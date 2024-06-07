Anket: Türk halkının yüzde 73'ü para biriktiremiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar neden doğuya doğru daha hızlı uçar?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İşletmelerde yaşanan ara eleman sıkıntısı nasıl çözülecek?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Milyonlar o zammı bekliyor
15:01
59 dk
EKSEN
‘Ulusal egemenliğe saygı duyan yeni bir uluslararası ilişkiler sistemi gelişiyor’
16:30
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
07:11
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Yedi Güzel Adam' şairi
07:22
10 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
07:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
08:09
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne kıyafetleriyle gündeme oturmuştu
08:28
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Şiirlerini türkülerle yaşattı
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/anket-turk-halkinin-yuzde-73u-para-biriktiremiyor--1084604166.html
Anket: Türk halkının yüzde 73'ü para biriktiremiyor
Anket: Türk halkının yüzde 73'ü para biriktiremiyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yapılan bir anket firmasının araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 73'ünün para biriktiremediği ortaya çıktı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T14:39+0300
2024-06-07T14:39+0300
türkiye
ekonomi
tasarruf
dolar
dolar/tl
dolar rezervi
dijital para
para
halk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043105652_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b0cfd6ed762ef6e4bc065a164274a754.jpg
Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde 1534 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 73,1’i para biriktiremiyor ve yüzde 70,4’ü tasarruf yapmanın çok zor olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 46,5’i kişisel mali durumlarının kötü olduğunu belirtirken, yüzde 53,3’ü Türkiye’nin ekonomik durumuna kötümser bakıyor.İnsanlar neden para biriktiremiyor?Araştırmaya katılanların yüzde 49,8’i tasarruf edecek gelirlerinin olmadığını, yüzde 23,3’ü aylık harcamalarının yüksek olduğunu, yüzde 12,6’sı borçlarının olduğunu ve yüzde 5,5’i beklenmedik masraflar nedeniyle para biriktiremediklerini belirtti. Ayrıca, yüzde 5’i para biriktirme konusunda planlamaya sahip olmadığını, yüzde 1,4’ü alışveriş bağımlısı olduğunu ve yüzde 0,2’si birikim amacı olmadığı için para biriktiremediğini söyledi.Tasarruf yapmanın zor olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 70 Katılımcıların yüzde 70,4’ü Türkiye’de tasarruf yapmanın çok zor olduğunu, yüzde 13,9’u zor olduğunu, yüzde 11,5’i ise orta düzeyde olduğunu belirtti. Tasarruf yapmanın kolay olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 2,2, çok kolay olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 2 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 47,7’si tasarruf imkânı olsa fiziki altın (yastık altı birikim, gram, çeyrek ziynet vs.) biriktireceklerini ifade etti. Döviz (Euro, dolar vs.) tercih edenlerin oranı yüzde 25,3, altın tercih edenlerin oranı yüzde 22,5, Türk lirası mevduat (faiz geliri) tercih edenlerin oranı yüzde 21,8, Borsa İstanbul’u tercih edenlerin oranı yüzde 8, katılım hesaplarını (faizsiz birikim hesapları) tercih edenlerin oranı yüzde 6,6, döviz mevduatını (faiz geliri) tercih edenlerin oranı yüzde 4,5, bireysel emeklilik hesaplarını tercih edenlerin oranı yüzde 3,7 ve kripto para piyasasını tercih edenlerin oranı yüzde 1,8 olarak belirlendi.En çok giyim ve ayakkabıdan tasarruf yapılıyor Araştırmada katılımcılara en çok hangi alanlarda tasarruf yaptıkları da soruldu. En çok giyim ve ayakkabıdan (yüzde 22,3), eğlence ve sosyalleşme masraflarından (yüzde 16,1), elektrik kullanımından (yüzde 14,6), su kullanımından (yüzde 12,3), gıdadan (yüzde 9,8) ve her alanda (yüzde 8,8) tasarruf yaptıkları belirtildi. Ayrıca hediye ve bahşiş masraflarından (yüzde 3,8), doğalgaz kullanımından (yüzde 2,8), kişisel bakım masraflarından (yüzde 2,3), konut masraflarından (yüzde 1,8) ve sigorta masraflarından (yüzde 0,7) tasarrufa gidildiği belirtildi.Yüzde 50'si tatile gitmiyorAraştırmaya göre halkın yüzde 50,7’si artık tatile gitmediğini, yüzde 31,7’si daha uygun bütçeli yerleri tercih ettiğini, yüzde 11,1’i tatil planlarında değişiklik yapmadığını ve yüzde 6,5’i tatil süresini daha kısa tutarak tasarruf ettiğini belirtti. Kişisel mali durumunun kötü olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 46,5, ne iyi ne kötü diyenlerin oranı yüzde 42,2 ve iyi diyenlerin oranı yüzde 11,3 olarak belirlendi. Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu kötü bulanların oranı yüzde 53,3, ne iyi ne kötü bulanların oranı yüzde 15,8 ve iyimser olanların oranı yüzde 30,9 olarak tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/istanbulda-denizde-haliya-sarilmis-kadin-cesedi-bulundu-1084603195.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043105652_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_f35124bf65cbd59beb99031680c3b7bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, tasarruf, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, dijital para, para, halk
ekonomi, tasarruf, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, dijital para, para, halk

