https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bakan-koca-istanbul-icindeki-randevu-sorunu-belirli-branslar-disinda-buyuk-olcude-cozume-kavusuyor-1084538378.html

Bakan Koca: İstanbul içindeki randevu sorunu belirli branşlar dışında büyük ölçüde çözüme kavuşuyor

Bakan Koca: İstanbul içindeki randevu sorunu belirli branşlar dışında büyük ölçüde çözüme kavuşuyor

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, bir, iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorunun çözüldüğünü belirterek, "İstanbul en kritik il durumundaydı... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T18:30+0300

2024-06-05T18:30+0300

2024-06-05T18:30+0300

türkiye

fahrettin koca

türkiye sağlık vadisi

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS Onaylı Randevu Sistemi'nde son durumun ne olduğuyla ilgili soru üzerine Koca, randevu sadakat oranında büyük bir iyileşme olduğunu belirterek, vatandaşlara gösterdikleri uyum ve işbirliği için teşekkür etti. Bir, iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorunun çözüldüğünü ifade eden Koca, "İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz" diye konuştu.Bakan Koca, bayramdan sonra düzenleyecekleri basın toplantısıyla onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirerek, "Müsterih olun yarın bugünden daha güzel olacak hepimiz için" dedi.Sağlık Vadisi ProjesiSağlık Vadisi Projesi'yle ilgili soru üzerine Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Türkiye Sağlık Vadisi'nin kurulduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fahrettin-kocadan-kizilcik-serbeti-paylasimi-tesekkur-ederiz-1084422680.html

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Sputnik Türkiye

fahrettin koca, türkiye sağlık vadisi, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)