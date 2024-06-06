https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusyadan-fransaya-uyari-diplomatlarimiza-dokunursaniz-karsilik-verecegiz-1084550670.html

Rusya’dan Fransa’ya uyarı: Diplomatlarımıza dokunursanız karşılık vereceğiz

Rusya’dan Fransa’ya uyarı: Diplomatlarımıza dokunursanız karşılık vereceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın Paris’teki Rus diplomatlara yaptırım uygulama tehdidine misilleme uyarısıyla... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T08:14+0300

2024-06-06T08:14+0300

2024-06-06T08:12+0300

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Paris Büyükelçiliği’nin Fransız askeri uzmanlarının Ukrayna’ya gönderilme olasılığıyla ilgili açıklamasının sonuçsuz kalmayacağı tehdidinde bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransız tarafının bu tehdidini değerlendirdiği Telegram paylaşımında, Rus büyükelçiliğinin açıklamasında Fransız yetkilileri rahatsız eden hususlara ilişkin üç seçenek sıraladı: “soru sorma geleneği”, “sorulara cevap verme geleneği” ve “daha önce Paris’in inatla inkar ettiği Fransızların Ukrayna’da ölme olasılığı”.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız askeri uzmanlarının Ukrayna’ya gönderilmesi durumunda Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef haline geleceğini açıklamıştı. Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği da Ukraynalı militanlara Rusları daha iyi nişan almayı öğreten uzmanların meşru hedef haline geldiğini belirterek, “Savaş savaştır” demişti.Batı’da son zamanlarda Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahale ve Moskova ile savaş olasılığına ilişkin açıklamalar yapılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki cepheyi yarması ve Kiev’den ilgili talebin gelmesi durumunda askeri birlikler gönderebileceklerini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin bu fikre destek verdiğini öne sürmüştü.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa liderinin bu sözlerini reddederek ittifakın Ukrayna’ya asker göndermeyi planlamadığını, Kiev’den de böyle bir talebin gelmediğini açıklamıştı. Stoltenberg, Rusya’nın müttefik ülkelere kaçınılmaz saldırı riskinin olmadığını kaydetmişti.Batı’dan gelen tehditler bağlamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin orduya stratejik olmayan nükleer silah tatbikatını başlatma emrini vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/moskova-bmgkden-kieve-verilen-rusyayi-bati-silahiyla-vurma-izniyle-ilgili-toplanti-talep-etti-1084549695.html

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