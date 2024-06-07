https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/anket-turk-halkinin-yuzde-73u-para-biriktiremiyor--1084604166.html
Anket: Türk halkının yüzde 73'ü para biriktiremiyor
Anket: Türk halkının yüzde 73'ü para biriktiremiyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yapılan bir anket firmasının araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 73'ünün para biriktiremediği ortaya çıktı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T14:39+0300
2024-06-07T14:39+0300
2024-06-07T14:39+0300
türkiye
ekonomi
tasarruf
dolar
dolar/tl
dolar rezervi
dijital para
para
halk
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Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde 1534 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 73,1’i para biriktiremiyor ve yüzde 70,4’ü tasarruf yapmanın çok zor olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 46,5’i kişisel mali durumlarının kötü olduğunu belirtirken, yüzde 53,3’ü Türkiye’nin ekonomik durumuna kötümser bakıyor.İnsanlar neden para biriktiremiyor?Araştırmaya katılanların yüzde 49,8’i tasarruf edecek gelirlerinin olmadığını, yüzde 23,3’ü aylık harcamalarının yüksek olduğunu, yüzde 12,6’sı borçlarının olduğunu ve yüzde 5,5’i beklenmedik masraflar nedeniyle para biriktiremediklerini belirtti. Ayrıca, yüzde 5’i para biriktirme konusunda planlamaya sahip olmadığını, yüzde 1,4’ü alışveriş bağımlısı olduğunu ve yüzde 0,2’si birikim amacı olmadığı için para biriktiremediğini söyledi.Tasarruf yapmanın zor olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 70 Katılımcıların yüzde 70,4’ü Türkiye’de tasarruf yapmanın çok zor olduğunu, yüzde 13,9’u zor olduğunu, yüzde 11,5’i ise orta düzeyde olduğunu belirtti. Tasarruf yapmanın kolay olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 2,2, çok kolay olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 2 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 47,7’si tasarruf imkânı olsa fiziki altın (yastık altı birikim, gram, çeyrek ziynet vs.) biriktireceklerini ifade etti. Döviz (Euro, dolar vs.) tercih edenlerin oranı yüzde 25,3, altın tercih edenlerin oranı yüzde 22,5, Türk lirası mevduat (faiz geliri) tercih edenlerin oranı yüzde 21,8, Borsa İstanbul’u tercih edenlerin oranı yüzde 8, katılım hesaplarını (faizsiz birikim hesapları) tercih edenlerin oranı yüzde 6,6, döviz mevduatını (faiz geliri) tercih edenlerin oranı yüzde 4,5, bireysel emeklilik hesaplarını tercih edenlerin oranı yüzde 3,7 ve kripto para piyasasını tercih edenlerin oranı yüzde 1,8 olarak belirlendi.En çok giyim ve ayakkabıdan tasarruf yapılıyor Araştırmada katılımcılara en çok hangi alanlarda tasarruf yaptıkları da soruldu. En çok giyim ve ayakkabıdan (yüzde 22,3), eğlence ve sosyalleşme masraflarından (yüzde 16,1), elektrik kullanımından (yüzde 14,6), su kullanımından (yüzde 12,3), gıdadan (yüzde 9,8) ve her alanda (yüzde 8,8) tasarruf yaptıkları belirtildi. Ayrıca hediye ve bahşiş masraflarından (yüzde 3,8), doğalgaz kullanımından (yüzde 2,8), kişisel bakım masraflarından (yüzde 2,3), konut masraflarından (yüzde 1,8) ve sigorta masraflarından (yüzde 0,7) tasarrufa gidildiği belirtildi.Yüzde 50'si tatile gitmiyorAraştırmaya göre halkın yüzde 50,7’si artık tatile gitmediğini, yüzde 31,7’si daha uygun bütçeli yerleri tercih ettiğini, yüzde 11,1’i tatil planlarında değişiklik yapmadığını ve yüzde 6,5’i tatil süresini daha kısa tutarak tasarruf ettiğini belirtti. Kişisel mali durumunun kötü olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 46,5, ne iyi ne kötü diyenlerin oranı yüzde 42,2 ve iyi diyenlerin oranı yüzde 11,3 olarak belirlendi. Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu kötü bulanların oranı yüzde 53,3, ne iyi ne kötü bulanların oranı yüzde 15,8 ve iyimser olanların oranı yüzde 30,9 olarak tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/istanbulda-denizde-haliya-sarilmis-kadin-cesedi-bulundu-1084603195.html
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ekonomi, tasarruf, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, dijital para, para, halk
Anket: Türk halkının yüzde 73'ü para biriktiremiyor
Türkiye'de yapılan bir anket firmasının araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 73'ünün para biriktiremediği ortaya çıktı.
Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde 1534 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 73,1’i para biriktiremiyor ve yüzde 70,4’ü tasarruf yapmanın çok zor olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 46,5’i kişisel mali durumlarının kötü olduğunu belirtirken, yüzde 53,3’ü Türkiye’nin ekonomik durumuna kötümser bakıyor.
İnsanlar neden para biriktiremiyor?
Araştırmaya katılanların yüzde 49,8’i tasarruf edecek gelirlerinin olmadığını, yüzde 23,3’ü aylık harcamalarının yüksek olduğunu, yüzde 12,6’sı borçlarının olduğunu ve yüzde 5,5’i beklenmedik masraflar nedeniyle para biriktiremediklerini belirtti.
Ayrıca, yüzde 5’i para biriktirme konusunda planlamaya sahip olmadığını, yüzde 1,4’ü alışveriş bağımlısı olduğunu ve yüzde 0,2’si birikim amacı olmadığı için para biriktiremediğini söyledi.
Tasarruf yapmanın zor olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 70
Katılımcıların yüzde 70,4’ü Türkiye’de tasarruf yapmanın çok zor olduğunu, yüzde 13,9’u zor olduğunu, yüzde 11,5’i ise orta düzeyde olduğunu belirtti. Tasarruf yapmanın kolay olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 2,2, çok kolay olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 2 olarak belirlendi.
Katılımcıların yüzde 47,7’si tasarruf imkânı olsa fiziki altın (yastık altı birikim, gram, çeyrek ziynet vs.) biriktireceklerini ifade etti. Döviz (Euro, dolar vs.) tercih edenlerin oranı yüzde 25,3, altın tercih edenlerin oranı yüzde 22,5, Türk lirası mevduat (faiz geliri) tercih edenlerin oranı yüzde 21,8, Borsa İstanbul’u tercih edenlerin oranı yüzde 8, katılım hesaplarını (faizsiz birikim hesapları) tercih edenlerin oranı yüzde 6,6, döviz mevduatını (faiz geliri) tercih edenlerin oranı yüzde 4,5, bireysel emeklilik hesaplarını tercih edenlerin oranı yüzde 3,7 ve kripto para piyasasını tercih edenlerin oranı yüzde 1,8 olarak belirlendi.
En çok giyim ve ayakkabıdan tasarruf yapılıyor
Araştırmada katılımcılara en çok hangi alanlarda tasarruf yaptıkları da soruldu. En çok giyim ve ayakkabıdan (yüzde 22,3), eğlence ve sosyalleşme masraflarından (yüzde 16,1), elektrik kullanımından (yüzde 14,6), su kullanımından (yüzde 12,3), gıdadan (yüzde 9,8) ve her alanda (yüzde 8,8) tasarruf yaptıkları belirtildi. Ayrıca hediye ve bahşiş masraflarından (yüzde 3,8), doğalgaz kullanımından (yüzde 2,8), kişisel bakım masraflarından (yüzde 2,3), konut masraflarından (yüzde 1,8) ve sigorta masraflarından (yüzde 0,7) tasarrufa gidildiği belirtildi.
Yüzde 50'si tatile gitmiyor
Araştırmaya göre halkın yüzde 50,7’si artık tatile gitmediğini, yüzde 31,7’si daha uygun bütçeli yerleri tercih ettiğini, yüzde 11,1’i tatil planlarında değişiklik yapmadığını ve yüzde 6,5’i tatil süresini daha kısa tutarak tasarruf ettiğini belirtti.
Kişisel mali durumunun kötü olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 46,5, ne iyi ne kötü diyenlerin oranı yüzde 42,2 ve iyi diyenlerin oranı yüzde 11,3 olarak belirlendi.
Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu kötü bulanların oranı yüzde 53,3, ne iyi ne kötü bulanların oranı yüzde 15,8 ve iyimser olanların oranı yüzde 30,9 olarak tespit edildi.