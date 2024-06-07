https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/istanbulda-denizde-haliya-sarilmis-kadin-cesedi-bulundu-1084603195.html
İstanbul'da vahşet: Denizde halıya sarılmış kadın cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet: Denizde halıya sarılmış kadın cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bir kadın cesedi bulundu. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T14:12+0300
2024-06-07T14:12+0300
2024-06-07T14:40+0300
türkiye
kadın
kadın cinayeti
istanbul
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İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu. Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı buldu.Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayın faillerinin bulunması için inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini araştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ogretmene-silahli-saldiri-cok-sayida-kursun-isabet-etti-1084566442.html
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kadın, kadın cinayeti, istanbul
kadın, kadın cinayeti, istanbul
İstanbul'da vahşet: Denizde halıya sarılmış kadın cesedi bulundu
14:12 07.06.2024 (güncellendi: 14:40 07.06.2024)
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bir kadın cesedi bulundu.
İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu. Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı buldu.
Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayın faillerinin bulunması için inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini araştırıyor.