Anket: Türk halkının yüzde 73'ü para biriktiremiyor

14:39 07.06.2024
© AApara - TL - lira - ödeme
para - TL - lira - ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AA
Abone ol
Türkiye'de yapılan bir anket firmasının araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 73'ünün para biriktiremediği ortaya çıktı.
Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde 1534 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 73,1’i para biriktiremiyor ve yüzde 70,4’ü tasarruf yapmanın çok zor olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 46,5’i kişisel mali durumlarının kötü olduğunu belirtirken, yüzde 53,3’ü Türkiye’nin ekonomik durumuna kötümser bakıyor.

İnsanlar neden para biriktiremiyor?

Araştırmaya katılanların yüzde 49,8’i tasarruf edecek gelirlerinin olmadığını, yüzde 23,3’ü aylık harcamalarının yüksek olduğunu, yüzde 12,6’sı borçlarının olduğunu ve yüzde 5,5’i beklenmedik masraflar nedeniyle para biriktiremediklerini belirtti.
Ayrıca, yüzde 5’i para biriktirme konusunda planlamaya sahip olmadığını, yüzde 1,4’ü alışveriş bağımlısı olduğunu ve yüzde 0,2’si birikim amacı olmadığı için para biriktiremediğini söyledi.

Tasarruf yapmanın zor olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 70

Katılımcıların yüzde 70,4’ü Türkiye’de tasarruf yapmanın çok zor olduğunu, yüzde 13,9’u zor olduğunu, yüzde 11,5’i ise orta düzeyde olduğunu belirtti. Tasarruf yapmanın kolay olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 2,2, çok kolay olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 2 olarak belirlendi.
Katılımcıların yüzde 47,7’si tasarruf imkânı olsa fiziki altın (yastık altı birikim, gram, çeyrek ziynet vs.) biriktireceklerini ifade etti. Döviz (Euro, dolar vs.) tercih edenlerin oranı yüzde 25,3, altın tercih edenlerin oranı yüzde 22,5, Türk lirası mevduat (faiz geliri) tercih edenlerin oranı yüzde 21,8, Borsa İstanbul’u tercih edenlerin oranı yüzde 8, katılım hesaplarını (faizsiz birikim hesapları) tercih edenlerin oranı yüzde 6,6, döviz mevduatını (faiz geliri) tercih edenlerin oranı yüzde 4,5, bireysel emeklilik hesaplarını tercih edenlerin oranı yüzde 3,7 ve kripto para piyasasını tercih edenlerin oranı yüzde 1,8 olarak belirlendi.

En çok giyim ve ayakkabıdan tasarruf yapılıyor

Araştırmada katılımcılara en çok hangi alanlarda tasarruf yaptıkları da soruldu. En çok giyim ve ayakkabıdan (yüzde 22,3), eğlence ve sosyalleşme masraflarından (yüzde 16,1), elektrik kullanımından (yüzde 14,6), su kullanımından (yüzde 12,3), gıdadan (yüzde 9,8) ve her alanda (yüzde 8,8) tasarruf yaptıkları belirtildi. Ayrıca hediye ve bahşiş masraflarından (yüzde 3,8), doğalgaz kullanımından (yüzde 2,8), kişisel bakım masraflarından (yüzde 2,3), konut masraflarından (yüzde 1,8) ve sigorta masraflarından (yüzde 0,7) tasarrufa gidildiği belirtildi.

Yüzde 50'si tatile gitmiyor

Araştırmaya göre halkın yüzde 50,7’si artık tatile gitmediğini, yüzde 31,7’si daha uygun bütçeli yerleri tercih ettiğini, yüzde 11,1’i tatil planlarında değişiklik yapmadığını ve yüzde 6,5’i tatil süresini daha kısa tutarak tasarruf ettiğini belirtti.
Kişisel mali durumunun kötü olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 46,5, ne iyi ne kötü diyenlerin oranı yüzde 42,2 ve iyi diyenlerin oranı yüzde 11,3 olarak belirlendi.
Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu kötü bulanların oranı yüzde 53,3, ne iyi ne kötü bulanların oranı yüzde 15,8 ve iyimser olanların oranı yüzde 30,9 olarak tespit edildi.
İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da vahşet: Denizde halıya sarılmış kadın cesedi bulundu
14:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала