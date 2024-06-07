https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/istanbulda-denizde-haliya-sarilmis-kadin-cesedi-bulundu-1084603195.html

İstanbul'da vahşet: Denizde halıya sarılmış kadın cesedi bulundu

İstanbul'da vahşet: Denizde halıya sarılmış kadın cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bir kadın cesedi bulundu. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T14:12+0300

2024-06-07T14:12+0300

2024-06-07T14:40+0300

türkiye

kadın

kadın cinayeti

istanbul

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İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu. Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı buldu.Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayın faillerinin bulunması için inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini araştırıyor.

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kadın, kadın cinayeti, istanbul