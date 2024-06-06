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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusya-ab-ticareti-son-10-yilda-dort-kat-azaldi-1084553350.html
Rusya-AB ticareti son 10 yılda dört kat azaldı
Rusya-AB ticareti son 10 yılda dört kat azaldı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret, yaptırımlarla geçen son 10 yılda dört kat azaldı. 2014’ün ilk çeyreğinde 72 milyar euro civarında olan... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T09:44+0300
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ekonomi
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Sputnik’in Avrupa istatistik verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Rusya ve AB ülkeleri arasında bu yılın ilk çeyreğinde 17 milyar 800 milyon euro değerinde ticaret yapıldı. Bu rakam, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya ve AB ülkeleri arasında gerilimin ve yaptırım politikalarının uygulanmaya başladığı 2014’ün aynı dönemine göre 4 kat daha küçük.Ticaretin en çok azaldığı ülkelerin başında AB’nin en küçük ülkeleri geliyor. Malta ile ticaret son 10 yılda 74 kat, Lüksemburg’la da 45 kat azaldı. Çift rakamlı azalmayı Rusya’nın kuzey komşuları Finlandiya (11 kat) ve İsveç (10 kat) sergiledi.Öte yandan bu konuda ‘istikrar adaları’ olarak gösterilebilecek bazı ülkeler de var. Ticaretteki azalmanın kritik seviyede olmadığı ülkelerin başına Macaristan geliyor. Rusya’nın bu ülkeyle ticareti son 10 yılda sadece yüzde 17.8 oranda azaldı. Kıbrıs’la ticaret yüzde 23 azalma sergilerken Slovenya, İrlanda ve Letonya ile 1.4 kat azalma oldu.Bulgaristan, Slovakya ve Avusturya ile 2 katÇekya, Belçika, Fransa ve İspanya ile 3 katDanimarka, İtalya, Estonya ve Portekiz ile 4 katYunanistan ile 5 katPolonya, Litvanya, Hollanda ve Hırvatistan ile 6 katAlmanya ve Romanya ile 9 kat azalma yaşandı.Buna rağmen Rusya’nın AB içindeki en büyük ticari ortağı yine 10 yıl önce olduğu gibi Almanya oldu. Rusya-Almanya ticareti bu yılın ilk çeyreğinde 2.3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Bu alanda listenin sonunda Malta (37 bin 800 euro) ve Lüksemburg (871 bin euro) geliyor.Batı ülkeleri, Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, ama yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe indirdiğini açıklamıştı. Putin’in sözlerine göre, ABD ve müttefiklerinin temel amacı, milyonlarca insanın yaşamını kötüleştirmek.Rusya baskının üstesinden gelirken Batı ülkelerinde, yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusyadan-fransaya-uyari-diplomatlarimiza-dokunursaniz-karsilik-verecegiz-1084550670.html
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rusya, avrupa birliği, ticaret, ukrayna, ukrayna krizi, malta, lüksemburg, finlandiya, isveç, macaristan, kıbrıs, slovenya, irlanda, letonya, almanya, fransa, italya
rusya, avrupa birliği, ticaret, ukrayna, ukrayna krizi, malta, lüksemburg, finlandiya, isveç, macaristan, kıbrıs, slovenya, irlanda, letonya, almanya, fransa, italya

Rusya-AB ticareti son 10 yılda dört kat azaldı

09:44 06.06.2024
© Sputnik / Andrei Aleksandrov / Multimedya arşivine gidinİthalat-İhracat-Ticaret
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Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret, yaptırımlarla geçen son 10 yılda dört kat azaldı. 2014’ün ilk çeyreğinde 72 milyar euro civarında olan Rusya-AB ticareti, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 18 milyar olarak gerçekleşti.
Sputnik’in Avrupa istatistik verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Rusya ve AB ülkeleri arasında bu yılın ilk çeyreğinde 17 milyar 800 milyon euro değerinde ticaret yapıldı. Bu rakam, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya ve AB ülkeleri arasında gerilimin ve yaptırım politikalarının uygulanmaya başladığı 2014’ün aynı dönemine göre 4 kat daha küçük.
Ticaretin en çok azaldığı ülkelerin başında AB’nin en küçük ülkeleri geliyor. Malta ile ticaret son 10 yılda 74 kat, Lüksemburg’la da 45 kat azaldı. Çift rakamlı azalmayı Rusya’nın kuzey komşuları Finlandiya (11 kat) ve İsveç (10 kat) sergiledi.
Öte yandan bu konuda ‘istikrar adaları’ olarak gösterilebilecek bazı ülkeler de var. Ticaretteki azalmanın kritik seviyede olmadığı ülkelerin başına Macaristan geliyor. Rusya’nın bu ülkeyle ticareti son 10 yılda sadece yüzde 17.8 oranda azaldı. Kıbrıs’la ticaret yüzde 23 azalma sergilerken Slovenya, İrlanda ve Letonya ile 1.4 kat azalma oldu.
Bulgaristan, Slovakya ve Avusturya ile 2 kat
Çekya, Belçika, Fransa ve İspanya ile 3 kat
Danimarka, İtalya, Estonya ve Portekiz ile 4 kat
Yunanistan ile 5 kat
Polonya, Litvanya, Hollanda ve Hırvatistan ile 6 kat
Almanya ve Romanya ile 9 kat azalma yaşandı.
Buna rağmen Rusya’nın AB içindeki en büyük ticari ortağı yine 10 yıl önce olduğu gibi Almanya oldu. Rusya-Almanya ticareti bu yılın ilk çeyreğinde 2.3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Bu alanda listenin sonunda Malta (37 bin 800 euro) ve Lüksemburg (871 bin euro) geliyor.
Batı ülkeleri, Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, ama yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe indirdiğini açıklamıştı. Putin’in sözlerine göre, ABD ve müttefiklerinin temel amacı, milyonlarca insanın yaşamını kötüleştirmek.
Rusya baskının üstesinden gelirken Batı ülkelerinde, yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getiriliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
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