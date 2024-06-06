https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/adiyamanda-deprem-meydana-geldi-cevre-illerden-de-hissedildi-1084567090.html
Adıyaman'da deprem meydana geldi: Çevre illerden de hissedildi
Adıyaman'da deprem meydana geldi: Çevre illerden de hissedildi
Sputnik Türkiye
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T14:02+0300
2024-06-06T14:02+0300
2024-06-06T14:48+0300
türkiye
deprem
adıyaman
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de merkez üssü Çelikhan olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 11,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/hatayda-bina-yikiminda-deprem-kabini-deneyi-icinde-insan-varken-test-edildi-1084534252.html
türkiye
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem mi oldu,son dakika deprem,nerede deprem oldu,deprem oldu mu,adıyaman deprem,afad deprem,kandilli deprem
deprem mi oldu,son dakika deprem,nerede deprem oldu,deprem oldu mu,adıyaman deprem,afad deprem,kandilli deprem
Adıyaman'da deprem meydana geldi: Çevre illerden de hissedildi
14:02 06.06.2024 (güncellendi: 14:48 06.06.2024)
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de merkez üssü Çelikhan olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.