https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusya-ab-ticareti-son-10-yilda-dort-kat-azaldi-1084553350.html

Rusya-AB ticareti son 10 yılda dört kat azaldı

Rusya-AB ticareti son 10 yılda dört kat azaldı

Sputnik Türkiye

Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret, yaptırımlarla geçen son 10 yılda dört kat azaldı. 2014’ün ilk çeyreğinde 72 milyar euro civarında olan... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T09:44+0300

2024-06-06T09:44+0300

2024-06-06T09:41+0300

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Sputnik’in Avrupa istatistik verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Rusya ve AB ülkeleri arasında bu yılın ilk çeyreğinde 17 milyar 800 milyon euro değerinde ticaret yapıldı. Bu rakam, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya ve AB ülkeleri arasında gerilimin ve yaptırım politikalarının uygulanmaya başladığı 2014’ün aynı dönemine göre 4 kat daha küçük.Ticaretin en çok azaldığı ülkelerin başında AB’nin en küçük ülkeleri geliyor. Malta ile ticaret son 10 yılda 74 kat, Lüksemburg’la da 45 kat azaldı. Çift rakamlı azalmayı Rusya’nın kuzey komşuları Finlandiya (11 kat) ve İsveç (10 kat) sergiledi.Öte yandan bu konuda ‘istikrar adaları’ olarak gösterilebilecek bazı ülkeler de var. Ticaretteki azalmanın kritik seviyede olmadığı ülkelerin başına Macaristan geliyor. Rusya’nın bu ülkeyle ticareti son 10 yılda sadece yüzde 17.8 oranda azaldı. Kıbrıs’la ticaret yüzde 23 azalma sergilerken Slovenya, İrlanda ve Letonya ile 1.4 kat azalma oldu.Bulgaristan, Slovakya ve Avusturya ile 2 katÇekya, Belçika, Fransa ve İspanya ile 3 katDanimarka, İtalya, Estonya ve Portekiz ile 4 katYunanistan ile 5 katPolonya, Litvanya, Hollanda ve Hırvatistan ile 6 katAlmanya ve Romanya ile 9 kat azalma yaşandı.Buna rağmen Rusya’nın AB içindeki en büyük ticari ortağı yine 10 yıl önce olduğu gibi Almanya oldu. Rusya-Almanya ticareti bu yılın ilk çeyreğinde 2.3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Bu alanda listenin sonunda Malta (37 bin 800 euro) ve Lüksemburg (871 bin euro) geliyor.Batı ülkeleri, Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, ama yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe indirdiğini açıklamıştı. Putin’in sözlerine göre, ABD ve müttefiklerinin temel amacı, milyonlarca insanın yaşamını kötüleştirmek.Rusya baskının üstesinden gelirken Batı ülkelerinde, yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusyadan-fransaya-uyari-diplomatlarimiza-dokunursaniz-karsilik-verecegiz-1084550670.html

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