https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/adiyamanda-deprem-meydana-geldi-cevre-illerden-de-hissedildi-1084567090.html

Adıyaman'da deprem meydana geldi: Çevre illerden de hissedildi

Adıyaman'da deprem meydana geldi: Çevre illerden de hissedildi

Sputnik Türkiye

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T14:02+0300

2024-06-06T14:02+0300

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türkiye

deprem

adıyaman

son dakika

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de merkez üssü Çelikhan olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 11,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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