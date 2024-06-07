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Bakan Koca'dan Onaylı Randevu sistemi açıklaması
Bakan Koca'dan Onaylı Randevu sistemi açıklaması
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısında randevu sadakati, kapasite artışı ve MHRS gibi konuların ele alındığı belirterek, "Randevu... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T23:15+0300
2024-06-07T23:24+0300
türkiye
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
sağlık koordinasyon kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084625911_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a03c02094e56b80eee773a3b8ba0baa0.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Koordinasyon Kurulu'nun yeni toplantısını Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yaptıklarını bildirdi.'Randevu sadakati her geçen gün artıyor'Paylaşımında toplantıda ele alınan konulara değinen Koca, şunları kaydetti:'Onaylı Randevu' dönemi ne zaman başladı?Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başladı.hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılıyor.Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek. Onaylı Randevu Sistemi nedir?Yeni sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:1- 'Onaylı Randevu Sistemi' nedir ve ne zaman uygulamaya girecek?Onaylı Randevu Sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak. Uygulama, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.2- Sistem üzerinden randevu alan kişilerin, randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu?Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.3- Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi?Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.4- Sistem üzerinden randevu alan ancak onaylamayan kişilere ilişkin süreç nasıl yürütülecek?Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.5- Onaylanan randevuya gidilmezse herhangi bir kısıtlama uygulanacak mı?Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.6- Randevusunu onaylamayan ya da iptal etmeyen kişiler, ertesi gün başvuruda bulunduğu hastaneden hizmet alabilecek mi?Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.7- Tüm randevular için onay zorunlu olacak mı?Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Örneğin 24 Mayıs tarihi için 22 veya 23 Mayıs'ta alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.8- Onaylı randevu sisteminden muaf olan gruplar var mı?Onaylı randevu sistemindeki bu uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.9- Hastaneden 24 Mayıs günü saat 14.00 için randevu alan ve bir gün önce randevusunu onaylayan kişi, onay işleminden sonra randevuya gitmesini engelleyen bir durum ortaya çıktığında nasıl bir yol izleyecek?Randevu, kişi tarafından ya da otomatik olarak onaylanmış olsa da 23 Mayıs 20.00'ye kadar iptal edilebilecek. Bu saate kadar onaylı randevusunu iptal etmeyen ve randevusuna gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.10- Ertesi güne randevusu bulunan 200 kişi, saat 20.00'ye kadar randevusunu onaylamadı. Bu randevular, otomatik olarak iptal edilmiş kabul edilerek, talepte bulunan hastalara mı verilecek? Saat 20.00'ye kadar onay işlemini gerçekleştirmeyen bir kişi, sonrasında randevu alabilecek mi?Randevuları, onaylanmadığı için otomatik iptal edilen kişiler, tekrar randevu alabilecek. Herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Saat 20.00 itibarıyla otomatik olarak iptal edilerek boşalan randevular, öncelikli olarak talepte bulunan kişilere verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bakan-koca-istanbul-icindeki-randevu-sorunu-belirli-branslar-disinda-buyuk-olcude-cozume-kavusuyor-1084538378.html
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onaylı randevu sistemi nedir?"onaylı randevu sistemi" nedir ve ne zaman uygulamaya girecek?8- onaylı randevu sisteminden muaf olan gruplar var mı?7- tüm randevular için onay zorunlu olacak mı?
onaylı randevu sistemi nedir?"onaylı randevu sistemi" nedir ve ne zaman uygulamaya girecek?8- onaylı randevu sisteminden muaf olan gruplar var mı?7- tüm randevular için onay zorunlu olacak mı?

Bakan Koca'dan Onaylı Randevu sistemi açıklaması

23:15 07.06.2024 (güncellendi: 23:24 07.06.2024)
© Fotoğraf : XSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© Fotoğraf : X
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Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısında randevu sadakati, kapasite artışı ve MHRS gibi konuların ele alındığı belirterek, "Randevu sadakati her geçen gün artıyor, kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Görüyoruz ki onaylı randevu dönemine geçiş, sağlık hizmeti almada tam olarak yeni bir döneme geçiş oldu" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Koordinasyon Kurulu'nun yeni toplantısını Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yaptıklarını bildirdi.

'Randevu sadakati her geçen gün artıyor'

Paylaşımında toplantıda ele alınan konulara değinen Koca, şunları kaydetti:
"Toplantının Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili kısmında gündemimiz randevu sadakati ve kapasite artışı, görüntüleme ve ameliyathane verimliliği oldu. Toplantının Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili kısmında ise MHRS konusunun yanı sıra görüntüleme verimliliği ile birlikte fizik alana ilişkin durumu değerlendirdik.
Randevu sadakati her geçen gün artıyor, kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Görüyoruz ki onaylı randevu dönemine geçiş, sağlık hizmeti almada tam olarak yeni bir döneme geçiş oldu. Ülke genelinde elde ettiğimiz sonuçları yakında kamuoyu ile paylaşacağız."

'Onaylı Randevu' dönemi ne zaman başladı?

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başladı.
hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılıyor.
Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.

Onaylı Randevu Sistemi nedir?

Yeni sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
1- 'Onaylı Randevu Sistemi' nedir ve ne zaman uygulamaya girecek?
Onaylı Randevu Sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak. Uygulama, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.
2- Sistem üzerinden randevu alan kişilerin, randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu?
Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.
3- Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi?
Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.
4- Sistem üzerinden randevu alan ancak onaylamayan kişilere ilişkin süreç nasıl yürütülecek?
Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.
5- Onaylanan randevuya gidilmezse herhangi bir kısıtlama uygulanacak mı?
Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.
6- Randevusunu onaylamayan ya da iptal etmeyen kişiler, ertesi gün başvuruda bulunduğu hastaneden hizmet alabilecek mi?
Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.
7- Tüm randevular için onay zorunlu olacak mı?
Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Örneğin 24 Mayıs tarihi için 22 veya 23 Mayıs'ta alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.
8- Onaylı randevu sisteminden muaf olan gruplar var mı?
Onaylı randevu sistemindeki bu uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.
9- Hastaneden 24 Mayıs günü saat 14.00 için randevu alan ve bir gün önce randevusunu onaylayan kişi, onay işleminden sonra randevuya gitmesini engelleyen bir durum ortaya çıktığında nasıl bir yol izleyecek?
Randevu, kişi tarafından ya da otomatik olarak onaylanmış olsa da 23 Mayıs 20.00'ye kadar iptal edilebilecek. Bu saate kadar onaylı randevusunu iptal etmeyen ve randevusuna gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.
10- Ertesi güne randevusu bulunan 200 kişi, saat 20.00'ye kadar randevusunu onaylamadı. Bu randevular, otomatik olarak iptal edilmiş kabul edilerek, talepte bulunan hastalara mı verilecek? Saat 20.00'ye kadar onay işlemini gerçekleştirmeyen bir kişi, sonrasında randevu alabilecek mi?
Randevuları, onaylanmadığı için otomatik iptal edilen kişiler, tekrar randevu alabilecek. Herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Saat 20.00 itibarıyla otomatik olarak iptal edilerek boşalan randevular, öncelikli olarak talepte bulunan kişilere verilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
TÜRKİYE
Bakan Koca: İstanbul içindeki randevu sorunu belirli branşlar dışında büyük ölçüde çözüme kavuşuyor
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