen mültecilerin Türkiye'ye uçak yoluyla geleceğini iddialarını yalanladı.
DMM, sosyal medya platformu X'te şu metni paylaştı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur.

29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar'ın iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Yayımlanan karar yeni bir anlaşma yapıldığı için değil, 24 Haziran 2019 tarihinde yapılan ve süresi otomatik olarak yenilenen bir anlaşmaya binaen yayımlanmıştır.

24 Haziran 2019 tarihinde Ruanda Cumhuriyeti ile mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla turizm alanında işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın 11. maddesinde, taraflardan birinin anlaşmayı feshetme niyetini karşı tarafa bildirmemesi durumunda 5’er yıllık sürelerle otomatik olarak yenileneceği belirtilmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın yürürlüğe girmesi ile turizm alanındaki iş birliğinin arttırılması, turizm sektöründe yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi, sektördeki paydaşların eğitime tabi tutulması gibi konularda ülkeler arası hukuki zemin oluşturulmuştur. Turizm alanında ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmaları, Türkiye’nin küresel anlamda ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve orta/uzun vadede etkinliğinin artmasına zemin oluşturmaktadır.

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